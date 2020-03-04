Элита США опять выиграла «холодную войну»

«Супервторник» закончился сенсацией. Вопреки почти всем прогнозам, бывший вице-президент Джо Байден не просто «восстал из мертвых», а прошелся по США победным маршем. Результаты праймериз для его оппонента Берни Сандерса критично плохи и убивают мечту американцев о социализме. Так в президентской гонке официально сменился лидер. Что это меняет для Америки?

После того, как Берни Сандерс наголову разгромил Джо Байдена на праймериз в Неваде (а до того – в Айове и Нью-Гэмпшире), один из американских телеведущих эмоционально воскликнул: «Все, конец!» – пояснив, что это цитата французского генерала времен Второй мировой, зафиксировавшего поражение от немецких войск. Реплика вызвала громкий скандал: фанатам Сандерса, среди которых много молодежи и «снежинок» – особой породы американских либералов, что устраивают истерику при любых проявлениях неполиткорректности в чужой адрес и критики в свой, не могло понравиться сравнение с Гитлером.

Прошло всего несколько дней, и теперь можно уверенно подтвердить: да, это разгром. С поправкой на то, что обстоятельства 1940 года сменились на обстоятельства 1945-го, то есть на прямо противоположные. Буквально вчера Сандерс обходил Байдена в общенациональных соцопросах и претендовал на лидерство в большей части штатов «супервторника». Теперь его «бро» (так называет себя группа поддержки 78-летнего политика) буквально посыпают голову пеплом.

Из 14 штатов, где во вторник разыгрывались голоса трети делегатов на национальный конвент Демпартии, Сандерс уверенно победил только в относительно малочисленных и горных Юте и Колорадо, а также в крошечном и родном для него Вермонте. С небольшим отрывом он лидирует также в Калифорнии, где за социалиста почти тотально голосуют молодежь и латиноамериканцы. В остальных 10 штатах первое место, зачастую с огромным запасом, берет Байден, кампанию которого дружно хоронили еще позавчера.

Теперь бывший вице-президент – официальный фаворит гонки, лидирующий по количеству делегатов и вернувший себе первое место в общенациональных вопросах.

Этому способствовал его триумф в Южной Каролине в минувшую субботу, где заместитель Обамы воскрес аки феникс. Но прежде всего – то, что руководство демократов, прежде с ужасом наблюдавшее за «красным маршем» Сандерса, засучило рукава и обрушило на социалиста всю мощь своей политической машины.

Подобного следовало ожидать: для элиты демократов Сандерс – недопустимый кандидат, против которого все средства хороши. Дело даже не в том, что у сенатора с социалистической самоидентификацией практически нет шансов выстоять против Дональда Трампа в финале. Гораздо хуже, что его довольно радикальная программа со сверхналогами для сверхбогатых отпугивает от партии наиболее зажиточных спонсоров с Уолл-стрит. Спонсоры потребовали принять меры – и меры были приняты.

Прямо перед «супервторником» с выборов снялись Эми Клобушар и Пит Буттиджич – «традиционные» демократы, серьезно зависимые от партийной элиты (особенно это касается Буттиджича; первый открытый гей, претендовавший на президентскую номинацию от одной из ведущих партий, только начинает карьеру в большой политике и никаких постов сейчас не занимает). Оба при этом поддержали Байдена, и умеренный электорат перестал дробиться.

Как следствие, Сандерс проиграл Байдену даже в Миннесоте – родном для сенатора Клобушар и одном из штатов «ржавого пояса», где много безработных «синих воротничков» и сильны левые настроения.

С другой стороны, с выборов не спешит сниматься сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, хотя у нее нет ни малейших шансов на победу. В отличие от Сандерса, она называет себя «капиталисткой», но транслирует столь же радикальные идеи и ориентируется на левый и молодежный электорат. Еще одно отличие – ее относительная лояльность руководству Демпартии, где она является неформальным лидером «прогрессивного крыла» и не хочет терять административные позиции.

Проигрыш в родном Массачусетсе – серьезный удар для Уоррен.

Зато ей удалось раздробить левый электорат и обеспечить победу Байдену. Не исключено, что она даже сейчас не снимется с выборов и продолжит отщипывать у Сандерса голоса.

Особая поддержка была оказана Байдену и в Техасе – втором по размеру штате США, где Сандерсу просто необходимо было побеждать. Возможно, ключевая заслуга в этом принадлежит Бето О'Рурку – еще одному козырю, который элита «ослов» вытащила из рукава.

О'Рурка называют новой суперзвездой, точнее, называли, когда он едва не выиграл выборы в сенат у опытного и популярного политика Теда Круза (кстати, одного из наиболее эффективных противников России на Капитолийском холме). На радостях Бето даже вписался в президентскую кампанию, но на общенациональном уровне показал обескураживающие результаты и очень скоро «выбросил белый флаг». Тем не менее, в Техасе он по-прежнему популярен – и при этом, как начинающий политик типа Буттиджича, серьезно зависим от партийного истеблишмента.

По взглядам Бето тоже левак, поддержка Сандерса с его стороны выглядела бы логичной, но юное дарование послушалось старших и оказало неоценимую услугу руководству демократов, поддержав Байдена. Теперь его административная карьера, надо думать, пойдет в гору.

Это все, впрочем, не важно. Важно, что в гору теперь идет и карьера Байдена, несмотря на коррупционные скандалы с участием его сына на Украине и то, что 77-летний бывший вице-президент явно не выдерживает веса своего возраста – постоянно заговаривается, тонет в фантазиях, путается в собственной биографии. Вот и сейчас на митинге в одном из поддержавших его штатов он перепутал свою сестру со своей женой.

Особенно мощно Байден выступил в Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, но в первую очередь – в Алабаме, где набрал порядка 60% голосов. Алабама в США – синоним глуши, эдакого штата реднеков (сельских гопников), которые стреляют для развлечения по скунсам, играют в боулинг и поколачивают своих жен. Там по-прежнему сильны старые порядки, и слово «социалист» ассоциируется с коммунистической угрозой.

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Есть определенная ирония и даже несправедливость в том, что Байден вырвался вперед за счет консервативных штатов Юга, которые на президентских выборах все равно проголосуют за Трампа, а там, где демократы составляют большинство, Сандерс либо лидирует, либо составляет Байдену серьезную конкуренцию. Но эта несправедливость является важной частью американской системы сдержек и противовесов: в консервативных штатах и демократы консервативные, что на национальном уровне отсекает особо радикальных кандидатов, приводит их к некоему «среднему арифметическому» и заставляет не забывать о «медвежьих углах» своей большой родины.

Кому из демократов, к примеру, была бы интересна маленькая и сельская Айова, а равно – чаяния местных избирателей, ведь республиканец все равно выиграет там любые выборы. Но в рамках борьбы за номинацию важна даже Айова, с которой начинались праймериз и которую каждый из кандидатов в итоге исколесил вдоль и поперек.

В условиях конкуренции с другими умеренными кандидатами Байден был Сандерсом в Айове бит. Теперь же бывшему вице-президенту мешает только мультимиллиардер Майкл Блумберг, но и он скоро мешать перестанет.

В «супервторник» Блумберг был бит везде и повсюду, кроме заграничной территории США – Американского Самоа, где проживают всего 50 тысяч человек, но тоже проводят праймериз. Победа там Блумберга при поражении во всех полноправных штатах – чисто комедия, ведь он уже успел потратить на свою кампанию полмиллиарда долларов из личных средств и намеревался чуть ли не скупать делегатов на конвенцию. Другое дело, что одного из самых богатых людей мира такое оскорбительное положение вещей вполне устраивает – он шел на выборы прежде всего для того, чтобы не допустить номинации Сандерса на случай, если Байден не сможет составить ему достойной конкуренции. Но он смог, и «мавр может уходить».

Теперь финал этого забега «ослов» более-менее прозрачен. Ни Сандерс, ни Байден не смогут завоевать голоса такого количества делегатов на съезд Демпартии, которое обеспечивало бы им выдвижение в президенты. Как следствие, это будет очень горячий съезд, какого не было с 1976 года, когда кандидатом от демократов после изнурительной борьбы и на праймериз, и на конвенции был назван Джимми Картер.

Именно к этому варианту шел Сандерс, к этому бою он был готов. Но он не был готов к тому, что сражаться придется со вторых позиций.

Если бы социалист победил кандидата от элит по общему числу голосов выборщиков, завоеванных ими на праймериз и кокусах, попытка отдать номинацию Байдену сопровождалась бы оглушительным скандалом и почти неизбежным расколом Демпартии, чего ее руководство хотело бы избежать. Однако идет к тому, что гарантированных выборщиков будет больше у Байдена, так что социалиста на съезде прокатят с полным моральным правом и залечат возможный раскол малой кровью.

Это позволит демократам провести финал кампании с минимальными издержками. Да, победит, скорее всего, Трамп, но спонсоры не разбегутся, левых удастся приструнить хотя бы на ближайшие четыре года, а несносного Сандерса – проводить на почетную пенсию.

Правда, нервы «толстосумам» он все равно потреплет, благо поклялся биться до конца не только за президентский пост, но и за свои социалистические идеи.

При этом нельзя сбрасывать со счетов и то, что возрождение Байдена может стать не последним сюрпризом. Трамп рассчитывал на легкую прогулку и не сомневался в своей победе над радикалом Сандерсом в финале. Теперь его положение усложняется – итог противостояния с бывшим вице-президентом может быть другим. Как показали результаты «супервторника», чтобы уверенно хоронить врагов, нужно дождаться, когда за ними захлопнется крышка гроба.

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