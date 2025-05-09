Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.3 комментария
На Красной площади в Москве начался парад Победы
Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, стартовали утром 9 мая с военного парада на Красной площади.
После парада президент России Владимир Путин и приглашенные лидеры иностранных государств примут участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Завершатся праздничные мероприятия в Москве масштабным салютом. Он запланирован на 22.00 по московскому времени и продлится примерно десять минут. Основные площадки для запуска фейерверка были выбраны в районах Лужники, Парк Победы и Поклонная гора.
Напомним, Путин в окружении мировых лидеров прибыл на парад Победы. На Красную площадь также прибыли премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.