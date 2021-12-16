Захарова сыронизировала на слова Байдена о борьбе на выборах в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронически прокомментировала высказывание президента США Джо Байдена о борьбе на выборах и напомнила о ситуации с подсчетом голосов на выборах в 2000 году.

«Джо Байден: «Основная борьба на выборах больше не ведется за то, кто получает право голосовать или облегчить процесс принятия участия в голосовании для тех, у кого есть это право. Основная борьба ведется за то – кто будет подсчитывать голоса и будет ли ваш голос вообще считаться», – сообщила она в своем Telegraм-канале.

Захарова добавила, что это заявление «воспринимается в СМИ как некая сенсация». «Не знаю, не знаю. В США это давно не новость. Один пересчет голосов в 2000 году после президентской гонки Буш-Гор чего стоил», – заметила она.

Представитель МИД также отметила, что «в помощь демократии команда Буша рекрутировала Джона Болтона, который «посчитал все как надо». Она напомнила, что «история была лихая: в ходе ревизии бюллетеней изучалось расстояние между прорезом от дырокола и графой для голосования».

При этом Захарова написала, что «ручной пересчет голосов занял месяц, а вся Америка терпеливо ждала результатов». «И они были достигнуты: Буш был избран, а сам Болтон позднее в награду получил заместителя госсекретаря, а затем и постпреда США при ООН», – заметила она.

В заключение Захарова задалась вопросом «при чем тут дырокол?». «А при том, что в штате Флорида, от голосов которого и зависела тогда судьба Белого дома, в те годы это был официальный способ волеизъявления граждан. Прогресс ведь», – иронически заключила официальный представитель МИД России.

Ранее комитет палаты представителей конгресса, расследующий штурм Капитолия, изучил многостраничную презентацию с планом действий по отмене результатов выборов президента 2020 года. По данным издания, в презентации Трампу советуют объявить чрезвычайную ситуацию, чтобы задержать утверждение результатов выборов, кроме того там содержится заявление о том, что в большинстве штатов инфраструктура для голосования контролировалась Венесуэлой и Китаем.