Коронавирус может сделать Берни Сандерса президентом США

Вермонтский социалист Берни Сандерс второй раз штурмует политический олимп США. Несмотря на то, что он всегда позиционировал себя, как независимый политик, к высшему государственному посту в Вашингтоне он пытается пробраться через праймериз Демократической партии.

С практической точки зрения это правильная тактика. На первом этапе нужно убедить в своей правоте лишь несколько десятков тысяч партийных активистов. И тогда, победив на праймериз, на этапе общенациональных выборов можно рассчитывать на всю мощь Демпартии с ее многочисленным аппаратом, штабами на местах и лояльной прессой.

Четыре года назад Дональд Трамп, политик в то время совершенно несистемный, тоже воспользовался партийной лестницей, но республиканской. Поначалу партийные боссы восприняли его в штыки, но ближе к выборам смирились с его кандидатурой и стали всячески его поддерживать. Спустя три года после инаугурации Республиканскую партию уже сложно представить без Трампа. Президент стал ее полноправным лидером, не только номинальным, но и в части постановки программных целей.

Довольно нелепо выглядит возмущение партноменклатуры тем, что структурами ведущих партий пользуются люди, чьи убеждения и устремления должны были бы сделать их лидерами какой-нибудь третьей политической силы или вовсе независимыми кандидатами. В Соединенных Штатах на сегодняшний день существуют только две политические машины, которые в состоянии сделать своего избранника президентом США.

Эти машины настолько огромны и могущественны, что место для третьего сильного игрока может появиться только в ходе серьезного социального катаклизма. Так что две главных партии Америки – это неотъемлемая часть ее политической системы. А значит, и доступ туда де-факто открыт всем желающим. Кстати, именно возможность такого доступа для «чужаков» и является залогом сохранения двухпартийной системы США. Если бы ту же Демпартию не меняли самым решительным образом такие лидеры, как Рузвельт, Кеннеди и Клинтон, она бы уже давно сошла с политической сцены.

Возможно, и Республиканская партия начала бы неотвратимое движение к упадку, если бы в 2015 году в ее праймериз не ворвался Дональд Трамп. Теперь он – законодатель мод в новом республиканизме. Его идеи, казавшиеся когда-то безумными, восприняты половиной населения страны. И следующий кандидат в президенты США от республиканцев почти наверняка будет исповедовать схожую с Трампом идеологию.

Примерно на такой же эффект рассчитывает и Сандерс. Он уже заразил своими идеями наиболее молодых активистов Демпартии, заручился симпатиями значительного числа демократов, которые раньше и думать не могли, что станут поддерживать социалиста – и, победив в трех первых турах праймериз, надеется стать кандидатом в президенты на предвыборной конференции в июле 2020 года. А дальше на него начнет работать партия, и до Белого дома будет рукой подать.

Конечно, в этом плане есть множество слабых мест. Хотя Берни и является лидером гонки (и это вряд ли изменится после «супервторника» 3 марта, когда в голосовании примут участие демократы 14 штатов), безоговорочная победа ему вряд ли достанется. Чтобы стать кандидатом от Демпартии на предвыборном съезде, необходимо заручиться поддержкой более 50% делегатов. Сандерсу для этого надо побеждать в каждом следующем штате с большим отрывом, ведь его основные соперники тоже будут «увозить» из каждого штата своих делегатов. И сегодня ни у кого из них нет резона выходить из гонки. Скорее всего, вермонтский социалист будет обладать преимуществом, но большинства не получит. И тогда все будут решать партийные аппаратчики и так называемые суперделегаты, назначаемые из числа уважаемых членов партии.

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Трампу в 2016 году было легче. Во многих ключевых штатах при проведении праймериз действовал принцип «победитель получает все», так что 50% плюс один голос Дональд набрал задолго до окончания первичных выборов. И тогда партийное руководство не посмело пойти против воли большинства делегатов и им же самим установленных правил.

Сандерсу же с высокой вероятностью предстоит так называемая конкурентная предвыборная конференция, в ходе которой кандидатом в президенты можно без всяких нарушений сделать кого угодно. И истеблишмент вряд ли упустит этот шанс сохранить свою власть и не допустить номинации человека со столь радикальными левыми взглядами, как у Берни.

Конечно, поклонники Сандерса почти наверняка выйдут на улицы. Да и в здании Файсерв-форума в Милуоки (где будет проходить съезд) конфликты неизбежны. Если старик Берни не сдастся, как в 2016-м, и призовет своих сторонников бороться до конца, ситуация может начать развиваться по непредсказуемому сценарию. Например, как на хаотичной и позорной для Демократической партии США конференции 1968 года, сопровождавшейся скандалами, драками и массовыми уличными протестами.

В далеком 1968-м партийные боссы наплевали и на протесты, и на недовольство многих делегатов съезда, и на общенациональный позор (бóльшая часть конференции транслировалась в прямом эфире). Они номинировали кандидатом в президенты своего ставленника. Да, в результате демократы проиграли президентские выборы, но власть в партии осталась в прежних руках. И ничто не мешает истеблишменту повторить этот опыт, тем более что партийная элита, мягко говоря, не очень верит в избираемость Сандерса.

Но допустим, что Берни все-таки станет кандидатом в президенты США. Какова вероятность того, что американцы изберут своим президентом социалиста? Несмотря на растущую популярность левых идей в Соединенных Штатах, большинство американцев вряд ли соблазнится идеями Сандерса.

Предлагаемые им политические рецепты пугают обывателей. Все прекрасно понимают, что сверхналоги для самых богатых полностью или частично лягут на плечи среднего класса. А предлагаемая вермонтским сенатором система «здравоохранения для всех» разрушит уже существующую страховую медицину, к которой те, кто может себе позволить страховку, приспособились и привыкли.

Программа Берни вместе с социально ориентированными пунктами содержит все ультралиберальные положения, которые характерны для мейнстримных идеологов партии, включая легализацию наркотиков и амнистию всех незаконных мигрантов. Но при этом Сандерс является противником свободной международной торговли в том виде, в каком она сложилась к концу президентства Обамы. В общем, всех, кто не является фанатом 78-летнего социалиста, его программа способна всерьез запутать. Чем, несомненно, воспользуется Дональд Трамп. И воспользуется, думается, с блеском.

И все же у Берни Сандерса есть шанс. Американцы могут внезапно полюбить «здравоохранение для всех» и одобрить значительное повышение налогов. При этом у самого кандидата-социалиста будет возможность так скорректировать свою программу, что это устроит и левых ультрас, и весьма умеренных в политических предпочтениях избирателей.

Этот шанс Сандерсу может дать коронавирус COVID-19.

Новая вирусная инфекция, быстро распространяющаяся по миру, уже привела к значительной «просадке» фондовых рынков, замедлению роста мирового ВВП и сложностям в международной торговле. К этим негативным факторам добавляется паника. Еще недавно казалось, что зловредная болячка почти взята под контроль и скоро, даже в отсутствии вакцины (просто за счет карантинов и поддерживающей терапии заболевших), пойдет на спад. Но вирус вырвался на просторы Европы, и это грозит самыми печальными последствиями.

Если падение мировой экономики из-за COVID-19 станет существенным (пока достоверно зафиксирован лишь «пессимизм» биржевых спекулянтов), это неминуемо скажется на США. Остановка роста ВВП или его падение (пусть и на доли процентов) обернется для действующего хозяина Белого дома большими проблемами, ведь растущая экономика и создаваемые рабочие места – это главные его предвыборные козыри. Если фабрики, офисы и торговые центры начнут закрываться, никто не будет разбираться в причинах происходящего. Оптимизм, который испытывают сегодня жители ключевых для Трампа штатов, улетучится. Работягам и членам их семей из Огайо, Мичигана, Висконсина и Пенсильвании необязательно в ноябре 2020-го голосовать против Дональда – достаточно просто не прийти на выборы, и эти штаты снова станут вотчиной демократов. По крайней мере, на четыре года.

Но не в одной экономике дело. Пандемия смертельно опасного вируса станет лучшим агитатором за «здравоохранение для всех». Особенно, если медики выяснят, что коронавирус может стать возвратным и сезонным, то есть что опасность заражения каждого американца не исчезнет после спада первой волны заболевания, а будет угрожать стране каждый год. Тогда любой здравомыслящий человек станет сторонником такой медицины, которая защищает не только его самого, но всех вокруг, потому что, в отличие от многих других болезней, от эпидемии невозможно избавиться в индивидуальном порядке. Необходимы лечебные и профилактические мероприятия, в которые будет вовлечено все население. Не исключая бездомных и незаконных мигрантов.

В условиях распространяющейся инфекции Сандерс, без ущерба для своей репутации, может пообещать закрыть границы для людей и товаров и ввести меры по стимулированию национальных индустрий (то есть стать еще бóльшим протекционистом, чем Трамп). И левыми, и правыми это будет воспринято с пониманием. Социализм в одночасье может показаться большинству американцев в буквальном смысле панацеей. И тогда Берни будет уже не остановить.

Само собой, это лишь гипотетический сценарий. Чтобы он реализовался, необходим «черный лебедь» – сочетание сразу нескольких не слишком вероятных событий. Администрация Трампа должна полностью потерять контроль над эпидемической ситуацией на территории США, руководство Демпартии – одуматься и поддержать сенатора-социалиста, а экономический спад – стать заметным уже к июлю. Но и это еще не все. Вся мейнстримная медийная машина должна начать агитировать за Сандерса и пропагандировать социализм. Ах да! И сам Берни должен отказаться сдаваться.

Ну а каким президентом мог бы стать Берни Сандерс – это тема отдельного разговора...