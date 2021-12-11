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Экс-глава администрации Трампа сдал в конгресс план по отмене выборов 2020 года
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Комитет палаты представителей конгресса, расследующий штурм Капитолия, изучает многостраничную презентацию с планом действий по отмене результатов выборов президента 2020 года, которую передал бывший глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, сообщают СМИ.
«Комитет палаты изучает 38-страничную презентацию в PowerPoint, наполненную экстремальными планами по отмене выборов, которую передал Медоуз», – передает РИА «Новости» сообщение New York Times (NYT).
По данным издания, в презентации Трампу советуют объявить чрезвычайную ситуацию, чтобы задержать утверждение результатов выборов, кроме того там содержится заявление о том, что в большинстве штатов инфраструктура для голосования контролировалась Венесуэлой и Китаем.
Адвокат Медоуза заявил, что тот получил презентацию по электронной почте и ничего с ней не делал.
«Фил Уолдрон, полковник в отставке и влиятельный голос в движении против результатов выборов заявил, что документ под заголовком «Мошенничество на выборах, иностранное вмешательство и варианты для 6 января» был распространен среди сторонников Трампа и на Капитолийском холме перед атакой», – говорится в сообщении издания.
Как указывает NYT, Уолдрон сказал, что лично не передавал презентацию Медоузу, это, возможно, сделал кто-то из его команды.
Комиссия, созданная палатой представителей, занимается расследованием событий 6 января. Тогда участники штурма Капитолия пытались сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах кандидата-демократа Джо Байдена, легитимность которой Трамп оспаривает до сих пор.
В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека.
Украина собралась подать иск против ЕС
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В ближайшие дни Украина подаст иск против ЕС, так как Польша отказывается увеличить число разрешений на грузоперевозки для Киева в 2022 году, сообщил замминистра экономики – торгпред Украины Тарас Качка.
На конференции «Пять лет экономического сотрудничества ЕС – Украина в свете Соглашения о зоне свободной торговли» он заявил, что отказ Польши «противоречит» соглашению. По его словам, «это будет причиной иска в ближайшие дни Украины против ЕС», передает ТАСС со ссылкой на «Укринформ».
Качка заявил, что позиция Варшавы наносит урон не только украинским, но и европейским компаниям. Киев надеется, что ситуация изменится, иначе Украина может ввести ответные ограничения. Польша согласилась предоставить Украине в 2022 году 160 тыс. разрешений на грузоперевозки, Киев просит 200 тысяч.
Напомним, Украина хочет скорректировать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое определит новые нормы их взаимодействия. При этом итоги предыдущего соглашения, экономическая часть которого вступила в силу пять лет назад, в 2016 году, эксперты оценивают как «катастрофу» во всех сферах жизни.
Зеленский рассказал о новом формате прямых переговоров с Путиным по ДНР
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый формат прямых переговоров по Донбассу с президентом России Владимиром Путиным может быть разработан.
«Я не исключают отдельный формат и прямых переговоров с президентом РФ. Я вижу поддержку этого направления и со стороны европейских наших партнеров и США», – сказал Зеленский в интервью телеканалу «1+1», комментируя переговоры с президентом США Джо Байденом, передает РИА «Новости».
7 декабря президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи, беседа продлилась чуть более двух часов. Главы стран обсудили украинский вопрос и расширение НАТО. Комментируя этот разговор, Зеленский заявил о важности личной роли президента США в урегулировании конфликта в Донбассе.
Ранее Зеленский заявил, что в ходе переговоров в пятницу с президентом Франции Эммануэлем Макроном стороны пришли к выводу, что необходимо возобновить работу в «нормандском формате» по решению конфликта в Донбассе.
Позже украинский лидер не исключил проведение в стране референдума по вопросу Донбасса.
В окружении же президента Украины также предложили ввести санкции против России немедленно, не дожидаясь якобы грозящего нападения.
Киев захотел установить «мир через силу»
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Запад укрепит Украину до такой степени, что у России не будет возможности для «вторжения», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
В статье для Foreign Affairs министр заявил, что «цель Украины простая: мир через силу». По его словам, сейчас США и Европа «должны поговорить с Путиным, чтобы выиграть время, одновременно укрепляя Украину до такой степени, что у России просто не будет реальной военной возможности для вторжения в нее», передает РИА «Новости».
Кулеба сказал, что в этом случае «будет возможно достичь справедливого мирного урегулирования на Донбассе и, наконец, привести Украину в ЕС и НАТО». Он призвал США и Европу «активизировать усилия по сдерживанию России». Сейчас они «разрабатывают всеобъемлющий план сдерживания».
Этот план включает «четкие политические сигналы Москве». По словам министра, России нужно «прояснить, что Украина – часть Запада и будущий член ЕС и НАТО, и что суверенитет и территориальная целостность Украины не обсуждаются», а «в случае вторжения на Украину Запад введет жесткие санкции против России». Кроме того, план вкючает «увеличение военной помощи Украине».
Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
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На футбольном матче в Колумбии произошел уникальный за всю историю игры случай
Во время игры команд «Америка Кали» и «Альянс Петролер» в Колумбии главный арбитр хотел показать желтую карточку нарушителю, но не справился и уронил ее, в итоге впервые сопернику показал карточку игрок.
Моментом воспользовался защитник из команды «Америка Кали» Марлон Торрес, который поднял карточку с поля и самостоятельно показал ее футболисту из другой команды, передает РИА «Новости».
После этого карточка была возвращена судье, а игра продолжилась. Арбитр не стал делать замечание футболисту за вольность и вообще никак не отреагировал. Встреча завершилась победой «Америка Кали» со счетом 2:1.
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Ранее сообщалось, что не менее 54 человек были задержаны в Португалии в ходе беспорядков незадолго до проведения футбольного матча между киевским «Динамо» и лиссабонским клубом «Бенфика».
Австралийцам объяснили нелепость их затеи начать газовую конкуренцию с РФ
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Пользователи социальной сети Reddit объяснили австралийцам, почему их страна не экспортирует газ и уголь в Европу, чтобы европейцы меньше зависели от России.
«Почему Австралия не экспортирует больше газа и угля в Европу, чтобы они меньше зависели от России? Мне это кажется беспроигрышным. Австралия получает хорошую прибыль, чтобы компенсировать потерю экспорта в Китай. Европа может обогревать свои дома австралийским газом и углем, кроме того, у ЕС есть больше рычагов воздействия на Россию в отношении Украины, поскольку они не зависят от российского газа», – задал пользователь под ником Alpaca4545 вопрос в Reddit.
В ответ Baronnolanvonstraya напомнил, что «Австралия и Европа находятся буквально на противоположных сторонах планеты, разделенных двумя океанами и двумя континентами».
Другой пользователь в шутливой форме добавил, что «австралийские ноги находятся в перевернутом направлении по отношению к стопам европейцев».
«Потому что европейцы не могут позволить себе австралийский газ», – пишет пользователь One_Membership_5804.
«Самое главное заключается в том, что газ везде одинаков. Неважно – из Австралии он, России или с Ближнего Востока. Таким образом, главную роль играет стоимость доставки. И отправляя газ судами через весь мир, вы не сможете конкурировать с трубопроводом», – говорит Harlequin80.
Ему вторит пользователь bananabeforesunrise: «Доставка будет стоить целое состояние. У них есть трубопровод из России, хотя в случае серьезного конфликта Европа может оказаться заложницей России. Вот где ядерная энергия при правильном и безопасном управлении может решить проблему энергетической безопасности и выбросов парниковых газов».
Также обитатели соцсети заявили, что «доставка угля и газа через полмира не имеет экономического смысла, даже если это политически привлекательно».
«Это приведет к значительному увеличению затрат для Европы из-за необходимости транспортировки по морю вместо трубопроводов, а также из-за расстояния. Для Австралии имеет больше смысла снабжать Азию, как мы уже делаем», – отметил d1ngal1ng.
Нашлись и те, кто отметил, что европейцам торговые отношения с Россией намного ценнее, чем отношения с Австралией.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия намерена спасать планету в условиях, когда Европа строит планы по полному отказу от углеродов ради экологической повестки.
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Польша потребовала от России решить: хочет Москва быть с Европой или против
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Время уступок закончилось, Россия должна решить – хочет она «быть с Европой или против Европы», заявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкий считает, что Россия «исследует границы дозволенного». По его мнению, Москва стремится «разделить Европу», а газопровод «Северный поток – 2» должен стать «символом и инструментом господства России над Центрально-Восточной Европой».
Премьер заявил, что Запад покажет слабость, если даст согласие на запуск газопровода. Моравецкий заявил, что «время уступок закончилось». «На жесткую политику у нас должен быть резкий ответ в виде жестких санкций», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на la Repubblica.
Напомним, Моравецкий заявил о намерении убеждать нового канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что «Северный поток – 2» предназначен для шантажа. Президенты Литвы, Польши и Украины Гитанас Науседа, Анджей Дуда и Владимир Зеленский призвали ужесточить санкции против России.
Американский пехотинец подсчитал, сколько Украина продержится в войне с Россией
Российский армии хватит 30 минут, чтобы разгромить украинские войска, считает профессор Королевского колледжа Лондона и ветеран Корпуса морской пехоты США Роберт Ли, чьи слова приводит The New York Times.
«Они могут уничтожить украинские войска на востоке очень быстро, в течение первых 30-40 минут», – передает его слова «Царьград» со ссылкой на NYT.
Аналогичного мнения придерживаются даже некоторые украинские военные. Начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что если Киеву не помогут западные страны, то справиться с Россией не получится. Он пояснил, что без поддержки украинская армия станет разрозненной, а командование перестанет координировать оборону.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует наносить удар по Украине.
МИД: Россия не потерпит менторского тона в диалоге с Западом
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Запад пытается подменить сформировавшийся мировой порядок некими скрытно выработанными правилами и навязать их другим странам, но Россия не потерпит менторского тона по отношению к себе, нацелена на равноправный диалог, заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко на Международном молодежном форуме российских соотечественников в Минске.
«Ситуация в мире остается непростой, а в некоторых аспектах просто деградирует. Основная причина – это неготовность наших западных партнеров признать реалии формирующейся полицентричной системы мироустройства, их упорное стремление решать возникающие проблемы силой, с опорой на широкий набор нелегитимных инструментов – от задействования односторонних ограничительных санкций до прямого вмешательства во внутренние дела других суверенных государств, цветных революций», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Руденко, целенаправленно разрушается сформированная по итогам Второй мировой войны международная правовая архитектура с основой на ООН, «есть попытки подменить выгодным только западным странам неким порядком, основанным на правилах, которые формируются скрытно, в удобном Западу форматах, в ограниченном составе, в обход ООН».
Руденко заметил, что западные страны пытаются навязывать эти правила всем остальным. «У нас принципиально иной подход: мы никому ничего не навязываем и никого не учим. Мы готовы к развитию равноправного межгосударственного диалога со всеми на прочной основе международного права. Вместе с тем мы не допустим попыток разговаривать с нами менторским высокомерным тоном, тем более шантажировать нас, вмешиваться во внутренние дела. Ответ будет жестким и решительным», – подчеркнул он.
При этом Руденко добавил, что разговор с любым собеседником возможен только на равноправной основе, на основе нацеленности на баланс интересов. «Безусловным приоритетом для нас является взаимодействие с партнерами в рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ. На новый этап вышел процесс углубления интеграционных связей с Белоруссией по линии Союзного государства», – сказал он.
По словам замглавы МИД России, в этом контексте особая роль принадлежит молодым представителям российской зарубежной общины. Он подчеркнул, что в Москве поддерживают стремление молодых соотечественников к установлению тесных связей с исторической родиной и продвижению объективного образа России за ее пределами. «У вас, у нового поколения общины, лучше других понимающих все новые тенденции, сходства и различия в менталитете россиян и иностранцев, есть превосходная возможность ... оставить свой след в истории», – резюмировал Руденко.
Он заверил, что российские власти будут делать все от них зависящее для защиты прав и интересов соотечественников за рубежом, сохранения ими общероссийской культурной идентичности. Также Руденко добавил, что многое зависит и от сплоченности диаспоры в решении стоящих перед ней задач.
Ранее в пресс-службе МИД России сообщили, что России и западным странам необходимо начать диалог по гарантиям безопасности, отношения подошли к критической черте. В министерстве отметили выраженную президентом США Джо Байденом в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным»готовность к налаживанию серьезного диалога по вопросам, касающимся обеспечения безопасности Российской Федерации».
Ранее стало известно, что Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО по деэскалации ситуации путем «сдерживания, обороны и диалога».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Эксперт: С помощью финских F-35 США способны сбросить термоядерную бомбу на Россию
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Закупка Финляндией истребителей F-35 говорит о том, что у власти в стране находится проамериканское лобби, наличие таких самолетов у соседа представляет угрозу России, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Финляндия приобретет более 60 машин в течение 2025-2030 годов.
«У Финляндии было несколько причин на закупку именно американских истребителей F-35. С одной стороны, объективная: нужно иметь современный парк самолетов. Хотя можно было обойтись – не F-35, а взять более дешевые Rafale или Eurofighter. Но США уже давно пытаются затянуть Финляндию в блок НАТО. Судя по тому, что финны сделали выбор в пользу F-35, американцам удалось продавить некие решения, потому что обычно они заходят с неких торговых отношений, чтобы потом влиять на политику этой страны», – говорит редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
По мнению собеседника, для Финляндии закупка самых современных американских истребителей избыточна, час эксплуатации одной машины обходится в 30 тыс. долларов. «Способен ли бюджет Финляндии тянуть такое дорогое удовольствие? Покупка сигнализирует о том, что у власти в стране находится проамериканское лобби», – предположил эксперт.
Впрочем, F-35 уже стал успешным коммерческим проектом. По оценкам некоторых специалистов, продажи этих самолетов за рубеж принесут оборонно-промышленным компаниям и бюджету США больше триллиона долларов.
Несмотря на множество технических недостатков, эта машина способна нести тактическую термоядерную бомбу B-61-12. А с учетом того, что F-35 уже имеются в распоряжении Норвегии и Польши, а также могут базироваться в Прибалтике, военная угроза в адрес России увеличивается. «Возможно, американцы рассчитывают, что польские или финские летчики будут приносить себя в жертву, чтобы B-61-12 долетела каким-то образом до цели? Может быть, и так», – не исключил эксперт.
В пятницу правительство Финляндии официально объявило о начале процедуры закупки у американской корпорации Lockheed Martin 64 многоцелевых истребителя пятого поколения F-35 на сумму около 10 млрд евро. Машины, их вооружение и другие необходимые системы будут адаптированы под нужды финнов. Точная модель конфигурации называется – F-35A Block 4.
Новая техника придет на смену устаревшим боевым самолетам F/A-18 Hornet, о замене которых Хельсинки задумался в 2015 году. Истребители Hornet были куплены в 1992 году у компании McDonnell Douglas, ныне входящей в состав Boeing. Таким образом, Финляндия станет 14 страной, на вооружении которой появятся F-35. То, что Финляндия сделала выбор в пользу именно F-35, объясняется в том числе и тем, что эти же машины есть в распоряжении Норвегии и Дании. В будущем страны смогут вместе проводить тренировочные полеты и учения.
В отличие от Норвегии и Дании, Финляндия не входит в НАТО, но в последние годы она укрепила связи с этой организацией и выбрала военное оборудование стандартов альянса. В 2014 году Финляндия и Швеция, которая также не является членом Североатлантического блока, подписали соглашение о совместном обучении и разрешении НАТО помогать в кризисных ситуациях.
Корпорация Lockheed Martin, которая соперничала за участие в тендере со шведской компанией Saab (истребитель Gripen E), американской Boeing (F/A-18E/F Super Hornet), французской Dassault (Rafale) и британской BAE Systems (Eurofighter), должна поставить истребители в период 2025-2030 годов. Заявленный срок службы боевых самолетов составит более 20 лет, то есть эти машины будут находиться на вооружении финнов до 2050-х годов.
За строительство ангаров и другого оборудования страна заплатит дополнительно 777 млн евро, а 824 млн будут зарезервированы для окончательного оптимизированного пакета вооружений и прочих будущих дополнений к контракту.
Глава МВД Украины потребовал уволить зама за скандал в зоне силовой операции в ДНР
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Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский выдвинул требование отстранить своего заместителя Александра Гогилашвили и начать проверку в связи со скандалом на линии соприкосновения.
«На период дисциплинарного производства буду предлагать правительству отстранить Гогилашвили от занимаемой должности, в связи с чем подписал соответствующее представление в кабинет министров», – передает ТАСС со ссылкой на заявление Монастырского, опубликованное в Facebook.
По словам главы ведомства, он лично изучит все детали случившегося и примет соответствующие управленческое решение.
Ранее украинские СМИ опубликовали видео, на котором человек, похожий на Гогилашвили, на одном из блокпостов на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе конфликтует с полицией, которые потребовали от него документы для проверки.
Гогилашвили заявил правоохранителям, что не должен терять время на блокпосте, так как он замминситра, на что получил ответ, что документы у него спрашивают по инструкции.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает проведение в стране референдума по вопросу Донбасса.
Крымчан возмутил новый памятник царской семье в Ялте
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Жители Ялты возмущены памятником семье последнего русского царя Николая II, который установили недалеко от дворца в Ливадии.
По данным ФАН, скульптура была изготовлена на средства авторов еще два месяца назад. Это первая работа мастера Юрия Майорова. Между тем инициатива установить памятник исходила якобы от некоего монархического общества «Белый орел».
Власти города и администрация Ливадийского дворца заявили, что не имеют никакого отношения к скульптурной композиции.
В Сети отмечают, что члены царской семьи не походят на себя, а окружает их некий непонятный объект.
Появление памятника прокомментировал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram.
«Имелось в виду, может, какое-то родовое гнездо: крылья орла, защищающие династию. Но выглядит жутко, как яйцо «чужого», и сами лица лишены эмоций», – отметила в Сети Елена Рогова.
«Много труда вложено, скульптор молодой, может, и не совсем удачно, но не все сразу получается. Не покемонов же лепил, что сейчас в моде, а все-таки историческая тематика», – написала Алена Волкова.
«Идея хороша, воплощение, конечно, на троечку», – прокомментировала Елена Матащук.
Ранее жителей Магадана возмутил памятник Ленину с шипами на голове.
В США заявили о бесполезности Javelin на Украине в случае конфликта с Россией
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Количества имеющихся у Украины противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin не хватит для отражения атаки в случае гипотетического конфликта с Россией, считает обозреватель журнала Popular Mechanics Кайл Мизоками.
Он отмечает, что эти комплексы действительно эффективны, позволяя наводчику захватить цель, выстрелить в нее и скрыться в безопасное место. Но при помощи имеющихся FGM-148 Javelin («Джавелин») снарядить можно лишь три из 28 украинских батальонов, передает РИА «Новости».
Автор отмечает, что эти установки уязвимы для огня артиллерии, поскольку их обычно устанавливают на легких бронетранспортерах, которым не хватает тяжелой бронезащиты.
В случае военного конфликта «Джавелины» будут играть второстепенную роль, пояснил эксперт.
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Ранее в ноябре руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. Донецк обвинил Запад в выдаче «индульгенции» Киеву на любые действия в виде поставок вооружения и боеприпасов «из-за океана».
Захарова задала CNN вопрос о разведке
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Представитель МИД России Мария Захарова задала вопрос о разведке телеканалу CNN в связи с информацией о намерении ЦРУ подготовить кадры против России и Китая.
«ЦРУ сосредоточится на подготовке кадров против Китая и России, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Ровно то, в чем США и НАТО (а также CNN) обвиняют Россию и Китай. Так можно заниматься разведывательной деятельностью одному государству против других или нельзя? Вот бы CNN получил ответ на этот вопрос от Вашингтона», – написала в своем Telegram-канале Мария Захарова.
Ранее Захарова перечислила опасные инциденты с самолетами НАТО над Черным морем, заявив, что самолеты НАТО и США совершают провокации против гражданских самолетов и ставят под угрозу человеческие жизни.
Напомним, в начале ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом отношения России и США. В тот же день посол России в США Анатолий Антонов в обращении к участникам встречи «Диалог Форт-Росс» заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии Советов безопасности и внешнеполитических ведомств.
Также с главой ЦРУ встретился директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, они обсудили борьбу с международным терроризмом и взаимодействие между ведомствами.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что обсуждалось на этих встречах и каким образом Бернс выработал свой собственный, весьма показательный взгляд на Россию?
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Зеленский пожаловался на «культ России» в Европе
Европа создает культ России, а некоторые люди «цинично» думают о «своих рынках», а не об Украине, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что «там у человека одна из мощнейших армий мира, так получилось». «Мы ж сами виноваты в этом», – сказал он, добавив, что «откровенно говорил про это европейским коллегам».
«Они все говорят, что Россия очень мощная, она сильная. А кто ее такой делает? Все вы, когда вы боитесь. Вы все говорите об этом медийно, а потом президент России верит в то, что Россия может делать то, что она хочет. Мы сами это делаем, вместе… Мы сами делаем культ», – приводит слова Зеленского РИА «Новости» со ссылкой на канал «1+1».
Зеленский отметил, что «пока мощные санкции никто ни с кого не снимал». По его словам, «все должны понять, что страдают другие государства через эту санкционную политику». При этом, как заявил украинский президент, «не все государства думают про Украину или людей», есть «много людей достаточно циничных, которые думают о своем рынке, о сбыте своего бизнеса, бизнес внутри их государства на них давит». Зеленский заявил, что «поэтому всем непросто».
Напомним, Зеленский заявил, что новый формат прямых переговоров по Донбассу с президентом России Владимиром Путиным может быть разработан. Он не исключил референдум по Донбассу и заявил о сохранении угрозы госпереворота на Украине. Зеленский также сказал, что Украина «продолжает свой путь» в НАТО, но не может преодолеть «шлагбаум».
Сокуров заявил о готовности встретиться с Путиным
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Советский и российский режиссер Александр Сокуров заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, если тот подтвердит свое предложение и сочтет, что для этого есть повод.
В ходе встречи президента с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) на этой неделе между Сокуровым и Путиным развернулась дискуссия об устройстве России. Глава государства пригласил режиссера к себе, отметив, что тот затронул «очень тонкие вещи» и он готов лично «с удовольствием подискутировать». Сокуров в том числе говорил о ситуации в республиках Северного Кавказа, проблемах в армии, цензуре, работе правоохранительных органов.
«Если он [президент] повторит предложение, то почему бы и нет. Надо встретиться нам – это прекрасно. Если президент считает, что нам есть что обсудить, то надо встретиться. Интересно будет послушать его, что на самом деле он думает по поводу того, что я говорил, потому что мне показалось, что Владимир Владимирович неправильно меня понял во многих вопросах», – сказал Сокуров РИА «Новости».
Между тем глава Чечни Рамзан Кадыров предложил дать правовую оценку высказываниям Сокурова о Северном Кавказе. В частности, режиссер говорил о том, что республики Северного Кавказа сейчас имеют ярко выраженный «национальный характер», и предложил отпустить тех, кто не хочет жить с Россией.
«То, что я сказал, то я и сказал. Но я сказал только то, что я сказал… Разговор был открытый, с президентом можно говорить открыто, излагать свою точку зрения на разные обстоятельства жизни в стране, так что в рамках того же СПЧ это уместно и необходимо делать – говорить то, что ты думаешь», – сказал Сокуров, комментируя заявление Кадырова.
Член СПЧ Марина Ахмедова заявила газету ВЗГЛЯД, что в том, что говорил Сокуров, не нашла логической цепочки. «Это был скорее какой-то набор страхов. Я не могу спокойно слушать, когда кто-то сидит и говорит, мол, наши «республики хотят уйти», – заявила она.