Пиар всегда был сильной стороной Запада. Именно пиаром удобнее всего перекрыть горький вкус неудачи. Поражение как бы нивелирует героизм тех, кто дрался насмерть, но в итоге проиграл, а это неправильно.3 комментария
ПС СБР заявил о недопустимости пересмотра решений Нюрнбергского трибунала
Решения Нюрнбергского трибунала не могут быть пересмотрены, а любые попытки героизации и возрождения фашистских режимов признаны недопустимыми, следует из заявления Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ (ПС СБР) о защите исторической правды, сохранении исторической памяти о ВОВ.
На заседании Парламентское собрание приняло постановление о создании комиссии по сохранению и защите исторической памяти. Впервые комиссию возглавят два сопредседателя – по одному от Белоруссии и России, передает ТАСС.
Председатель Госдумы и Парламентского собрания Вячеслав Володин подчеркнул, что такая структура выбрана из-за особого характера данной комиссии. Он пояснил, что ее работа будет вестись совместно со специалистами, историками и парламентариями других стран.
Сопредседателями комиссии избраны первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников с российской стороны и заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Ипатов.
Президент РФ Владимир Путин в апреле, выступая на международном форуме «Великое наследие — общее будущее» в Волгограде, предложил создать при парламентском собрании России и Белоруссии комиссию по сохранению исторической памяти для защиты правды о Великой Отечественной войне. Российский лидер также подчеркнул важность сохранения памяти о мужестве и солидарности участников Великой Отечественной войны в борьбе с нацизмом, расизмом и колониализмом.