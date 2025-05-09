Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.3 комментария
Путин: Представители разных национальностей останутся в истории русскими солдатами
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что представители всех народов СССР, победивших нацизм, навсегда войдут в историю как русские солдаты.
Путин заявил, что представители разных национальностей, которые сокрушили нацизм, навсегда останутся в истории как русские солдаты, передает ТАСС.
Парад Победы стартовал в 10.00 утра и завершится ориентировочно в 11.00. После него президент России Владимир Путин и приглашенные главы иностранных государств примут участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Торжественные мероприятия в столице завершатся фейерверком, который стартует 9 мая в 22.00 по московскому времени и продлится около десяти минут. Основные площадки для запуска салюта – Лужники, Парк Победы и Поклонная гора.