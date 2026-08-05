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Украинского футбольного тренера оштрафовали за русскую речь на работе
На Украине оштрафовали футбольного тренера за использование русского языка
Наставнику вратарей команды «Диназ» выписали взыскание в размере более 11 тыс. гривен (более 255 долларов) за общение на русском языке во время спортивного занятия.
Спортивный специалист понес наказание за нарушение языкового законодательства, передают «РИА Новости».
«Тренера вратарей ФК «Диназ» Вячеслава Богоделова оштрафовали за использование русского языка во время проведения тренировки», – говорится в сообщении украинских СМИ.
Размер взыскания составил 11,4 тыс. гривен, что эквивалентно 255,5 доллара. Борьба с русским языком на Украине активно ведется после событий 2014 года.
В 2019 году власти приняли закон о функционировании украинского языка во всех сферах жизни.
Позднее, в декабре 2023 года, был утвержден документ о национальных меньшинствах, который дополнительно ужесточил ограничения для русскоязычного населения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Украины запланировали значительное увеличение штрафов за несоблюдение языкового закона.
Весной руководство футбольного клуба «Карпаты» лишило Дениса Мирошниченко капитанской повязки за мотивационную речь на русском языке.
В прошлом году судья матча женского чемпионата страны показала футболистке Ирине Майбородиной желтую карточку за русскую речь на поле.