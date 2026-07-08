Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.0 комментариев
Россиянин получил 14 лет за передачу СБУ данных о Шереметьево
ФСБ: Cуд приговорил жителя Химок к 14 годам за госизмену
Житель Подмосковья осужден за государственную измену после передачи украинским спецслужбам информации об инфраструктуре аэропорта Шереметьево для подготовки теракта.
Уроженец Химок Евгений Федоров приговорен к 14 годам лишения свободы за передачу Службе безопасности Украины сведений об аэропорте Шереметьево, передает РИА «Новости». Суд признал его виновным в государственной измене.
«Вступил в законную силу приговор Московского областного суда в отношении уроженца г. Химки гражданина России Федорова Евгения Вадимовича, 1979 года рождения, признанного виновным в совершении государственной измены», – сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, также ему назначены два года ограничения свободы и штраф в 200 тыс. рублей.
По данным следствия, мужчина сам связался с СБУ и передал куратору координаты складов горюче-смазочных материалов и помещений охраны аэропорта, а также участков территории «Аэрофлота». Эти данные планировалось использовать для диверсий. Во время обыска на компьютере осужденного нашли переданные материалы, программы для шифрования, инструкции по созданию взрывных устройств и экстремистскую литературу. Вина фигуранта полностью доказана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне сотрудники ФСБ задержали двух россиян, готовивших подрыв поезда с горючим в Подмосковье.
В конце прошлого месяца суд вынес приговоры трем планировавшим серию диверсий агентам украинских спецслужб.
На днях силовики завели дело о государственной измене на рассылавшего замаскированные бомбы мужчину.