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    Китай начал в открытую скупать российское золото
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    Эксперт: Приказом о подлодках Трамп нивелировал шкалу боеготовности ВС США DEFCON
    Умер народный артист России и режиссер Юрий Еремин
    Эксперт объяснил рост закупок золота у России Китаем
    Депутат Госдумы назвал основные цели на Украине для удара «Орешником»
    Командующий ВДВ сообщил о тяжелых боях десантников на сумском направлении
    Аккаунт Республиканцев опубликовал фото Трампа на фоне «Жигулей»
    В Госдуме назвали размер пенсии человека, который нигде не работал
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время «сынков» уходит, приходит время мужиков

    Сейчас культ воина снова на восходящей спирали. Быть менеджером уже не модно, а «охранники» снова могут реализовать свое внутреннее мужское начало так, что это вызывает в обществе гордость, а не ухмылку. Старый мир менеджеров в полукедах и прочих тиктокарей шестого разряда этому сопротивляется.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как России принять обратно блудных сыновей

    Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.

    37 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Интернетов будет много

    Что общего у Киргизии и Великобритании? Интернет. Причем не сам по себе, а тот факт, что интернет теперь у каждого свой, хотя, кажется, регулируют его очень похожим образом.

    8 комментариев
    2 августа 2025, 13:17 • Новости дня

    Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

    Путин в поздравлении ко Дню ВДВ отметил героизм и патриотизм десантников

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов с профессиональным праздником и 95-летием создания Воздушно-десантных войск, отметив их мужество и бесстрашие.

    Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов с профессиональным праздником и 95-летием создания Воздушно-десантных войск.

    В поздравлении, опубликованном на официальном сайте Кремля Путин подчеркнул, что десантники вписали множество ярких и незабываемых страниц в героическую летопись страны.

    «Ваше мужество, бесстрашие и сила духа всегда будут примером подлинного патриотизма, верности присяге и воинскому долгу. Эти качества в полной мере отражает ваш мощный девиз – «Никто, кроме нас» На него равнялись все, кто служил в ВДВ».

    Путин также выразил особую благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, которые участвовали в дерзких и отважных боевых операциях, подчеркнув их вклад в историю Воздушно-десантных войск и страны в целом.

    День рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. В этот день во время учений ВВС Московского военного округа на окраине Воронежа впервые в советской истории провели полноценную воздушно-десантную операцию. В операции приняли 12 десантников для выполнения боевой задачи.

    1 августа 2025, 18:48 • Новости дня
    Азербайджанские СМИ начали менять названия российских городов
    Азербайджанские СМИ начали менять названия российских городов
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    В азербайджанских СМИ возникла недовольство после того, как информагентство ТАСС в одной из публикаций использовало название города Степанакерт для административного центра Нагорного Карабаха, а не Ханкеди, что принято в Азербайджане.

    Портал Minval высказался за запрет работы ТАСС на территории страны, напомнив, что ранее аналогичные меры уже применялись к РИА «Новости», передает «Московский комсомолец».

    Авторы Minval заявили, что в Азербайджане остался только один журналист ТАСС, и выразили мнение, что в республике ему «делать нечего». После этого портал начал использовать старые или неофициальные топонимы для российских городов: Оренбург был назван Орынбором, Калининград – Кенигсбергом, а Волга в публикациях стала фигурировать как Итиль.

    Подобная языковая политика, по мнению азербайджанских СМИ, является ответом на «неуважение» к Азербайджану из-за использования российского названия города. В России подобные шаги воспринимаются как попытка политизации топонимики и обострения информационного противостояния между странами.

    Напомним, в пятницу в Баку выразили недовольство тем, что ТАСС употребил название Степанакерт вместо Ханкенди в публикации о сносе памятника художнику-маринисту Ивану Айвазовскому.

    Ранее памятник художнику Ивану Айвазовскому демонтировали в бывшей столице непризнанного Карабаха, и день сноса совпал с днем рождения художника и годовщиной выселения армян.

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    1 августа 2025, 19:04 • Новости дня
    Депутат Госдумы назвал основные цели на Украине для удара «Орешником»

    Депутат Колесник: Российская армия может применить «Орешник» против западного оружия ВСУ

    Депутат Госдумы назвал основные цели на Украине для удара «Орешником»
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия может применить новейшее высокоточное оружие «Орешник» против западных ракет и ключевых объектов ВПК Украины, считает депутат Госдумы Андрей Колесник.

    Возможные цели для удара новым российским оружием «Орешник» на Украине назвал депутат Госдумы Андрей Колесник, сообщает «Московский комсомолец».

    По его словам, российские военные рассматривают вариант применения «Орешника» по западному вооружению, которое используется ВСУ, включая ракеты Scalp и Storm Shadow, а также комплекс HIMARS.

    Парламентарий отметил, что также могут быть поражены крупные объекты украинского военно-промышленного комплекса. «Применение «Орешника» позволит эффективно уничтожать критически важные позиции противника», – заявил депутат.

    Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что первый серийный комплекс «Орешник» уже был произведен и поставлен в войска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что история с поставкой ракеты «Орешник» в Белоруссию окончится до конца года.

    Начальник Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что все вопросы, связанные с созданием, формированием и развитием подразделений, оснащенных ракетными комплексами «Орешник», полностью решены.

    Президент России Владимир Путин отметил, что новейший ракетный комплекс средней дальности «Орешник» показал высокую эффективность в боевых условиях.

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    2 августа 2025, 11:40 • Видео
    Новое признание новых границ России

    Руководство республики Никарагуа в специальном письме объявило о признании так называемых новых границ России, то есть принадлежность ей Крыма, Донбасса и других регионов, некогда входивших в состав Украины. Насколько это важно и значимо?

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    1 августа 2025, 22:31 • Новости дня
    Эксперт: Приказом о подлодках Трамп нивелировал шкалу боеготовности ВС США DEFCON

    Военный аналитик Анпилогов спрогнозировал ответ России на приказ Трампа атомным подлодкам

    Эксперт: Приказом о подлодках Трамп нивелировал шкалу боеготовности ВС США DEFCON
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Ответственные лидеры ядерных держав традиционно воздерживались от подобных заявлений, поскольку они немедленно вынуждают противоположную сторону повышать уровень стратегической готовности, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. В пятницу президент США Дональд Трамп объявил о решении разместить две атомные подводные лодки в «определенных регионах» в ответ на высказывания Дмитрия Медведева.

    «Из десяти оставшихся у США атомных подводных лодок класса «Огайо» несколько постоянно находятся на боевом дежурстве у атлантического и тихоокеанского побережий. У России, как минимум, по одной подлодке Северного и Тихоокеанского флотов также несут дежурство в соответствующих районах Мирового океана, что обеспечивает возможность быстрого запуска межконтинентальных баллистических ракет», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    По словам эксперта, все «соответствующие районы» патрулирования атомных подводных лодок России и США «хорошо известны обеим сторонам» и используются для «максимального противодействия активности подводных ракетоносцев вероятного противника».

    Особенность этих зон заключается в том, что раньше они находились за пределами радиолокационного покрытия систем предупреждения о ракетном нападении. Однако современные РЛС и спутниковые технологии теперь позволяют засечь пуск баллистических ракет практически из любой точки планеты.

    «Скорее всего, эти две американские подлодки направлены в те же стандартные районы боевого патрулирования. Однако важно учитывать, что США сталкиваются с ограничениями в возможностях подводного ракетного запуска. Из-за меньшей дальности своих баллистических ракет подводного базирования, США находятся в менее выгодном положении по сравнению с Россией. Наша страна обладает огромной территорией, где ключевые стратегические объекты расположены на максимальном удалении от морских границ – потенциальных районов запуска ракет с подлодок противника», – пояснил специалист.

    «Поэтому приказ Трампа можно сравнить с указанием Солнцу взойти на Востоке. При этом позиция США и Запада в целом отдает некой долей клинической шизофрении в отношении ядерного оружия. С одной стороны, западные страны продвигают концепцию ограниченного применения ядерного оружия как часть своей военной доктрины. С другой стороны, применительно к России они утверждают, будто она воздержится от использования ядерного арсенала, что, по их мнению, показала СВО», – рассуждает эксперт.

    По его мнению, эти две позиции являются принципиально несовместимыми. На практике разделительная линия между ограниченным применением тактического ядерного оружия и полномасштабным термоядерным конфликтом оказывается крайне условной и нестабильной.

    «Ответственные политики и руководители ядерных стран никогда не допускали такого рода высказываний, потому что любое подобное высказывание немедленно вынуждало противоположную сторону предпринимать ответные меры, как минимум повышая уровень стратегической готовности. Поэтому своими заявлениями Трамп фактически нивелирует значение системы DEFCON – утвержденной шкалы боевой готовности ВС США», – подчеркнул Анпилогов.

    По мнению собеседника, российское военно-политическое руководство выберет максимально взвешенный и продуманный вариант ответа на такого рода игры со стратегической стабильностью: «У России есть возможность для адекватного реагирования. Впервые за всю историю ядерной эры США оказались в положении стратегической уязвимости. Это связано с тем, что Россия фактически завершила ядерное перевооружение».

    Анпилогов напомнил, что более 90% ядерных зарядов и носителей России – это новейшие системы. «Это подлодки класса «Борей», которые на одно поколение опережают американские. Они тише и незаметнее. Мы фактически закончили перевооружение второй компоненты ядерной триады – межконтинентальных баллистических ракет (МБР), включая постановку на боевое дежурство новых комплексов РС-24 «Ярс» и «Сармат», которые будут снабжены гиперзвуковыми маневрирующими блоками «Авангард», способные прорвать, по признаю самих американских экспертов, систему ПВО и ПРО США», – перечислил эксперт.

    Кроме того, активно заменяются ядерные бомбардировщики – третья компонента ядерной триады РФ. Налажено серийное производство новейших ТУ-160. «В США модернизация толком не начиналась. Первая ядерная подлодка следующего поколения типа «Колумбия» будет передана ВМС США только в 2031 году... С большими задержками движется программа создания новой МБР Sentinel вместо Minuteman, которые полвека находится на боевом дежурстве. Также американцы до сих пор эксплуатируют бомбардировщики B-52H, некоторым из которых уже больше 60 лет, а их смена – бомбардировщики B-21 – Raider еще находятся в стадии опытно-промышленной эксплуатации», – рассказал спикер.

    Анпилогов напомнил, что Трамп не в первый раз «бряцает оружием». Во время своего первого президентского срока он «двинул две авианосные ударные группы к берегам Северной Кореи»: «Тогда некоторые ожидали начала масштабного сухопутного вторжения, но специалисты говорили, что это не более чем демонстрация силы, которой Трамп пытался давить на Ким Чен Ына. В итоге все это закончилась встречей обоих лидеров в демилитаризованной зоне, а потом Трамп назвал Ким Чен Ына хорошим парнем».

    По его словам, Пхеньян не поддался на провокацию Трампа и продолжил развивать свою ядерную программу, проводить тестовые запуски ракет и «все это вынудило Трампа медийно отыгрывать назад его собственные решительные действия».

    В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что в ответ на «крайне провокационные» заявления зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева отдал приказ о размещении двух атомных подводных лодок в «определенных регионах» «на случай, если эти безрассудные и подстрекательские высказывания окажутся не просто словами». Как он написал в соцсети Truth Social, слова «часто приводят к непреднамеренным последствиям» и выразил надежду, что эскалации удастся избежать.

    Ранее на этой неделе в ходе обмена резкими заявлениями Медведев напомнил Трампу о возможностях «Мертвой руки» – советской системы «Периметр» по автоматизированному управлению массированным ответным ядерным ударом. Этот комплекс способен организовать атаку в случае внезапного уничтожения командных центров при ядерной войне. Кроме того, Медведев заявил, что ультиматумы главы Белого дома – «угроза и шаг к войне».

    В ответ Трамп посоветовал Медведеву «следить за своими словами»: «Передайте Медведеву, несостоявшемуся бывшему президенту России, который все еще считает себя главой государства, следить за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию!».

    Медведев вновь не остался в долгу, заявив, что «если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой».

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    1 августа 2025, 14:40 • Новости дня
    Путин: В России произведен первый серийный ракетный комплекс «Орешник»
    Путин: В России произведен первый серийный ракетный комплекс «Орешник»
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о выпуске первой серийной ракеты «Орешник».

    По словам главы государства, первый серийный «Орешник» уже поступил в войска, передает ТАСС.

    «У нас произведен первый серийный комплекс «Орешник». Первая серийная ракета. И она поступила в войска», – сказал Путин.

    В ноябре 2024 года Путин заявил о начале серийного производства «Орешника». Он отмечал, что «Орешник» хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что «Орешник» стал неядерной дубинкой против НАТО.

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    1 августа 2025, 20:17 • Новости дня
    Трамп отдал приказ подводным лодкам из-за слов Медведева

    Трамп заявил об отправке двух АПЛ «в соответствующие регионы» из-за слов Медведева

    Трамп отдал приказ подводным лодкам из-за слов Медведева
    @ US Navy/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что после заявлений заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева отдал приказ о размещении двух атомных подводных лодок в «определенных регионах».

    По словам Трампа, это решение связано с «крайне провокационными» словами Медведева, передает РИА «Новости».

    «На фоне крайне провокационных заявлений бывшего президента России Дмитрия Медведева, ныне занимающего пост заместителя председателя Совета безопасности РФ, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах – на случай, если эти безрассудные и подстрекательские высказывания окажутся не просто словами», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что слова «часто приводят к непреднамеренным последствиям» и выразил надежду, что эскалации удастся избежать. О каких именно регионах идет речь, он не уточнил.

    Ранее между Дональдом Трампом и Дмитрием Медведевым произошел обмен резкими заявлениями, в ходе которого Медведев напомнил о возможностях «Мертвой руки». Позже стало известно, что система стратегического управления «Мертвая рука», которую упомянул Медведев в ответе Трампу, предназначена для ответного ядерного удара даже при уничтожении командных пунктов.

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    1 августа 2025, 21:28 • Новости дня
    Морпехи и мотострелки прорвали линию обороны ВСУ и освободили Великую Новоселку
    Морпехи и мотострелки прорвали линию обороны ВСУ и освободили Великую Новоселку
    @ Саид Царнаев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Морские пехотинцы и мотострелки прорвали одну из наиболее укрепленных линий обороны на границах Донбасса и окончательно освободили Великую Новоселку, сообщили в Минобороны РФ.

    Атака была проведена штурмовой группой под командованием младшего сержанта с позывным «Ящер». «Все думали, что обойдем с флангов, – вспоминает Ящер. – А нам поступила команда лезть в лоб, быстро, нахрапом. Враг будет не готов», – приводит его слова Telegram-канал Минобороны.

    Несмотря на плотный огонь, российские военные выполнили задачу: заняли ключевые высоты, заблокировали пути отхода противника и зачистили более 40 укрепленных точек. По данным Минобороны, противник оставил свою технику, склады и оружие.

    Участники штурма отмечают, что первые часы боя были для противника хаотичными, он не мог определить направление атаки. Пока украинские военные пытались сориентироваться, российские бойцы уже заняли значительную часть населенного пункта.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия, ведя боевые действия на территории Донецкой народной республики, возвращает свое, а не захватывает чужое.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Донбасс приблизился к решающей стадии освобождения.

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    1 августа 2025, 14:15 • Новости дня
    ЛДПР предложила отменить бесплатное обучение мигрантов в старших классах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут в Госдуму законопроект, ограничивающий бесплатное обучение мигрантов в 10–11-х классах российских школ.

    Иностранные граждане и лица без гражданства смогут учиться только за свой счет, если иное не предусмотрено международными договорами или федеральными законами, передает ТАСС.

    В пояснительной записке подчеркивается, что бесплатное обучение будет доступно только в исключительных случаях.

    «Наши образовательные учреждения заполонили тысячи детей мигрантов. Особенно тесно стало в 10–11-х классах. Педагоги перегружены, соответственно, падает качество преподавания, значительная часть пришлых, нерусских учеников имеет низкую успеваемость, что замедляет темп обучения и мешает русским старшеклассникам, не говоря уже о склонности подростков-мигрантов к агрессии и криминалу. Но главное – на всю эту орду тратятся огромные государственные средства, причем из кармана русских же родителей», – заявил Слуцкий.

    По его словам, принятие законопроекта поможет снизить нагрузку на бюджет и образовательную инфраструктуру, а также повысить качество учебного процесса за счет снижения перегрузки учителей.

    Ранее в Госдуме предложили отменить бесплатное образование детям мигрантов.

    Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, закрепивший обязанность образовательных ведомств предоставлять МВД сведения о зачислении и тестировании детей мигрантов.

    Напомним, в России находятся более 638 тыс. детей мигрантов, и примерно половина из них не посещают учебные заведения. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что к тесту на знание русского языка допустили только 335 из 1762 заявившихся детей-мигрантов, а успешно сдали его 27 человек.

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    1 августа 2025, 18:41 • Новости дня
    У экс-мэра Вологды требуют конфисовать десятки земельных участков, домов и квартир

    Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-мэра Вологды Шулепова

    У экс-мэра Вологды требуют конфисовать десятки земельных участков, домов и квартир
    @ Руслан Шамуков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральная прокуратура подала иск в Вологодский городской суд к бывшему главе Вологды Евгению Шулепову, а также к его жене, дочери, племяннице и приближенным.

    Надзорное ведомство требует изъять более 12 земельных участков, десять квартир и домов, 22 нежилых объекта недвижимости, расположенных в Вологодской и Московской областях, а также в Вологде и Москве, передает РБК со ссылкой на источники. В перечень входят квартира на Красной Пресне, загородный комплекс на реке Кубена и девять транспортных средств, включая автомобили Lexus, BMW, маломерное судно и снегоходы.

    Согласно иску, прокуратура также требует взыскать почти 73 млн рублей, находящихся на счетах, а также наличные средства в размере свыше 16 тыс. долларов и 20 тыс. евро. Кроме того, фигуранты иска должны компенсировать государству 61 млн рублей, указывает РБК.

    Как отмечают собеседники агентства, Генпрокуратура выяснила, что с 2003 по 2025 год Шулепов, занимая государственные и муниципальные должности, получал доходы от бизнеса, что, по данным ведомства, является конфликтом интересов. Для соблюдения формальных антикоррупционных требований он оформлял имущество и доли на доверенных лиц, а с 2016 года – будучи депутатом Госдумы – продолжал контролировать бизнес через номинальных владельцев.

    В 2019 году Шулепов реализовал наиболее ликвидную часть активов ООО «Северинвест» за 425 млн рублей, не задекларировав полученные доходы, заявляют источники, знакомые с позицией Генпрокуратуры. Бывший мэр был задержан в мае 2024 года, а спустя год ему предъявлено окончательное обвинение в получении 11,3 млн рублей взяток от коммерческих структур.

    В иске также говорится, что в 2004 году Шулепов, являясь депутатом, способствовал банкротству Вологодского станкостроительного завода и выкупу его активов по заниженной стоимости через подконтрольных лиц и вовлеченных родственников. Он также навязывал покупку продукции завода застройщикам в обмен на содействие по службе и разрешения на строительство.

    Евгений Шулепов родился в 1958 году в деревне Кроплево Вологодской области. В 1980 году он окончил Вологодский политехнический институт, а в 2001 году стал главой совета директоров Сокольской мебельной фабрики.

    В 2003 году Шулепов был избран депутатом законодательного собрания Вологодской области. Через два года он возглавил совет директоров ОАО «Вологодский станкостроительный завод».

    В 2008 году Евгений Шулепов выиграл общегородские выборы на пост главы Вологды и занимал эту должность до 2016 года. Затем в течение пяти лет, с 2016 по 2021 год, он был депутатом Госдумы.

    Ранее бывшего сочинского мэра Алексея Копайгородского обвинили в легализации преступно нажитого имущества по трем эпизодам.

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    2 августа 2025, 04:26 • Новости дня
    В Госдуме назвали размер пенсии человека, который нигде не работал

    Минимальная пенсия неработавших россиян достигла 15 тыс. рублей в 2025 году

    Tекст: Антон Антонов

    В 2025 году минимальная пенсия для пожилых граждан, которые нигде не работали, с учетом социальной доплаты составляет 15 тыс. 250 рублей, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).

    «Наше государство поддерживает всех без исключения пожилых граждан страны. Если человек по каким-то причинам не работал, то он получает социальную пенсию в размере 8824 плюс доплату», – приводит слова Говырина РИА «Новости».

    Размер доплаты зависит от уровня прожиточного минимума в регионе проживания пенсионера. Федеральная доплата применяется, если региональный минимум ниже федерального, и наоборот.

    На 2025 год федеральный прожиточный минимум для пенсионеров установлен на уровне 15250 рублей.

    При этом, если пенсионер неработающий и его доход ниже прожиточного минимума, государство обеспечивает федеральную социальную доплату. Из государственного бюджета выплачивается сумма, которая доводит общий размер пенсии до установленного минимума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Социальный фонд России провел перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров с 1 августа.

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    1 августа 2025, 21:50 • Новости дня
    МККК объявил о прекращении работы в Азербайджане
    МККК объявил о прекращении работы в Азербайджане
    @ Oliver Berg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Работа Международного Комитета Красного Креста (МККК) будет официально завершена в Азербайджане 1 сентября, заявила глава азербайджанского представительства организации Драгану Койич.

    Она сделала это заявление на встрече с министром иностранных дел республики Джейхуном Байрамовым, передает РИА «Новости». По информации азербайджанского МИД, Койич прибыла к Байрамову в связи с окончанием своей дипломатической миссии.

    Министр иностранных дел поблагодарил главу представительства за вклад в развитие сотрудничества между МККК и Азербайджаном за время ее работы. Байрамов пожелал ей дальнейших успехов. В ходе беседы стороны обсудили вопросы, касающиеся деятельности МККК за последние 33 года, а также перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

    Также обсуждались работы по восстановлению освобожденных территорий, вопросы минной опасности и судьбы пропавших без вести граждан.

    В марте Азербайджан решил закрыть представительство Международного Красного Креста.

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    1 августа 2025, 17:07 • Новости дня
    Актер Глотов умер в своей квартире на северо-западе Москвы

    Тело актера Максима Глотова обнаружили в московской квартире

    Актер Глотов умер в своей квартире на северо-западе Москвы
    @ ino-teatr.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    На севере-западе Москвы нашли мертвым известного актера Максима Глотова.

    Актер Максим Глотов скончался у себя дома в Москве, передает ТАСС. Его тело обнаружили в квартире на северо-западе столицы, информации о признаках насильственной смерти нет. По словам источника, «актер скончался у себя в квартире на северо-западе столицы. Его смерть не носит криминального характера».

    В настоящее время устанавливается точная причина смерти артиста. Глотов родился 29 января 1965 года в Одессе. Он был известен ролями в таких фильмах, как «Душегубы», «Раневская», «Оптимисты».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Датешидзе скончался после продолжительной болезни. Юрий Мороз ушел из жизни ночью, причиной смерти стала болезнь. Алексей Новицкий скончался в возрасте 75 лет, прощание с актером пройдет на Хованском кладбище.

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    1 августа 2025, 14:31 • Новости дня
    Глава ФПБК Бородин потребовал лишить Макаревича гражданства за слова о Пахмутовой

    Глава ФПБК Бородин призвал лишить Макаревича гражданства за критику Пахмутовой

    Глава ФПБК Бородин потребовал лишить Макаревича гражданства за слова о Пахмутовой
    @ Сергей Киселев/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Глава ФПБК Виталий Бородин выступил с требованием лишить проживающего в Израиле музыканта Андрея Макаревича (признан иноагентом в России) гражданства России после его высказываний о народной артистке СССР Александре Пахмутовой.

    Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал лишить гражданства Андрея Макаревича (признан иноагентом в России) из-за его заявлений о композиторе Александре Пахмутовой. Музыкант заявил, что Пахмутова – «не очень хороший композитор».

    Бородин в своем обращении в Telegram-канале назвал песни Макаревича бездарными, которые слушать невозможно.

    Он также отметил, что считает необходимым лишать подобных людей гражданства и запрещать им въезд в Россию сроком на 50 лет.

    Ранее народный артист России Эдгард Запашный призвал лишить Андрея Макаревича и Лайму Вайкуле государственных наград и званий за антироссийские высказывания.

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    1 августа 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин: Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения
    Путин: Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска развивают наступление на всей линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин заявил о наступлении российских войск на всей линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.

    «Наши войска наступают и в приграничной зоне, и в Донецкой республике, и в Луганской, и в Запорожье, и в Херсоне. Везде, на всех участках – где-то больше, где-то меньше», – заявил Путин.

    Путин подчеркнул, что положительные результаты в ходе спецоперации достигаются за счет мужества и героизма российских военных. Он добавил, что «позитивная активность достигается благодаря мужеству и героизму наших ребят».

    Ранее президент России Владимир Путин подтвердил освобождение Часова Яра российскими войсками.

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    1 августа 2025, 18:56 • Новости дня
    Полиция Петербурга не нашла нарушений у владельца Bentley на гусеницах

    Автоблогер AcademeG: У полиции Петербурга нет претензий к Bentley на гусеницах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владелец Bentley с установленными гусеницами сообщил об отсутствии претензий со стороны полиции и полном порядке с документами на автомобиль.

    Автомобиль после проверки остается на территории гаражного кооператива Петербурга, передает ТАСС.

    Автоблогер Константин Заруцкий, известный как AcademeG, прокомментировал ситуацию: «Bentley стоит спокойно себе в гаражах, к нам никто претензий не имеет. Ребята искали нелегальных мигрантов, их нашли, законность установлена, мы законность не нарушали, к нам никаких претензий нет… У нас все документы в полном порядке».

    Ранее полиция проводила рейд в гаражном кооперативе Петербурга, где обнаружила автомобиль Bentley с нестандартной ходовой частью.

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    1 августа 2025, 13:59 • Новости дня
    Танкеры с российской нефтью застряли у берегов Индии

    Bloomberg: Танкеры с российской нефтью застряли у берегов Индии

    Танкеры с российской нефтью застряли у берегов Индии
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    У западного побережья Индии на якоре стоят четыре танкера с российской нефтью, сообщило агентство Bloomberg.

    У западного побережья Индии простаивают как минимум четыре танкера с российской нефтью, сообщает Bloomberg. На якоре у порта Джамнагар находятся суда Achilles и Elyte, оба под санкциями, еще два танкера – Destan и Horae – стоят дальше от берега.

    По данным агентства, задержка связана с усилением давления со стороны США и Евросоюза на покупателей российской нефти. Особенно пристальное внимание этих стран было привлечено к индийским закупкам российских углеводородов.

    Президент США Дональд Трамп ранее угрожал введением 100-процентных импортных пошлин в отношении покупателей российской нефти, что вызвало беспокойство в Дели.

    Ранее Reuters сообщило о приостановке индийских закупок российской нефти.

    Посол Индии в Британии Викрам Дораисвами заявил, что Нью-Дели не может прекратить закупки российской нефти из-за критической зависимости от импорта энергоресурсов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Дональд Трамп пугает российских покупателей нефти угрозами санкций.

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