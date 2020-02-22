Берни Сандерс обратился к Путину

Россия должна «держаться подальше» от американских выборов, заявил Берни Сандерс, который рассчитывает стать кандидатом от Демократической партии на выборах президента США.

«Мое послание Путину ясно: держитесь подальше от американских выборов», – приводит слова Сандерса РИА «Новости».

Сандерс обещал «как президент позаботиться об этом», а также заявил, что выступает «решительно против» усилий любого государства, которое «хочет вмешаться» в выборы в США.

Washington Post со ссылкой на источники утверждала, что Москва якобы намерена помочь Сандерсу одержать победу на выборах.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, кого Демократическая партия США может выдвинуть на выборах против действующего президента страны Дональда Трампа.

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