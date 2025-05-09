Путин заявил о преклонении перед поколением победителей нацизма

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства заявил: «Мы преклоняемся перед поколением победителей, сокрушивших нацизм и завоевавших свободу для всего человечества». Путин отметил, что подвиг советского народа в годы войны является примером доблести и несгибаемой воли, передает ТАСС.

Он также подчеркнул, что Россия помнит уроки Второй мировой войны и никогда не примет попыток искажения событий этого периода.

Напомним, праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, стартовали утром 9 мая в Москве с военного парада на Красной площади.

Путин в окружении мировых лидеров прибыл на парад Победы. На Красную площадь также прибыли премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.