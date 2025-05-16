Путин призвал беречь память о мужественной борьбе предков с нацизмом

Tекст: Дарья Григоренко

«В этом году мы празднуем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, – указал глава государства в своем обращении к участникам VI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum». – Обращение к этой знаменательной дате найдет достойное место в деловой и культурной программе форума. Нам важно беречь память об уроках истории, о мужестве и солидарности предков в борьбе с нацизмом, расизмом, колониализмом», передает ТАСС.

Путин указал, что только общие усилия помогут обеспечить развитие всего мирового сообщества и противостоять современным угрозам безопасности. Обращение президента РФ зачитал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Ранее Путин отметил важность памяти о героях, отдавших жизни за Победу, выступая на параде, посвященном юбилею Великой Отечественной войны. Кроме того, президент заявил о преклонении перед поколением победителей нацизма, а также подчеркнул, что представители всех народов СССР, победивших нацизм, навсегда войдут в историю как русские солдаты.