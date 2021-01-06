Трамп велел направить Национальную гвардию в Вашингтон

Глава американского государства Дональд Трамп распорядился направить Национальную гвардию в Вашингтон, где его сторонники ворвались в Конгресс США, сообщила пресс-секретарь президента Кейли Макинэни.

Макинэни сообщила, что «по распоряжению президента Трампа направляется Национальная гвардия наряду с другими правоохранительными службами федерального уровня». Корреспондент Washington Post Дэн Ламот со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что «вся Национальная гвардия Вашингтона будет приведена в действие сегодня, что означает выход на службу сегодня вечером около 1100 гвардейцев», передает РИА «Новости».

Губернатор соседнего с американской столицей штата Вирджиния Ральф Нортэм сообщил, что по просьбе мэра Вашингтона Мюриэл Боузер направляет в Вашингтон служащих Национальной гвардии и 200 сотрудников местной полиции в связи с беспорядками, передает ТАСС.

Губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган также направляет полицию и Нацгвардию в Вашингтон «на помощь департаменту полиции столицы и полиции Капитолия».

CNN со ссылкой на представителя полиции сообщает, что протестующих «успешно вытеснили» из зала заседаний Сената США и из всего крыла Капитолия, в котором располагается Сенат. Тем временем группа людей пыталась пробиться в двери галереи северного фасада Капитолия, полиция изнутри стала распылять слезоточивый газ. Протестующие скандировали: «Стыдитесь!». CNN сообщает, что при беспорядках в центре Вашингтона пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов, один из них госпитализирован.

Вице-президент США Майкл Пенс заявил: «Мирный протест является правом каждого американца, но с этой атакой нельзя мириться, все причастные к этому будут привлечены к ответственности по всей строгости закона». По его словам, «насилие и разрушения, происходящие в Капитолии, должны немедленно прекратиться». Он потребовал «уважать сотрудников правоохранительных органов и немедленно покинуть здание».

ABC сообщает, что часть сторонников Трампа начинает покидать ступени Конгресса США, многие протестующие уходят от здания Капитолия. При этом значительная часть участников акции по-прежнему не расходится. Вокруг стен Капитолия сейчас находятся силы полиции, они не дают протестующим попасть внутрь. Сами демонстранты не проявляют агрессии. Они размахивают флагами и выкрикивают лозунги в поддержку действующего президента США.

Напомним, Пентагон отказался направить Национальную гвардию к Капитолию, когда об этом попросили власти города и спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Конгрессу США пришлось прервать утверждение итогов президентских выборов, поскольку сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили столкновения с полицией и ворвались в Конгресс США.