Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.33 комментария
Союзники Украины пообещали Киеву помощь на 1,5 млрд долларов
Федоров: Контактная группа по Украине обещала Киеву помощь на 1,5 млрд долларов
Контактная группа по Украине договорилась о новом пакете военной помощи Киеву на 1,5 млрд долларов, включая крупное финансирование дальнобойной артиллерии, заявил украинский министр обороны Михаил Федоров.
«Сегодня был анонсирован один из самых больших пакетов помощи по программе PURL – 1 миллиард долларов. Также был озвучен пакет помощи на артиллерию – 30 плюс километров. Это будет примерно 500 миллионов долларов», – приводит слова Федорова РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
По оценке министра, на заседании контактной группы прозвучало «много разных объявлений» в пользу Киева в сумме примерно на 4 млрд долларов. На какие именно цели пойдут оставшиеся средства, помимо программы PURL и дальнобойной артиллерии, Федоров не уточнил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти планировали запросить у западных союзников дополнительную помощь в размере 20 млрд долларов на встрече контактной группы в формате «Рамштайн» 18 июня.