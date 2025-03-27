Стало известно об эвакуации школ Истры из-за ложных угроз минирования

В Истре эвакуировали 12 школ после анонимных сообщений о минировании

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает 360.ru, в городском округе Истра была проведена срочная эвакуация учеников и преподавателей из двенадцати школ. Причиной стали анонимные сообщения и звонки о возможном минировании учебных заведений.

По данным пресс-службы Минобразования Московской области, сотрудники правоохранительных органов уже завершили проверку пяти школ, где не обнаружили взрывоопасных предметов. Это позволило ученикам и учителям вернуться в учебные заведения и продолжить занятия.

В остальных семи школах в настоящее время продолжается проверка полицией и кинологами. Они тщательно осматривают помещения и прилегающие территории на наличие взрывчатых веществ или самодельных бомб.

После массовой эвакуации в школах округа было принято решение об усилении контрольно-пропускного режима, чтобы гарантировать безопасность учащихся и персонала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Благовещенске был задержан подросток, который сообщил о «минировании» школы. В Красноярском крае подросток арестован за 350 ложных сообщений о минировании. Школа в Якутске ранее получила сообщение о «минировании».