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Стало известно об эвакуации школ Истры из-за ложных угроз минирования
В Истре эвакуировали 12 школ после анонимных сообщений о минировании
В городском округе Истра провели эвакуацию 12 школ из-за анонимных сообщений о минировании, часть учебных заведений уже проверили правоохранители и ученики вернулись к занятиям, сообщила пресс-служба Минобразования Московской области.
Как сообщает 360.ru, в городском округе Истра была проведена срочная эвакуация учеников и преподавателей из двенадцати школ. Причиной стали анонимные сообщения и звонки о возможном минировании учебных заведений.
По данным пресс-службы Минобразования Московской области, сотрудники правоохранительных органов уже завершили проверку пяти школ, где не обнаружили взрывоопасных предметов. Это позволило ученикам и учителям вернуться в учебные заведения и продолжить занятия.
В остальных семи школах в настоящее время продолжается проверка полицией и кинологами. Они тщательно осматривают помещения и прилегающие территории на наличие взрывчатых веществ или самодельных бомб.
После массовой эвакуации в школах округа было принято решение об усилении контрольно-пропускного режима, чтобы гарантировать безопасность учащихся и персонала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Благовещенске был задержан подросток, который сообщил о «минировании» школы. В Красноярском крае подросток арестован за 350 ложных сообщений о минировании. Школа в Якутске ранее получила сообщение о «минировании».