Путин назвал Красноярск географическим центром России

Tекст: Елизавета Шишкова

Путин принял участие в церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена», передает РИА «Новости». Мероприятие состоялось в понедельник, 3 августа.

«Здорово, что ваша встреча проходит именно здесь, в Красноярске. Обращаю ваше внимание на то, что это – географический центр нашей огромной страны. Красноярск – это географический центр России», – сказал Путин.

Российский лидер также подчеркнул важность города в масштабах всей страны. По его словам, Красноярск выступает крупным промышленным, индустриальным, научным и образовательным центром России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России с рабочим визитом прибыл в Красноярск. За шесть лет в проекте «Большая перемена» поучаствовали более 7 млн школьников.

На церемонии закрытия глава государства пожелал финалистам дальнейших успехов.