«Вторая половина Америки» готова на реванш любой ценой

Год назад, 6 января 2021 года, когда американские законодатели обсуждали решение коллегии выборщиков об избрании 46-м президентом США Джо Байдена, в Вашингтоне собралось не менее 40 тысяч разгневанных сторонников Дональда Трампа. Пара тысяч особо активных протестующих окружила здание Конгресса на Капитолийском холме, а затем несколько сотен из них проникли внутрь. Эти события уже вошли в новейшую историю под названием «штурма Капитолия».

Не обошлось без жертв. В коридорах федерального законодательного собрания была застрелена одна из протестующих — ветеран ВВС США Эшли Бэббит. СМИ упоминают и о других погибших. Но там речь идет о сердечных приступах и случаях передоза. Кроме того, 138 полицейских и несколько десятков сторонников Трампа получили травмы разной степени тяжести, 15 человек были отправлены в госпиталь, но уже 11 января их выписали.

Против сотрудника полиции, застрелившего безоружную мисс Бэббит, уголовное дело не возбудили. Он даже не получил дисциплинарного взыскания. Чего нельзя сказать об участниках штурма. В настоящее время предъявлено более 700 обвинений, уже вынесено несколько десятков приговоров, в основном в рамках признания вины и сделок со следствием. Как правило, протестующим инкриминируется проникновение в охраняемое федеральное здание и создание помех в отправлении госорганом своих законных функций. Официально во внутреннем терроризме или мятеже пока никого не обвинили, хотя либеральные СМИ называют пришедших к Капитолию трампистов именно «мятежниками» и «террористами».

И минюст продолжает копать. Агенты ФБР по-прежнему осуществляют аресты, в основном, черпая данные из видеозаписей, которые сами же участники событий и делали, выкладывая в соцсети и отправляя своим друзьям через мессенджеры. Впрочем, не обошлось и без других источников. Нескольких участников вашингтонских событий выдали федералам соседи и даже родственники. И в этом, увы, нет ничего удивительного — раскол в американском обществе с выдворением Дональда Трампа из Белого Дома только усилился.

В середине февраля 2021 года спикер Палаты Представителей Нэнси Пелоси призвала создать комиссию по расследованию событий 6 января. С какой целью? Этого никто не скрывал с самого начала — доказать виновность Дональда Трампа и его ближайшего окружения. То есть довести до конца то, что не удалось осущестить в рамках второго импичмента 45-го президента. Изначально предполагалось, что орган получит чрезвычайный статус, так что в него будут входить представители обеих палат и обеих партий. Такой была, в частности, спецкомиссия, которая изучала события 11 сентября 2001 года. Однако предложенный Демпартией билль, довольно быстро принятый Палатой Представителей, не набрал необходимого числа голосов в Сенате.

Вскоре Пелоси подписала постановление о создании комиссии в нижней палате. По правилам в ее состав должны были входить демократы и республиканцы — пропорционально численности избранных законодателей. Список республиканцев подал их лидер Кевин Маккарти. Но Пелоси собственноручно вычеркнула из него конгрессменов Джима Бэнкса и Джима Джордана, сославшись на то, что те являются «верными друзьями Трампа». В ответ Маккарти заявил о бойкоте республиканцами «претенциозного и политически мотивированного» расследования. Но в стане однопартийцев Трампа нашлись и отступники. Давние его критики и ненавистники Лиз Чейни и Адам Кинцингер присоединились к комиссии по собственному желанию, без назначения руководством фракции.

Комиссия продолжает свою работу до сих пор. Первый предварительный отчет ожидается в июне 2022 года. Значительную часть отведенного в 2021-м времени конгрессмены потратили на заслушивание сотрудников полиции и иных служб Капитолия. Тщательно протоколировались их впечатления и чувства — «страх за свою жизнь», «потрясение» и «шок». Затем последовало выяснение последовательности событий и прорисовка так называемой временной линии. Правда, внимание уделялось в основном тем точкам на этой линии, которые могли бы связать штурм с тогда еще действующим президентом Трампом. При этом до сих пор остается неясным, почему без двух минут два пополудни 6 января сотрудники полиции сняли баррикаду на северо-восточной стороне Капитолия, позволив сотням протестующих хлынуть на внутреннюю территорию и подобраться к окнам и дверям здания. Этот момент был зафиксирован на видео с самых разных ракурсов камерами телеканалов и мобильных устройств. И ведь это произошло через восемь минут после того, как командующий силами правопорядка на холме официально объявил, что происходит бунт!

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Непонятно также, как все-таки протестующие попали внутрь Капитолия. В прессе сообщается, что были выбиты два окна, через которые наиболее радикально настроенные трамписты проникли в здание, пробрались к дверям и открыли их. Однако многие видеокадры, до сих пор находящиеся в открытом доступе, рисуют несколько иную картину. Например, неким непостижимым образом были открыты массивные деревянные двери, за которыми протестующих ждали вовсе не торжествующие бунтовщики, а сотрудники полиции. Еще одна загадка — наличие в толпе, осаждающей Капитолий, людей, хорошо экипированных для силового противостояния с полицией. Хотя на многочисленных кадрах марша трамповских сторонников на Вашингтон воинственные молодчики ни разу не были зафиксированы. Даже члены названной в США экстремистской группировки Proud Boys ехали в столицу безо всяких «подручных средств».

Так или иначе, комиссия всё ближе подбирается к экс-президенту и, кстати, по совместительству — возможному кандидату в президенты на выборах 2024 года. Пока что всё, что удалось ему инкриминировать, это «молчание в течение 187 минут» (по другим данным — 120 или 160 минут), пока разворачивались события на холме. Дональд Трамп в конце концов обратился к своим сторонникам с призывом прекратить беспорядки и покинуть Вашингтон, но, по мнению конгрессменов-демократов, это произошло слишком поздно, причем проигравший выборы президент тянул время намеренно. Как будто бы это подтверждается текстовой перепиской (через мессенджеры) между главой администрации Трампа Марком Мэдоузом и звёздами консервативного канала Fox News Шоном Хэннети и Лорой Инграм. Они требовали от Мэдоуза заставить президента остановить протестующих, выступить с заявлением и вообще сделать что-нибудь. Мэдоуз отвечал, что он согласен и «работает над вопросом».

Распечатки переписки попали в распоряжение СМИ благодаря сливу из комиссии Конгресса. И тогда выяснилась еще одна загадочная подробность. С теми же призывами к Мэдоузу обращались и члены семьи президента, в частности, Дон Трамп-младший. И это уже совсем странно. Ну ладно Хэннети и Инграм! Хотя и у них был номер телефона президента. Но сын! Что ему-то мешало позвонить напрямую отцу и сказать по-семейному: «Папа, давай-ка прекратим это»? Или мы чего-то не знаем о взаимоотношениях во внешне очень спаянной семье Трампов, или с опубликованной версией переписки что-то не так.

Любопытно, что сразу после того, как переписка стала достоянием общественности, Мэдоуз, до этого исправно сотрудничавший с комиссией, заявил, что более делать этого не намерен, поскольку законодатели, по его словам, «окончательно перешли черту». Ответ последовал фактически незамедлительно: экс-главу администрации обвинили в неуважении к Конгрессу. Такое обвинение может обернуться для попавшего в немилость к законодателям реальным тюремным сроком, поскольку является полным аналогом неуважения к суду. Но если в последнем случае соответствующий судья выносит постановление немедленно, то Конгресс, не обладая правообеспечительными полномочиями, может лишь обратиться в минюст с требованием принять меры. И так уже было в 2021-м. Комиссия, стремясь подобраться поближе к Трампу, вызвала для дачи показаний сразу несколько его помощников и советников, а также публичных персон, связанных с американским консервативным движением. Повестки получили бывший главный стратег Белого Дома Стивен Бэннон, его коллега по цеху Стивен Миллер, затюканный «русским делом» генерал Майкл Флинн, советник Трампа Роджер Стоун, экс-спикер Белого Дома Тэйлор Будович, консервативный радиоведущий Алекс Джонс и многие другие.

Стивен Бэннон, сославшись на привилегию исполнительной власти, отказался подчиниться повестке Конгресса, был обвинен в неуважении и после некоторой паузы минюст предъявил ему обвинение. Бэннон сдался властям добровольно и после первого судебного слушания был отпущен под честное слово. Как дело будет развиваться дальше, неизвестно, но уже упомянутый Мэдоуз также может предстать перед судом. Еще один вызванный на слушания человек, сотрудник трамповского минюста Джеффри Кларк, воспользовался Пятой поправкой (у нас бы сказали: 51-й статьей Конституции) и отказался давать показания. Так же намерен поступить и Роджер Стоун. Но что будет, если комиссия резко повысит ставки и вызовет на допрос самого Трампа?

С одной стороны, у демократов, которые вполне могут потерять большинство в обеих палатах Конгресса на выборах в ноябре 2022 года, нет другого выхода. Им просто необходимо доказать, что Трамп и его сторонники — преступники. Более того, что преступлением является трампизм. С другой, попытка обвинить и, тем более, арестовать Трампа почти наверняка приведет к таким массовым выступлениям по всей стране, по сравнению с которыми события 6 января покажутся детским утренником. Дело даже не в том, что в тюрьму отправят символ борьбы с либеральной элитой. Дело в политике двойных стандартов, которую американцы плохо переносят, когда речь идет о внутренней политике. Ведь в 2018-м, во время слушаний по утверждению консервативного судьи Верховного Суда Бретта Кавэно, леволиберальные активисты срывали заседания Сената и даже нападали на сенаторов-республиканцев, но сотням арестованных в то время не было инкриминировано ничего, кроме мелких правонарушений.

Не стоит также забывать, что весь 2020-й год города Америки кошмарили антифа и боевики BLM, которых поддерживали СМИ и которым тоже ничего существенного предъявлено не было. Всего этого никто из 74 миллионов американцев, проголосовавших за Трампа, не забыл. А это значит, что по состоянию на январь 2022 года либеральная элита США попала в столь же незавидный цугцванг во внутренней политике, как и во внешней. Если ослабить хватку в преследовании трампизма, угроза реванша за 2020-й будет становиться реальнее с каждым днем. Если продолжать давить и стараться посадить Трампа, раскол и хаос в стране будут только нарастать. Хуже того, в головах «второй половины Америки» реванш любой ценой станет вопросом жизни и смерти.

Не стоит недооценивать американскую элиту. Она не раз справлялась с серьезными вызовами. Нельзя только забывать, что прошлая гражданская война в США обернулась глобальным конфликтом. Во всяком случае, по меркам середины XIX века. Чем это может обернуться в веке 21-м? Увы, вопрос остается открытым.