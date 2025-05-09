Путин в окружении мировых лидеров прибыл на парад Победы

Tекст: Ольга Иванова

Путин прибыл на Красную площадь в компании зарубежных лидеров на парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости». В числе гостей оказались председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

На празднование юбилея Победы также прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон, а также другие иностранные представители.

Парад Победы стартует в 10.00 утра и завершится ориентировочно в 11.00. После него президент России Владимир Путин и приглашенные главы иностранных государств примут участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Торжественные мероприятия в столице завершатся фейерверком, который стартует 9 мая в 22.00 по московскому времени и продлится около десяти минут. Основные площадки для запуска салюта – Лужники, Парк Победы и Поклонная гора.