Бабиш заявил о небольшом вкладе Чехии в вооружение Киева

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава чешского правительства Андрей Бабиш во время саммита альянса в Анкаре прокомментировал участие страны в программе PURL, передает РИА «Новости».

«Чешский вклад в закупки вооружений для Украины в рамках программы PURL будет одноразовым и небольшим по сумме», – подчеркнул политик.

Точный размер финансирования пока остается неизвестным. Окончательное решение правящая коалиция примет в пятницу, при этом средства уже найдены в бюджете министерства иностранных дел. Часть денег перенаправят с других национальных проектов.

Против инициативы резко выступило движение SPD, лидер которого Томио Окамура выразил принципиальное несогласие с подобными тратами. Программа PURL позволяет странам НАТО закупать американское оружие для передачи на Украину, а участие в ней остается сугубо добровольным.

Российская сторона неоднократно отмечала, что накачивание украинской армии западным оружием лишь затягивает конфликт. Любые военные грузы автоматически становятся законной целью для Вооруженных сил России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Чехии Петр Павел в интервью Financial Times сообщил о сокращении числа стран, участвующих финансированием «чешской инициативы» по закупке боеприпасов для Украины, с 18 до девяти.

Министр обороны Чехии Яромир Зуна заявил о продолжении инициативы страны по поставке Киеву артиллерийских снарядов до сохранения необходимости и поддержки со стороны международных партнеров.

Украинский министр обороны Михаил Федоров сообщил о согласовании контактной группой по Украине пакета военной помощи Киеву на 1,5 млрд долларов, включая один из крупнейших пакетов по программе PURL на 1 млрд долларов.