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Захарова сыронизировала на слова Байдена о борьбе на выборах в США
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронически прокомментировала высказывание президента США Джо Байдена о борьбе на выборах и напомнила о ситуации с подсчетом голосов на выборах в 2000 году.
«Джо Байден: «Основная борьба на выборах больше не ведется за то, кто получает право голосовать или облегчить процесс принятия участия в голосовании для тех, у кого есть это право. Основная борьба ведется за то – кто будет подсчитывать голоса и будет ли ваш голос вообще считаться», – сообщила она в своем Telegraм-канале.
Захарова добавила, что это заявление «воспринимается в СМИ как некая сенсация». «Не знаю, не знаю. В США это давно не новость. Один пересчет голосов в 2000 году после президентской гонки Буш-Гор чего стоил», – заметила она.
Представитель МИД также отметила, что «в помощь демократии команда Буша рекрутировала Джона Болтона, который «посчитал все как надо». Она напомнила, что «история была лихая: в ходе ревизии бюллетеней изучалось расстояние между прорезом от дырокола и графой для голосования».
При этом Захарова написала, что «ручной пересчет голосов занял месяц, а вся Америка терпеливо ждала результатов». «И они были достигнуты: Буш был избран, а сам Болтон позднее в награду получил заместителя госсекретаря, а затем и постпреда США при ООН», – заметила она.
В заключение Захарова задалась вопросом «при чем тут дырокол?». «А при том, что в штате Флорида, от голосов которого и зависела тогда судьба Белого дома, в те годы это был официальный способ волеизъявления граждан. Прогресс ведь», – иронически заключила официальный представитель МИД России.
Ранее комитет палаты представителей конгресса, расследующий штурм Капитолия, изучил многостраничную презентацию с планом действий по отмене результатов выборов президента 2020 года. По данным издания, в презентации Трампу советуют объявить чрезвычайную ситуацию, чтобы задержать утверждение результатов выборов, кроме того там содержится заявление о том, что в большинстве штатов инфраструктура для голосования контролировалась Венесуэлой и Китаем.
СМИ: Путин одним действием заставил Байдена пойти на переговоры
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Перемещение Россией военных по собственной территории вызвало на Западе панику и стало причиной начала переговоров американского и российского президентов Джо Байдена и Владимира Путина, сообщил словацкий портал Aktuality.
«Путин начал передвижения войск. Информационное пространство наводнили сообщения о том, что он готовит нападение. Это принесло плоды, и Байден снова согласился на переговоры. Для Путина это ощутимый результат. Уже понятно, что никаких санкций против газопровода «Северный поток – 2» не будет», – считает военный аналитик Михаил Самус, передает РИА «Новости».
Также эксперт отметил, что важной дипломатической проблемой для Москвы стал сам факт переговоров с Вашингтоном о вступлении Украины в НАТО.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
На границе США с Мексикой задержали машины с мигрантами из России
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Американские пограничники открыли огонь, чтобы остановить две машины, на которых из Мексики пытались въехать, предположительно, 18 нелегальных мигрантов из России, сообщили в пограничном ведомстве США.
«Джип «Форд», за которым следовал седан «Мерседес»... на большой скорости подъехали к зоне первичного досмотра на пункте въезда из Мексики «Сан-Исидро», штат Калифорния. Офицер таможенно-пограничной службы... выпустил примерно четыре пули, попавших в седан «Мерседес». Седан «Мерседес» врезался в джип «Форд», который резко остановился», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Уточняется, что в обеих машинах оказалось 18 «незадокументированных мигрантов, все они являются гражданами России». В составе группы было семеро детей. С ними ехали 11 взрослых в возрасте от 21 до 53 лет.
Пограничники добавили, что в результате столкновения двое людей, находившихся в седане «Мерседес», получили легкие контузии, однако в результате стрельбы никто не пострадал.
Байден заявил о желании еще раз поговорить с Путиным
Президент США Джо Байден рассказал журналистам, что планирует еще один разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
«Мы будем подробно разговаривать», – сказал Байден, отвечая на вопросы, планируется ли еще один российско-американский саммит и есть ли в нем необходимость, передает РИА «Новости».
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Байдена, сообщил, что такая возможность существует, однако договоренностей о сроках пока нет.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
США собрались призывать Россию к выполнению Минских соглашений
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Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид во вторник посетит Москву, чтобы призвать к дипломатическому прогрессу в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке нормандского формата, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Каждый день мы работаем над тем, чтобы держать открытыми каналы дипломатического взаимодействия, осуществлять диалог с европейцами и прямые контакты с украинцами и россиянами, а также стремиться и следовать дипломатическим путем выхода из ситуации», – приводит слова пресс-секретаря американской администрации ТАСС.
«Есть одновременно много различных составляющих в настоящий момент», – подчеркнула Псаки, отвечая на вопрос о том, какие дальнейшие дипломатические шаги готовит Вашингтон.
Пресс-секретарь Белого дома напомнила, в частности, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид во вторник посетит Москву, чтобы «встретиться с представителями правительства высокого ранга, обсудить наращивание Россией военных сил и подчеркнуть приверженность Соединенных Штатов суверенитету Украины».
«Она подчеркнет, что мы можем добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке нормандского формата», – отметила представитель американской администрации.
«В дополнение к этому наши специалисты, занимающиеся вопросами национальной безопасности, продолжают вести обширные консультации с нашими европейскими союзниками и партнерами <…>, и это тоже продолжится», – добавила Псаки.
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Согласно заявлению Госдепартамента США, Донфрид 13–15 декабря побывает в Киеве и Москве, а затем отправится в Брюссель. В Госдепе пояснили, что целью рабочей поездки помощника госсекретаря станут встречи с государственными должностными лицами для обсуждения «наращивания военного потенциала Россией и усиления обязательств США в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины».
Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок призвала к переговорам с Россией по Украине, предложив «совместно с Россией вернуться за стол переговоров, по возможности, в нормандском формате». В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц призвал «в будущем активировать» «нормандский формат» для поиска решения ситуации на Украине.
В воскресенье главы МИД стран G7 в ходе встречи в Ливерпуле призвали Россию к «деэскалации» и поддержали «усилия» Франции и Германии в нормандском формате по достижению выполнения минских соглашений по урегулированию на Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о подготовке мер на случай «вторжения» России на Украину. При этом он допустил, что Украина и Грузия могут продвинуться в вопросе членства в НАТО.
В прошлую пятницу президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский договорились возобновить переговоры в «нормандском формате». В тот же день Украина заявила о решении США подключиться к урегулированию в Донбассе «параллельно с нормандским форматом». В Москве заявили, что Россия не против подключения Вашингтона к «нормандскому формату», но не понимает, с чем Штаты могут прийти в этот формат, и готовы ли они добиваться от Киева выполнения минского комплекса мер.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
При этом в Москве указали, что ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. В тот же день президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
В прошлое воскресенье глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предупредил о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД России Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле. Ранее в МИД России обратили внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил.
В прошлую субботу глава ДНР назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года. Днем ранее Донецк направил Киеву предложения по стабилизации ситуации. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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В США поддержали «воссоединение русской Украины с Россией»
Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц в интервью Real America’s Voice признался, что он был бы не против, если русскоязычная часть Украины войдет в состав России.
«Вы хотите мне сказать, что это прямо-таки катаклизм, который перевернет жизни американцев? Ничего подобного», – цитирует РИА «Новости» конгрессмена.
Гетц заявил, что в случае такого сценария американские санкции будут выглядеть абсолютно смехотворно, поскольку Москва имеет экономическую независимость и подобные ограничительные меры не принесут предполагаемого и нужного эффекта, и объяснил, что Москва уже значительно сократила свои активы в долларах.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. При этом сам Киев сделал ряд демонстративных шагов на линии соприкосновения сторон в Донбассе и ведет дело к полному отказу от выполнения Минских соглашений.
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Псаки сочла возможность появления российских ракет в Европе несвоевременной
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Сейчас «не время» для появления российских ракет средней и меньшей дальности в Европе, заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.
Псаки спросили, как США расценивают заявления о возможности появления российских РСМД в Европе. Она подчеркнула «важность деэскалации и дипломатии». По ее словам, «сейчас не время для шагов в противоположном направлении». Псаки заверила, что «НАТО – оборонительный альянс, ничего в этом не изменилось, несмотря на риторику русских или других мировых лидеров», передает РИА «Новости».
Напмоним, в МИДе предупреждали, что Россия в связи с планами США и их союзников по созданию арсенала ракет средней и меньшей дальности наземного базирования может нарастить меры военно-технического реагирования на возникающие угрозы.
США в ежедневных контактах с ЕС, Россией и Украиной доводит до сторон свои взгляды на то, что должно произойти для деэскалации, сказала Псаки. США продолжают консультации с ЕС, чтобы определить формат контактов с Россией и дальнейшие действия для разрешения напряженности вокруг Украины. По словам Псаки, Вашингтон считает хорошим знаком продолжение дипломатической работы.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Лавров обвинил США в имперском мышлении
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США демонстрируют имперское мышление, когда говорят о недопустимости военного присутствия России в Африке, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Как заявил министр, «это имперское мышление, отсутствие какого-либо уважения к другим странам характерно для США и того, как они действуют в мире не только по отношению к России, Китаю и другим государствам, которых они называют своими соперниками и противниками». По его мнению, страны Африки и Ближнего Востока являются «достаточно зрелыми», чтобы «понимать всю бессмысленность» желания США единолично управлять целыми континентами.
Лавров указал, что «чувства собственного превосходства над всеми другими испытывают не только американцы». Так, «Франция при каждом возможном случае заявляет, что Россия «не смеет» оказывать содействие в виде военной помощи» Мали, хотя власти Мали «выразили озабоченность, что перед лицом не уменьшающейся, а нарастающей террористической угрозы французское руководство решило сократить операцию «Бархан», передает РИА «Новости» со ссылкой на египетский канал «ТеН ТВ».
Глава МИДа при этом заявил, что несмотря на серьезные противоречия, различия в подходах, у Вашингтона присутствует желание развивать диалог с Москвой, о чем свидетельствует прошедший саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Москва считает, что кризис в Западной Сахаре должен решаться на основе выполнения резолюций СБ ООН и возобновления прямого диалога между Марокко и Народным фронтом освобождения Западной Сахары (Полисарио). По его словам, «если оставлять ситуацию, как она есть сейчас, то террористы могут попытаться воспользоваться отчаянным положением западносахарского населения для того, чтобы и туда распространить свои «щупальца». Лавров также рассказал, что Россия поставляет оружие Сахаро-Сахельской «пятерке» (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад) для борьбы с терроризмом.
Действия Запада в Ливии стали причиной кризиса, который наблюдается многие годы в Сахаро-Сахельском регионе, заявил Лавров. По его словам, «после того, как Запад разбомбил ливийскую государственность, на месте этой страны появилась «черная дыра», Запад «вооружал против Муаммара Каддафи бандитов и экстремистов», которые «пошли на юг».
Лавров считает, что нынешнее состояние отношений России с арабским миром характеризуется тем, что у Москвы оно взаимоуважительное со всеми без исключения арабскими государствами, свободное от идеологических предрассудков, тогда как во времена СССР дипломатические отношения были не со всеми арабскими странами.
Напомним, Париж заявил, что Мали рискует оказаться в международной изоляции, если заключит контракт с ЧВК Вагнера. Премьер Мали Шогель Кокалла Майга заявил, что власти вынуждены искать других партнеров для обеспечения безопасности, так как Франция решила завершить антитеррористическую операцию «Бархан» и «бросила» африканскую страну. После этого президент Франции Эммануэль Макрон подверг сомнению легитимность властей Мали.
Россия сократила вложения в госдолг США
В октябре Россия располагала американскими государственными ценными бумагами на 3,720 млрд долларов, сообщил минфин США.
На долгосрочные облигации пришлось 554 млн долларов, на краткосрочные – 3,1 млрд. В сентябре объем вложений России в американские государственные ценные бумаги составлял 3,918 млрд долларов, передает ТАСС.
Напомним, резко сокращать вложения в американский госдолг Россия начала в 2018 году. До этого с 2007 года Россия наращивала в своих резервах трежерис. Пик пришелся на 2010 год – тогда Россия одолжила американцам более 175 млрд долларов.
Пользователи Reddit рассказали американцу о русском прошлом Аляски
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Пользователи Reddit рассказали американцу о бывших русских землях в Северной Америке.
Автор поста с удивлением для себя узнал, что Аляска когда-то принадлежала России, а ползователи форума поделились с ним своими представлениями об истории этих территорий.
«По какой-то причине мои учителя истории твердили об испанской, французской и британской колонизации Америки, но я никогда не слышал о русской колонизации», – отметил один из пользователей.
Другой комментатор поста рассказал свое видение истории с Аляской, где утверждает, что «у США были прекрасные отношения с имперской Россией до того, как коммуняки свергли монархию. Екатерина Великая была одной из первых, кто предложил материальную помощь США во время нашей революции 1700-х годов».
«Не будем забывать, что у русских была не только Аляска в качестве колонии, но и большая часть современной Калифорнии, - объясняет Luke90210. - США находились в зачаточном состоянии, в то время как великие империи - Российская и Британская - вели большую геополитическую борьбу. Естественно, Россия была настроена дружелюбно к США и была счастлива продать США Аляску и поддержала их независимость от Британии».
А вот jackson71 заявил о ядовитых публикациях прессы доамериканского периода Аляски: «Тогда пресса была такой же токсичной и политизированной, как и сейчас. Пресса была против покупки Аляски. Называется он «Холодильник Сьюарда», «Безумие Сьюарда». Оказалось, что это земля, богатая множеством ценных ресурсов. Всего по 2 цента за акр».
А пользователь moodpecker и вовсе написал, что в свое время восточное побережье делили Британия и Испания.
«Все хуже, чем я думаю. Похоже, большинство американцев проспало школу с 5 по 12 классы. "Я сегоддня узнал, что Аляска была частью России". А еще Канада не часть США!», - шутит lourudy.
«Я австралиец и я понятия не имел об этом, мы не изучаем американскую историю. Поэтому всегда интересно узнать о продажах земель между разными странами», - написал Mobbles1. «Вероятно, это не очень актуально для людей за пределами Северной Америки. Я сомневаюсь, что в российском образовании об этом тоже много говорится. Как и американцы, наверняка, мало знают о значении 1066 года для Англии», - ответил ему cwalton505.
«Ух ты, завтра ты сможешь опубликовать в рубрике "сегодня у узнал", что Техас раньше принадлежал Мексике», - написал fatDaddy21.
«Я был в музее на Аляске в Ситке - это столица русской Аляски. Там есть рукописные заметки Петра Великого. Рядом со мной какие-то старушки жаловались, что «у него плохой почерк, и они не могут распознать ни одного слова». Мне не хотелось говорить им, что это не английский», - рассказал KingOfZero.
«Сделку провел госсекретарь Билл Сьюард во времнена президента Эндрю Джонсона в 1867 году, он организовал покупку за 7 миллионов долларов. Члены Конгресса его высмеяли и назвали сделку «глупостью Сьюарда». Просто хочу показать вам, что Конгресс всегда был по-настоящему глуп», - отмечает Raa03842.
Пользователь под ником Люк90210 выдвинул предположение, что «одна из основных причин, по которой Российская империя никогда не осваивала Аляску, заключалась в том, что именно туда были сосланы проштрафившиеся российские управленцы. Москва прислала только худших».
Также пользователи соцсети рассказали, что на Аляске по-прежнему проживает много русских, сохранились православные храмы.
«Я встретил нескольких хороших русских рыбаков и даже немного выпил с ними в Кордове. Они православные и у них крепкие семейные ценности», – написал Statertater.
Ранее пользователи американской соцсети Reddit оценили необычно сваренный американцем борщ, отметив, что блюдо больше похоже на салат.
США рассекретили документы с версиями о причастности СССР к убийству Кеннеди
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Обнародованные властями США архивные документы свидетельствуют, что американские спецслужбы долгие годы рассматривали теории о причастности СССР к убийству президента США Джона Кеннеди.
Так, в одном из документов ЦРУ подробно разбирает книгу Роберта Энсона 1976 года о поездке убийцы Кеннеди – Ли Харви Освальда – в Москву. Указывается, что Освальд получил визу в рекордные сроки, это сочли «подозрительным». В документе от 1978 года говорится, что вероятность помощи Освальду со стороны СССР для поездки в страну есть, но фактом ускоренной выдачи визы это не подтверждается, передает РИА «Новости».
Еще в одном документе ЦРУ сообщает о звонке посольства СССР в Мехико с соболезнованиями. Указывается, что дипломат 28 сентября разговаривал с Освальдом. Сообщается о фотографиях «мужчины, который 1 октября покидает советское посольство». Речь идет об атлетически сложенном американце 35 лет двухметрового роста. В документах говорится, что Освальд 23 ноября, «возможно, звонил в советское посольство в Мехико».
Как следует из документов, за год до убийства был сделан анонимный звонок в американское посольство, в ходе которого некий мужчина утверждал, что «страны за железным занавесом» готовили покушение на американского лидера. Мужчина утверждал, что является «польским водителем в советском посольстве в Канберре». Он заявил о том, что ему известно о «заговоре, в рамках которого планируется заплатить 100 тыс. долларов за убийство президента Кеннеди». Мужчина позвонил повторно через два дня после убийства. Австралийские спецслужбы, с которыми американцы обсуждали этот инцидент, сочли звонившего сумасшедшим. Указывается, что они «не смогли выявить ни одного сотрудника-поляка в советском посольстве», передает ТАСС.
Информацию о коммунистах 1940–1950-х власти США также считают относящейся к убийству Кеннеди. В опубликованных материалах самый старый документ датирован 11 октября 1941 года. Есть среди документов и другие, датированные 1940–1950-ми годами.
Напомним, власти США обнародовали сотни ранее закрытых документов, которые связаны с расследованием убийства президента Джона Кеннеди в 1963 году, подборка отсканированных материалов появилась на сайте национальных архивов США.
Американский президент Джон Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. На протяжении более, чем полувека возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди, но ни одна из них не получила официального подтверждения.
Путин и Макрон обсудили переговоры по нераспространению НАТО на восток
Президент России Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону о необходимости запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
«Президент России подчеркнул важность незамедлительного запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Также президент России призвал Макрона с понимаем отнестись к озабоченности Россией гарантиями безопасности. Владимир Путин пригласил главу Франции принять участие в обсуждении этого вопроса.
Напомним, ранее во время встречи президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудили ситуацию на украинской границе, вопрос усиления НАТО и гарантии безопасности, которых требует Москва. Разговор длился два часа.
Россия поставила в США рекордное количество патронов
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Несмотря на введенные санкции, в 2021 году Россия поставила в США патронов для стрелкового оружия на рекордную сумму в 157,9 млн долларов.
По данным Бюро переписей США, это почти на 40 млн долларов больше, чем в прошлом году. Тогда Россия поставила за океан патронов на сумму 120 млн долларов, сообщает РБК.
Соединенные Штаты являются крупнейшим рынком сбыта российских патронов как для гражданского, так и для спортивного оружия. Ситуация осложнились в сентябре 2021 года после введения новых санкций против нашей страны, в результате которых импорт патронов из РФ был запрещен.
При этом, как сообщает источник, американские импортеры нашли выход, оформив новые разрешения на ввоз патронов из России в промежуток между объявлением санкций (20 августа) и их вступлением в силу (7 сентября). К тому же, текущие контракты, подписанные до ввода новых ограничений, все еще продолжают действовать.
Ранее официальная таможенная статистика России зафиксировала резкий рост экспорта товаров скрытых категорий (код SSSS, отражающий поставки оружия, самолетов, ядерных материалов и т.д.) в ряд государств блока НАТО, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). В первую десятку импортеров такой продукции из России вошли США, Чехия, Великобритания.
Сенат США одобрил повышение потолка госдолга
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Американские сенаторы проголосовали за повышение потолка госдолга 50 голосами против 49, сообщают информационные агентства.
Для принятия соответствующего документа требовалось простое большинство голосов. Лимит госдолга хотят повысить на 2,5 трлн долларов – до 31,4 трлн. Ожидается, что в Палате представителей инициативу также поддержат, после чего документ отправится на подпись президенту страны Джо Байдену, передает ТАСС со ссылкой на C-SPAN.
Байден ранее подписал закон, который упрощает процедуру. Он органичивает время обсуждения инициативы, запрещает вносить поправки и позволяет повысить потолок госдолга простым большинством, которое есть у демократов. Упрощенная процедура предназначена для однократного применения и будет отменена после 16 января 2022 года, передает РИА «Новости».
В августе Байден выразил уверенность, что Конгресс увеличит потолок госдолга и не допустит дефолта. 15 октября президент Соединенных Штатов Джо Байден поднял потолок госдолга США на 480 млрд долларов. Президент России Владимир Путин указал на связь между ростом госдолга США и увеличением инфляции, которая подрывает доверие к доллару.
МИД осудил заявления США об отправке военных в Европу
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Высказывания администрации США о возможной отправке военных в Восточную Европу подогревают антироссийские фобии и реваншистские настроения на Украине, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
Дипломат подчеркнул, что слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки об изучении вопроса отправки американских военнослужащих в Восточную Европу в случае обострения ситуации на Украине прежде всего нацелены на то, чтобы «разогревать реваншистские настроения в Киеве, разогревать антироссийские фобии и подходы государств, которые сами себя объявили «прифронтовыми», передает РИА «Новости».
Ранее Псаки сообщила, что Белый дом изучает возможность отправки военных в Восточную Европу в случае обострения ситуации вокруг Украины.
Напомним, в МИДе предупреждали, что Россия в связи с планами США и их союзников по созданию арсенала ракет средней и меньшей дальности наземного базирования может нарастить меры военно-технического реагирования на возникающие угрозы.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Западные СМИ заявили о пользе антироссийской пропаганды для Москвы
Раздувание темы украинского кризиса в западных СМИ вместо проблем поставило Россию в центр всеобщего внимания, заявил профессор иностранных дел и гуманитарных наук Бард-колледжа в Нью-Йорке.
Он высказался о проблеме антироссийской информационной кампании в США и Европе, выделив сразу несколько причин, дающих Москве возможность выиграть от «медийной истерии», пишет обозреватель газеты The Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид, передает РИА «Новости».
Первый эффект – объединение российского общества против коллективного Запада. Отмечается, что россияне стали активнее интересоваться происходящим на Украине. Поэтому большинство поддерживают позицию Кремля по Донбассу.
Второй важный фактор – возросшее внимание к Москве в мировом масштабе.
«Провоцирование международного кризиса на Украине привлекло внимание к России, монополизировало саммит G7 и вытеснило возглавляемый американцами «Саммит за демократию» с первых полос», – пишет Мид.
Привлекает внимание и активность России в ответ на агрессивную пропаганду со стороны Запада. В качестве примера журналист привел переговоры России и Индии по поставкам C-400.
«Если Индия продолжит закупку, администрации Байдена придется принять безвыходное решение. Он может ввести санкции или дать Индии добро на покупку, – заметил профессор, почеркнув, что такое решение приведет Индию в ярость.
Напомним, страны Запада и Украина обвиняют Москву в подготовке вторжения, российская сторона обвинения отвергает, отмечая, что войска передвигаются в пределах своей территории.