Трамп поиронизировал над слухами о поддержке Сандерса со стороны России

Президент США Дональд Трамп иронично высказался на тему сообщений в СМИ о том, что Россия якобы помогает одному из фаворитов в гонке за номинацию в президенты от Демократической партии США – Берни Сандерсу.

«Будьте осторожны с Россией, Россией, Россией. Согласно коррумпированному политику Адаму «изворотливому» (англ. Shifty, созвучно с фамилией) Шиффу, они (русские) проталкивают сумасшедшего Берни Сандерса к победе. Голосуйте!», – передает РИА «Новости» сообщение Трампа в Twitter.

Washington Post со ссылкой на источники утверждала, что Москва якобы намерена помочь Сандерсу одержать победу на выборах.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, кого Демократическая партия США может выдвинуть на выборах против действующего президента страны Дональда Трампа.

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