Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.3 комментария
Мишустин приехал на парад Победы на Красной площади
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл на парад Победы на Красной площади.
Глава российского правительства традиционно посещает парад 9 мая каждый год, проявляя уважение к исторической дате и участникам событий, сообщает РИА «Новости».
Парад на Красной площади является центральным событием празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне, собирая руководство страны и почетных гостей.
Парад Победы стартует в 10.00 утра и завершится ориентировочно в 11.00. После него президент России Владимир Путин и приглашенные главы иностранных государств примут участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Торжественные мероприятия в столице завершатся фейерверком, который стартует 9 мая в 22.00 по московскому времени и продлится около десяти минут. Основные площадки для запуска салюта – Лужники, Парк Победы и Поклонная гора.