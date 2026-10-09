Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.2 комментария
Школу в Варшаве эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе
Warsaw: Школу в Варшаве эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе
Школу №366 в столице Польши эвакуировали в пятницу утром после получения электронного письма с сообщением о заложенной бомбе, пишет издание Warsaw.
Письмо с угрозой поступило на электронную почту учебного заведения незадолго до полуночи в четверг, однако сотрудники увидели его только утром в пятницу, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Warsaw.
После обнаружения письма руководство школы незамедлительно обратилось в полицию, а директор принял решение об эвакуации учеников. В настоящее время на месте работают полицейские и саперы, которые осматривают помещения. Пока опасные предметы в здании не найдены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник школа в Петропавловске-Камчатском была эвакуирована из-за сообщения о минировании.
В прошлом году стало известно об эвакуации школ Истры из-за ложных угроз минирования.