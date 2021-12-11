Экс-глава администрации Трампа сдал в конгресс план по отмене выборов 2020 года

Эксперт: С помощью финских F-35 США способны сбросить термоядерную бомбу на Россию

Закупка Финляндией истребителей F-35 говорит о том, что у власти в стране находится проамериканское лобби, наличие таких самолетов у соседа представляет угрозу России, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Финляндия приобретет более 60 машин в течение 2025-2030 годов.

«У Финляндии было несколько причин на закупку именно американских истребителей F-35. С одной стороны, объективная: нужно иметь современный парк самолетов. Хотя можно было обойтись – не F-35, а взять более дешевые Rafale или Eurofighter. Но США уже давно пытаются затянуть Финляндию в блок НАТО. Судя по тому, что финны сделали выбор в пользу F-35, американцам удалось продавить некие решения, потому что обычно они заходят с неких торговых отношений, чтобы потом влиять на политику этой страны», – говорит редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

По мнению собеседника, для Финляндии закупка самых современных американских истребителей избыточна, час эксплуатации одной машины обходится в 30 тыс. долларов. «Способен ли бюджет Финляндии тянуть такое дорогое удовольствие? Покупка сигнализирует о том, что у власти в стране находится проамериканское лобби», – предположил эксперт.

Впрочем, F-35 уже стал успешным коммерческим проектом. По оценкам некоторых специалистов, продажи этих самолетов за рубеж принесут оборонно-промышленным компаниям и бюджету США больше триллиона долларов.

Несмотря на множество технических недостатков, эта машина способна нести тактическую термоядерную бомбу B-61-12. А с учетом того, что F-35 уже имеются в распоряжении Норвегии и Польши, а также могут базироваться в Прибалтике, военная угроза в адрес России увеличивается. «Возможно, американцы рассчитывают, что польские или финские летчики будут приносить себя в жертву, чтобы B-61-12 долетела каким-то образом до цели? Может быть, и так», – не исключил эксперт.

В пятницу правительство Финляндии официально объявило о начале процедуры закупки у американской корпорации Lockheed Martin 64 многоцелевых истребителя пятого поколения F-35 на сумму около 10 млрд евро. Машины, их вооружение и другие необходимые системы будут адаптированы под нужды финнов. Точная модель конфигурации называется – F-35A Block 4.

Новая техника придет на смену устаревшим боевым самолетам F/A-18 Hornet, о замене которых Хельсинки задумался в 2015 году. Истребители Hornet были куплены в 1992 году у компании McDonnell Douglas, ныне входящей в состав Boeing. Таким образом, Финляндия станет 14 страной, на вооружении которой появятся F-35. То, что Финляндия сделала выбор в пользу именно F-35, объясняется в том числе и тем, что эти же машины есть в распоряжении Норвегии и Дании. В будущем страны смогут вместе проводить тренировочные полеты и учения.

В отличие от Норвегии и Дании, Финляндия не входит в НАТО, но в последние годы она укрепила связи с этой организацией и выбрала военное оборудование стандартов альянса. В 2014 году Финляндия и Швеция, которая также не является членом Североатлантического блока, подписали соглашение о совместном обучении и разрешении НАТО помогать в кризисных ситуациях.

Корпорация Lockheed Martin, которая соперничала за участие в тендере со шведской компанией Saab (истребитель Gripen E), американской Boeing (F/A-18E/F Super Hornet), французской Dassault (Rafale) и британской BAE Systems (Eurofighter), должна поставить истребители в период 2025-2030 годов. Заявленный срок службы боевых самолетов составит более 20 лет, то есть эти машины будут находиться на вооружении финнов до 2050-х годов.

За строительство ангаров и другого оборудования страна заплатит дополнительно 777 млн евро, а 824 млн будут зарезервированы для окончательного оптимизированного пакета вооружений и прочих будущих дополнений к контракту.