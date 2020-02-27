В США возмутились из-за старого интервью жены Сандерса RT

Жена сенатора и претендента на пост президента США от Демократической партии Берни Сандерса Джейн в 2016 году дала телеканалу RT интервью. Из-за него в последние дни в Штатах разразился скандал.

Из-за реакции на старое интервью супруги Сандерса в тренды Twitter оказался выведен хештег #RussianTV. В 2016 году Джейн Сандерс разговаривала с покойным ведущим RT America Эдом Шульцем, и заметила, что закрытые праймериз не справедливы, так как в них за кандидата от партии могут голосовать только зарегистрированные демократы, передает RT.

Запись этого интервью показали на днях на американском ТВ, из-за чего многие решили, что «Россия помогает Сандерсу в избирательной кампании».

«Жена Берни Сандерса пришла на российское ТВ, чтобы объяснить, почему открытые праймериз более «демократичные»... Прости, Джейн, ты не права!» – говорится в одном из твитов.

Другой пользователей соцсетей пишет, что «ни один из кандидатов от Демпартии, ни один из их заместителей или членов семей не должен находиться рядом с российским телевидением. И уж тем более их гребаные жены».

Однако многие заметили, что интервью было выпущено еще в 2016 году, а ведущий программы уже умер.

Ведущий RT America Рик Санчес заметил, что в США есть тренд, когда любому, кто хочет набрать дополнительные очки, нужно только заявить о связи своего оппонента с Россией.

«Это даже может не быть правдой, это может быть чем угодно», – сказал ведущий, отметив, что в ситуации с интервью жены Берни Сандерса телеканалу RT была разыграна «русская карта».

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп иронично высказался на тему сообщений в СМИ о том, что Россия якобы помогает Берни Сандерсу. Об этом писала газета Washington Post со ссылкой на источники.

Сам Сандерс заявил, что Россия должна «держаться подальше» от американских выборов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о сразу двух «агентах Кремля» в борьбе за место президента США.