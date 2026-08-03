  • Новость часаЧисло пострадавших в Архипо-Осиповке под Геленджиком возросло до 47 человек
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    Путин прибыл с рабочей поездкой в Красноярск
    Путин: Более семи млн школьников поучаствовали в «Большой перемене» за шесть лет
    Минобороны: Белый Колодезь и Устиновка были важными логистическими центрами ВСУ
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Удобство маркетплейсов имеет свою цену

    Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.

    12 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как Россия ответит европейским пиратам XXI века

    Мир движется к формированию нескольких параллельных систем морского судоходства с разными регуляторными режимами и различными уровнями юридической защиты. Россия, обладая собственным торговым флотом, развитой страховой инфраструктурой и военным потенциалом, имеет все необходимые ресурсы для эффективного судоходства в новой реальности.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Смертная казнь – кровь на руках каждого

    Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.

    53 комментария
    3 августа 2026, 16:50 • Новости дня

    Путин пожелал успеха финалистам конкурса «Большая перемена»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин посетил церемонию закрытия масштабного молодежного мероприятия «Большая перемена» и обратился с напутственными словами к самым креативным подросткам страны.

    Российский лидер выступил на церемонии закрытия финала конкурса в Красноярске, передает ТАСС. Владимир Путин отметил, что участники проекта – это креативная молодежь, которая активно ищет свое призвание и уверенно смотрит вперед.

    «Я очень рад вас всех видеть. Приятно очень встретиться с теми, кто проявил себя самым лучшим образом в поиске себя самого и своего дела в будущей жизни, в будущем России», – обратился к финалистам глава государства.

    Во время выступления президенту временами приходилось перекрикивать ликующую толпу подростков. В завершение речи политик пожелал молодым людям дальнейших успехов и поблагодарил их за участие в проекте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, седьмой сезон всероссийского конкурса стартовал в марте текущего года. Прошлой осенью финал для студентов колледжей успешно завершился в Нижнем Новгороде. Победители этого масштабного проекта получают по одному миллиону рублей.

    2 августа 2026, 17:35 • Новости дня
    Финский политик объяснил стремление властей Финляндии к войне с Россией
    Финский политик объяснил стремление властей Финляндии к войне с Россией
    @ Hannu Hakkinen/Wikipedia

    Tекст: Ольга Иванова

    Правящие круги Финляндии рассматривают вооруженный конфликт как возможность избежать наказания за антиконституционные решения, принятые при вступлении страны в НАТО, заявил бывший депутат финского парламента, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен.

    Политики в Хельсинки стремятся спровоцировать конфликт с Москвой из-за боязни наказания за антиконституционные действия, передает РИА «Новости». Об этом сообщил основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен, недавно переехавший в Российскую Федерацию.

    «Все, что связано с ЕС, вступлением в НАТО, – все это было сделано незаконно, в обход конституции... Сейчас финская элита боится, что им придется отвечать за все это, и потому они даже хотят войны, чтобы с помощью нее уйти от ответственности», – заявил бывший парламентарий.

    Спикер добавил, что соседним странам необходимо восстанавливать двусторонние связи, однако предварительно властям республики придется признать свои политические провалы. Туртиайнен заседал в парламенте с 2019 по 2023 год, а в конце 2025 года вместе с супругой получил статус беженца в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший финский депутат заявил об использовании западными странами воздушного пространства Финляндии для атак на Россию.

    Ранее политик назвал закрытие границы с Москвой настоящей катастрофой для финской экономики.

    В конце прошлого года Ано Туртиайнен вместе с супругой получили статус беженцев на территории Российской Федерации.

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    3 августа 2026, 08:10 • Новости дня
    Вован и Лексус раскрыли, как Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений

    Вован и Лексус: Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений

    Вован и Лексус раскрыли, как Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений
    @ Daniel Vogl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали о деталях разговора с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель.

    Меркель в беседе с Вованом и Лексусом подтвердила, что мирные договоренности использовались исключительно для вооружения Украины, передает РИА «Новости». Подготовка к беседе заняла несколько недель и включала длительную переписку с окружением политика.

    «Мы связывались с ее офисом. Люди порой ошибочно думают, что достаточно куда-то позвонить и сказать: "Гутен таг, фрау Меркель, как поживаете?"», – поделились пранкеры. Разговор велся от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов).

    Меркель, по словам пранкеров, предоставила своего переводчика и просила сохранить беседу в тайне. Она подтвердила, что Минские соглашения были необходимы для того, чтобы обмануть Россию и дать Украине время на наращивание военной мощи. Напомним, что Минск был площадкой для мирных переговоров в период конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год.

    Ранее пранкеры Вован и Лексус рассказали об истории своего увлечения телефонными розыгрышами.

    Политолог Станислав Ткаченко напомнил о недоверии Москвы к Ангеле Меркель из-за обмана российской стороны в 2015 году.

    Президент России Владимир Путин указал на использование западными странами дипломатических договоренностей для усиления военного потенциала Киева.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    2 августа 2026, 20:43 • Новости дня
    ВМС Италии перехватили нефтяной танкер под предлогом санкций Евросоюза
    ВМС Италии перехватили нефтяной танкер под предлогом санкций Евросоюза
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Военно-морские силы Италии остановили судно под флагом Камеруна у острова Пантеллерия для выяснения происхождения перевозимой нефти.

    Итальянские моряки высадились с вертолета на борт судна, шедшего под камерунским флагом, передает РИА «Новости». Операция проводилась для контроля соблюдения ограничений Европейского союза.

    В заявлении министерства обороны страны отмечается, что «патрульный корабль ближней морской зоны типа «Паоло Эмилио Таон ди Ревель» провел проверку нефтяного танкера, который попадает под санкции Европейского союза». Проверка была проведена для того, чтобы подтвердить происхождение танкера.

    Военные перехватили объект вблизи острова Пантеллерия. Сейчас специалисты анализируют всю собранную на борту документацию и информацию.

    Ранее глава Морской коллегии Николай Патрушев отмечал, что любые попытки морской блокады России со стороны Запада абсолютно нелегальны с точки зрения международного права.

    Он пояснял, что понятие «теневой флот», которым часто оперируют представители ЕС, – это юридическая фикция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Евросоюз разрешил военным кораблям задерживать иностранные танкеры в Средиземном море.

    В конце того же месяца президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о перехвате шедшего под флагом Камеруна судна Deliver.

    Немногим ранее британские военные остановили в проливе Ла-Манш камерунский нефтяной танкер Smyrtos.


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    3 августа 2026, 08:03 • Новости дня
    ВС России за ночь поразили четыре сухогруза в порту Николаева и в Черном море
    ВС России за ночь поразили четыре сухогруза в порту Николаева и в Черном море
    @ Алексей Коновалов/ТАСC

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь с воскресенья на понедельник российские Вооруженные силы поразили сразу несколько судов, доставлявших грузы военного назначения украинской армии, сообщило Минобороны.

    Беспилотные летательные аппараты поразили в Черном море три сухогруза, перевозившие грузы военного назначения, также в порту Николаева поражен сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ, указало ведомство в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили два сухогруза с военным имуществом в порту Николаева.

    В этот же день Вооруженные силы России нанесли удары по резервуарам с горючим в Одессе.

    Неделей ранее российские беспилотники атаковали два судна типа балкер в Днепро-Бугском лимане.

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    3 августа 2026, 06:11 • Новости дня
    Эксперт: ВСУ роют тоннели между Славянском и Краматорском для мотоциклов

    Эксперт Киселев: ВСУ роют тоннели между Славянском и Краматорском для мотоциклов

    Эксперт: ВСУ роют тоннели между Славянском и Краматорском для мотоциклов
    @ Андрей Рубцов/ТАС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные создали сеть подземных коммуникаций между Славянском и Краматорском для скрытного перемещения легкой техники и личного состава, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

    Украинские боевики вырыли технологические тоннели у Славянска и Краматорска для передвижения, пояснил Киселев ТАСС.

    «От Краматорска и до самого Славянска, насколько мы понимаем, у украинских боевиков вырыты технологические тоннели. Они используются для передвижения мотоциклов, скутеров, мопедов, но не тяжелой техники», – рассказал специалист.

    Киселев добавил, что главная задача российских войск в районе дружковской городской общины заключается в выходе на южные окраины Краматорска и закреплении на этих позициях.

    Подобные подземные сооружения противник обустраивает и на других направлениях, включая правый берег Днепра в Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные анонсировали скорое начало активных боев в пригородах Славянска и Краматорска.

    В июне подразделения «Южной» группировки войск освободили важную высоту над этими городами в населенном пункте Рай-Александровка.

    Весной ВС России ракетами «Искандер» уничтожили подземные бункеры украинской армии в Славянске.

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    3 августа 2026, 12:32 • Новости дня
    Первый поднявшийся в небо серийный МС-21 представили Путину

    Tекст: Вера Басилая

    Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21, совершивший в понедельник первый полет, был представлен президенту России Владимиру Путину в июле в ходе его визита на Иркутский авиазавод, сообщает Минпромторг.

    Воздушное судно находилось в воздухе один час 23 минуты. Машиной управляли заслуженные летчики-испытатели, среди которых Герой России Роман Таскаев, передает РИА «Новости».

    В июле лайнер представили главе государства во время визита на Иркутский авиазавод. «Первый серийный МС-21 0014 был продемонстрирован президенту России Владимиру Путину в ходе посещения Иркутского авиационного завода 24 июля», – отметили в министерстве.
    Тогда пилоты доложили лидеру страны о ходе подготовки к испытаниям.

    Вместимость нового узкофюзеляжного самолета от корпорации «Яковлев» составляет от 163 до 211 пассажиров. Передача машин отечественным авиакомпаниям ожидается в 2027 году после завершения всех сертификационных процедур Росавиации.

    В конце июля президент Владимир Путин оценил готовящийся к первому полету лайнер на Иркутском авиазаводе.

    В начале июня Объединенная авиастроительная корпорация завершила сборку первых серийных машин.

    Министерство промышленности и торговли запланировало поставки первой партии самолетов на 2026–2027 годы.

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    3 августа 2026, 11:51 • Новости дня
    Осквернившую флаг России гражданку Узбекистана решили выслать
    Осквернившую флаг России гражданку Узбекистана решили выслать
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Узбекистанскую гражданку, которая использовала российский триколор в качестве коврика, депортируют на родину, сообщили в пресс-службе Агентства миграции Узбекистана.

    Инцидент произошел во время контрольных мероприятий силовиков в Нижегородской области, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Видеоролики с участием узбекистанцев быстро распространились в социальных сетях, после чего Агентство миграции Узбекистана взяло ситуацию под контроль.

    В пресс-службе уточнили, что возвращение женщины в республику запланировано на 6 августа.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял о высылке из России почти 44 тыс. иностранных граждан в первом полугодии 2026 года.

    Совбез России указывал, что в первой половине 2026 года количество депортированных за правонарушения мигрантов достигло 99,4 тыс. человек.

    Весной Совет безопасности фиксировал снижение миграционного потока в страну на 15%.

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    3 августа 2026, 10:04 • Новости дня
    Глава МЧС заявил о риске невиданных ранее межотраслевых каскадных катастроф

    Глава МЧС Куренков заявил о риске серьезных межотраслевых каскадных катастроф

    Глава МЧС заявил о риске невиданных ранее межотраслевых каскадных катастроф
    @ Inciweb/Us Forest/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Развитие технологий и тесное переплетение различных отраслей экономики способны спровоцировать возникновение непрогнозируемых ранее чрезвычайных ситуаций с эффектом домино, предупредил глава МЧС Александр Куренков.

    В будущем страна рискует столкнуться с непредсказуемыми кризисами, передает ТАСС.

    В интервью изданию «Союзники. ОДКБ» глава МЧС Александр Куренков заявил: «Тесное переплетение разнородных критически важных систем создает условия для возникновения новых, ранее не прогнозировавшихся уязвимостей техносферы».

    По словам министра, главную угрозу представляют каскадные аварии. Локальный сбой способен мгновенно перекинуться на смежные отрасли и достичь федерального масштаба. Ликвидация таких последствий потребует слаженного взаимодействия сразу нескольких ведомств.

    При этом сохраняются и традиционные природные вызовы. Руководитель министерства отметил риск масштабных затоплений из-за переполнения водохранилищ, в частности на территории Казахстана. Прорыв дамб грозит разрушением инфраструктуры и размытием скотомогильников, что способно спровоцировать гуманитарную и эпидемиологическую катастрофу.

    Кроме того, из-за участившихся засух ландшафтные пожары стали трансграничной проблемой. Огонь угрожает приграничным поселениям и экономике сразу нескольких стран. Для эффективной борьбы со стихией государствам необходимо оперативно обмениваться спутниковыми данными в формате ОДКБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МЧС Александр Куренков предупредил о высоком риске возникновения природных катастроф в России.

    В июне министр объявил о старте пожароопасного сезона почти на всей территории страны.

    Из-за прорыва дамбы на реке Кубань в июне власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Крымском районе.

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    3 августа 2026, 14:55 • Новости дня
    Очевидцы рассказали об ударе украинского дрона по пляжу в Геленджике
    Очевидцы рассказали об ударе украинского дрона по пляжу в Геленджике
    @ Игорь Онучин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Отдыхающие заметили беспилотник над горой за несколько минут до удара, украинский беспилотный аппарат нанес удар по территории пляжа в Архипо-Осиповке, когда там было многолюдно, сообщили очевидцы.

    «Мы были в воде, дрон в этот момент попал в бунгало. В этой части пляжа погибли люди», – рассказали очевидцы атаки, пишет «Российская газета».

    Отдыхающие заметили беспилотник над горой за несколько минут до удара. Поняв, что это дрон-разведчик, некоторые успели схватить вещи и убежать, однако не все придали объекту значение. В момент взрыва на пляже началась паника, туристы бросали вещи и спасались бегством, а находившиеся в море замерли от ужаса.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о гибели шести человек в результате удара БПЛА по пляжу в Геленджике.

    Для ликвидации последствий налета в селе Архипо-Осиповка власти развернули оперативный штаб.

    В больницы доставили 17 пострадавших при атаке на курорт.

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    3 августа 2026, 11:39 • Новости дня
    Румынские военные взорвали подводную скалу для спасения АЭС

    Военные Румынии уничтожили скалу в Дунае ради спасения Чернаводской АЭС

    Румынские военные взорвали подводную скалу для спасения АЭС
    @ Andreea Alexandru/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Румынии военные подорвали скалу в русле Дуная, чтобы перенаправить потоки воды и предотвратить остановку единственной в стране атомной электростанции.

    Румынские военные использовали 100 килограммов взрывчатки для уничтожения подводной скалы в русле Дуная, чтобы спасти от полной остановки Чернаводскую АЭС, передает РИА «Новости».

    Правительство страны ранее объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за падения производства электричества на фоне сильной засухи и обмеления реки.

    «В понедельник утром военные уничтожили скалу Пыржоайя, используя 100 килограммов взрывчатки, в рамках операции по перенаправлению стока из Дуная на Чернаводскую АЭС», – сообщил местный телеканал Digi 24. После взрыва начнутся дноуглубительные работы, а на рукаве Бала установят баржи для перенаправления воды в Старый Дунай, питающий станцию.

    В конце июля представитель компании «Воды Румынии» Ана Мария Агиу отмечала, что сток Дуная упал до минимума в 1,7 тыс. кубометров в секунду, что стало антирекордом за последние 30 лет. АЭС «Чернаводэ» использует речную воду для охлаждения реакторов. Два энергоблока станции обеспечивают около 20% выработки электроэнергии в Румынии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы Румынии начали гидрографические исследования для перенаправления рукава Дуная.

    Ранее министерство энергетики страны приостановило работу первого энергоблока АЭС «Чернаводэ» из-за критического обмеления реки.

    Из-за рекордного падения уровня воды в Дунае власти Венгрии сообщили о намерении отключить энергоблоки местной атомной электростанции «Пакш».

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    2 августа 2026, 18:17 • Новости дня
    Минобороны: Российские БПЛА поразили сухогрузы с оружием ВСУ
    Минобороны: Российские БПЛА поразили сухогрузы с оружием ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Воздушные удары парализовали морскую логистику украинских войск, лишив их трех транспортных кораблей и переоборудованного буксира в Николаеве и акватории Черного моря.

    По данным Минобороны России, российские военные поразили в порту Николаева два сухогруза, доставлявшие грузы для ВСУ, а также переоборудованный морской буксир, передает РИА «Новости». Кроме того, ударом БПЛА был уничтожен еще один сухогруз с военным грузом в акватории Черного моря.

    В оборонном ведомстве отметили, что в течение дня продолжилось нанесение ударов по транспортной инфраструктуре Украины, работающей в интересах украинских войск. «В результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены... в порту Николаева – портовая инфраструктура, два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, и морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров», – заявили в министерстве.

    Также сообщается об успешном поражении судна в Черном море. По данным ведомства, этот сухогруз перевозил грузы военного назначения, предназначенные для нужд украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны опубликовало видеозапись успешного поражения двух сухогрузов в Николаеве.

    Днем ранее российские беспилотники атаковали суда с военным обеспечением в этой же гавани.

    До этого Вооруженные силы России уничтожили два буксира в Николаевском морском торговом порту.

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    3 августа 2026, 10:36 • Новости дня
    Жена Дудя заработала миллионы на уехавших из России

    Жена Дудя заработала миллионы на языковой школе в Барселоне для эмигрантов

    Жена Дудя заработала миллионы на уехавших из России
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Супруга Юрия Дудя (внесен в список иноагентов) Ольга Дудь стала совладелицей образовательного центра в Испании, предлагая эмигрантам помощь с визами и курсы стоимостью до 370 тыс. рублей.

    После начала СВО на Украине супруга признанного в России иноагентом блогера Юрия Дудя получила крупную прибыль в эмиграции, передает Ura.ru  со ссылкой на Shot. Ольга Дудь стала одним из владельцев языковой школы в Барселоне, ориентированной на переехавших россиян.

    «Жена Юрия Дудя заработала минимум 9 млн рублей в Барселоне после начала СВО», – сообщает источник. Уточняется, что именно этот образовательный бизнес блогер активно рекламировал в своих видеороликах. При этом юридически компания была оформлена на его супругу.

    Клиентам школы обещают быстрое освоение испанского и других языков. Кроме того, релокантам предлагают содействие в оформлении визовых документов и помощь в построении успешной карьеры. Стоимость прохождения языкового курса может достигать 370 тыс. рублей.

    В ноябре прошлого года московский суд заочно приговорил Юрия Дудя к одному году и десяти месяцам колонии.

    Летом того же года Басманный районный суд арестовал блогера заочно.

    Столичная прокуратура направила материалы для возбуждения данного уголовного дела в Следственный комитет.

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    3 августа 2026, 11:19 • Новости дня
    Импортозамещенный МС-21 совершил первый полет
    Импортозамещенный МС-21 совершил первый полет
    @ rostecru

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21 провел первый полет, он взлетал с аэродрома Иркутского авиационного завода, сообщил Минпромторг.

    «Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21-310 впервые поднялся в небо с аэродрома филиала ПАО «Яковлев» – Иркутского авиационного завода», – указало министерство в своем Telegram-канале.

    Между тем замглавы ведомства Геннадий Абраменков сообщил, что МС-21 выполнил около половины программы сертификационных летных испытаний.

    После завершения сертификации начнутся поставки серийных машин эксплуатантам.

    В конце июля президент Владимир Путин осмотрел готовящийся к первому полету лайнер на Иркутском авиазаводе.

    Месяцем ранее глава государства осмотрел МС-21 в подмосковном Жуковском.

    В сентябре прошлого года второй полностью импортозамещенный борт начал летные испытания.

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    3 августа 2026, 14:53 • Новости дня
    Число погибших в Геленджике выросло до шести человек
    Число погибших в Геленджике выросло до шести человек
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество погибших в поселке в Геленджике после удара БПЛА увеличилось до шести человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    «Количество погибших в поселке Архипо-Осиповка выросло до шести человек, трое из них – дети», – указал губернатор в Max.

    Число пострадавших достигло почти 40 человек, 17 из них уже в больницах Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа.

    Кондратьев добавил, что всем пострадавшим и семьям погибших окажут необходимую поддержку и помощь.

    «Случившееся сегодня – целенаправленный удар киевского режима по мирному населению, которое не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре. Циничный и бесчеловечный террористический акт по отношению к детям не может иметь оправдания», – заключил он.

    Изначально сообщалось о трех погибших в Геленджике. Позже оперативный штаб Краснодарского края сообщил об увеличении числа погибших до четырех.

    В больницы доставили 17 пострадавших при атаке на курорт.

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    3 августа 2026, 11:07 • Новости дня
    Ветеран ВДВ погиб при прыжке с парашютом в Подмосковье
    Ветеран ВДВ погиб при прыжке с парашютом в Подмосковье
    @ zmsutskr

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Рузском городском округе Московской области 41-летний мужчина разбился насмерть во время тренировочного прыжка из-за нераскрывшегося основного парашюта, сообщили в Западном межрегиональном управлении на транспорте СК.

    Трагедия произошла в воскресенье над аэродромом Ватулино, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Парашютист совершал прыжок с высоты 600 метров.

    Погибший оказался ветераном Воздушно-десантных войск. Для него этот прыжок был уже девятым.

    «По факту смертельного травмирования 41-летнего парашютиста проводится процессуальная проверка», – добавили в СК.

    В июне бейсджампер Энди Льюис и его напарник трагически погибли во время выполнения опасного трюка на одном парашюте в американском штате Юта.

    До этого в Бразилии из-за прыжка без должной экипировки погибла девушка.

    В августе прошлого года в Подмосковье при прыжке с вертолета Ми-8 погиб парашютист.

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    Япония и Корея вместе обвалили американский доллар

    Япония и Южная Корея совершили редкий и беспрецедентный шаг, который, судя по всему, был согласован США. Они провели совместную интервенцию на валютном рынке. Иными словами, Токио и Сеул резко сбросили американские доллары, чтобы укрепить собственные национальные валюты и ослабить доллар. Зачем две страны пошли на такой уникальный шаг и почему это выгодно Вашингтону? Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Конфронтация с Россией стала общеевропейской

    Газета ВЗГЛЯД представила июльский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Впервые за всю историю проекта в первую десятку вошли все государства – члены Евросоюза, что свидетельствует о качественном изменении антироссийской политики Брюсселя. По мнению экспертов, конфронтация с Москвой постепенно перестает быть уделом отдельных европейских лидеров и становится общеевропейской нормой, существенно сокращая пространство для маневра даже наиболее осторожных стран ЕС. Подробности

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    В борьбу с украинскими дронами вступает народное ополчение

    Ответом на террористические атаки ВСУ по российской гражданской инфраструктуре стало массовое формирование по всей стране мобильных огневых групп из местного населения. Как действуют и чем вооружаются эти группы – и с помощью каких оружейных систем их эффективность уравнивается с результатами аналогичных подразделений в составе Минобороны? Подробности

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    Дунай обнажил проблемы экономики и политики Европы

    Обмеление рек в Европе из-за сильной жары вынуждает власти стран останавливать АЭС и призывать население к экономии электричества. Климатические факторы могут сказаться и на Украине, которая по Дунаю получает от западных спонсоров топливо и грузы военного назначения. С какими последствиями столкнется Киев и как европейские государства будут выходить из нового кризиса? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Трамп выбрал преемника

      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    • Океания ударила России в спину

      Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

    • Как Украина терроризирует Ближний Восток

      Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Кабачок и цукини: в чем разница, польза и вред, калорийность, кому нельзя есть

      Кабачок и цукини часто считают одним и тем же овощем, но между ними есть различия во внешнем виде, вкусе, плотности мякоти и способах приготовления. Оба относятся к семейству тыквенных, содержат много воды, мало калорий и подходят для летнего рациона, но цукини обычно нежнее, плотнее и чаще используется в салатах, гриле и быстрых блюдах, а обычный кабачок лучше подходит для икры, рагу, оладий и запекания. Рассказываем, чем кабачок отличается от цукини, что полезнее, сколько в них калорий, кому нельзя есть эти овощи и какие блюда из них приготовить.

    • Как выбрать спелый и сладкий арбуз в 2026 году: звук, желтое пятно, хвостик и проверка на нитраты

      Арбуз кажется простой покупкой, но выбрать спелый, сладкий и безопасный плод в магазине, на рынке или бахчевом развале получается не всегда. При покупке нужно смотреть на сезон, место продажи, целостность кожуры, желтое пятно на боку, сухой хвостик, вес, звук при постукивании и условия хранения. Рассказываем, как выбрать хороший арбуз в 2026 году, когда лучше покупать арбузы, почему нельзя брать разрезанные плоды, как понять, что арбуз спелый, и какие признаки могут указывать на нитраты или порчу.

    • Рождество Николая Чудотворца 11 августа 2026 года: что за церковный праздник, традиции и приметы

      Рождество Николая Чудотворца в 2026 году православные верующие отметят во вторник, 11 августа. В церковном календаре этот день посвящен рождению святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, одного из самых почитаемых христианских святых; также 11 августа совершается память мученика Каллиника, мученицы Серафимы девы и других святых. Рассказываем, что означает праздник Рождества Николая Чудотворца, почему его отмечают 11 августа, о чем молятся святителю Николаю, что можно и нельзя делать в этот день и какие народные приметы связаны с Николой Осенним.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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