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Путин в окружении мировых лидеров прибыл на парад Победы
Президент России Владимир Путин вместе с руководителями ряда зарубежных государств принял участие в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы на Красной площади.
Путин прибыл на Красную площадь в компании зарубежных лидеров на парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости». В числе гостей оказались председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
На празднование юбилея Победы также прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон, а также другие иностранные представители.
Парад Победы стартует в 10.00 утра и завершится ориентировочно в 11.00. После него президент России Владимир Путин и приглашенные главы иностранных государств примут участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Торжественные мероприятия в столице завершатся фейерверком, который стартует 9 мая в 22.00 по московскому времени и продлится около десяти минут. Основные площадки для запуска салюта – Лужники, Парк Победы и Поклонная гора.