ПС СБР заявил о недопустимости пересмотра решений Нюрнбергского трибунала

Tекст: Дарья Григоренко

На заседании Парламентское собрание приняло постановление о создании комиссии по сохранению и защите исторической памяти. Впервые комиссию возглавят два сопредседателя – по одному от Белоруссии и России, передает ТАСС.

Председатель Госдумы и Парламентского собрания Вячеслав Володин подчеркнул, что такая структура выбрана из-за особого характера данной комиссии. Он пояснил, что ее работа будет вестись совместно со специалистами, историками и парламентариями других стран.

Сопредседателями комиссии избраны первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников с российской стороны и заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Ипатов.

Президент РФ Владимир Путин в апреле, выступая на международном форуме «Великое наследие — общее будущее» в Волгограде, предложил создать при парламентском собрании России и Белоруссии комиссию по сохранению исторической памяти для защиты правды о Великой Отечественной войне. Российский лидер также подчеркнул важность сохранения памяти о мужестве и солидарности участников Великой Отечественной войны в борьбе с нацизмом, расизмом и колониализмом.