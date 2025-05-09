Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.3 комментария
Путин заявил о преклонении перед поколением победителей нацизма
В ходе парада Победы на Красной Площади в Москве президент России Владимир Путин выступил с речью, выразив уважение к поколению, победившему нацизм, и подчеркнул важность сохранения исторической правды.
Глава государства заявил: «Мы преклоняемся перед поколением победителей, сокрушивших нацизм и завоевавших свободу для всего человечества». Путин отметил, что подвиг советского народа в годы войны является примером доблести и несгибаемой воли, передает ТАСС.
Он также подчеркнул, что Россия помнит уроки Второй мировой войны и никогда не примет попыток искажения событий этого периода.
Напомним, праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, стартовали утром 9 мая в Москве с военного парада на Красной площади.
Путин в окружении мировых лидеров прибыл на парад Победы. На Красную площадь также прибыли премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.