Warsaw: Школу в Варшаве эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе

Tекст: Валерия Городецкая

Письмо с угрозой поступило на электронную почту учебного заведения незадолго до полуночи в четверг, однако сотрудники увидели его только утром в пятницу, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Warsaw.

После обнаружения письма руководство школы незамедлительно обратилось в полицию, а директор принял решение об эвакуации учеников. В настоящее время на месте работают полицейские и саперы, которые осматривают помещения. Пока опасные предметы в здании не найдены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник школа в Петропавловске-Камчатском была эвакуирована из-за сообщения о минировании.

В прошлом году стало известно об эвакуации школ Истры из-за ложных угроз минирования.