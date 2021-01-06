Пентагон отказался направить Национальную гвардию к Капитолию

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6 января, среда | Последнее обновление — 23:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Сторонники Трампа ворвались в Конгресс США
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В медицине есть понятие «детоксикация» – меры, которые должны помочь организму избавиться от накопленных ядов. Но яды бывают не только химическими; мы можем быть глубоко отравлены ложными представлениями о себе и о мире, цинизмом и безнадегой.
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Инфантильность, ведомость, чрезмерная чувствительность, привычка к комфортной и максимально безопасной среде, которую, по их мнению, им обязаны обеспечивать. В общем, поколение снежинок как оно есть.
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Мужчины стали гораздо культурнее пить. С большим культурным бэкграундом. Если геи тут вышли гордо из своего клозета, то мужчины, наконец, вышли из своих гаражей – спиртуозный каминг-аут состоялся.
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Пентагон отказался направить Национальную гвардию к Капитолию
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Запрос властей Вашингтона о развертывании сил Национальной гвардии в районе Капитолия отклонен Пентагоном, сообщают СМИ.
Корреспондент Washington Post Алекс Хортон со ссылкой на источники заявил, что Пентагон «отклонило запрос чиновников Вашингтона о развертывании Национальной гвардии на Капитолии». Канал NBC сообщал, что направить подразделения Национальной гвардии попросила мэр Вашингтона Мюриэл Боузер. По данным USA Today, такой же запрос направила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, передает РИА «Новости»и ТАСС.
Напомним, Конгресс США прервал утверждение итогов президентских выборов, поскольку сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили столкновения с полицией и ворвались в Конгресс США.
СМИ высказывали опасения, что Трамп якобы может ввести военное положение и использовать войска для захвата оборудования для обработки избирательных бюллетеней и добиться пересмотра результатов голосования.
Разговор Трампа и госсекретаря Джорджии сравнили с «Уотергейтом»
Публикация разговора президента США Дональда Трампа и госсекретаря штата Джорджия, в ходе которого американский лидер попросил пересчитать голоса в свою пользу, хуже «Уотергейта», заявил один из авторов расследования, повлекшего за собой Уотергейтский скандал и отставку президента Ричарда Никсона.
Журналист Карл Бернстайн сказал в эфире канала CNN, что не испытал эффекта дежавю, когда узнал о содержании разговора. «Это намного хуже, чем то, что произошло в случае с «Уотергейтом». В Дональде Трампе воплотились президент-преступник и президент США, ведущий подрывную деятельность», – заявил один из журналистов-расследователей «уотергейтского дела».
Бернстайн подчеркнул, что записанные слова президента представляют собой «бесспорное доказательство». «Запись содержит доказательство того, на что президент готов пойти, чтобы подорвать систему выборов, а также незаконно, некорректно и безнравственно подстрекать к совершению государственного переворота, чтобы остаться президентом США», – подчеркнул журналист, передает РИА «Новости».
Он указал, что при правлении любого другого президента США эта запись привела бы к импичменту и призывам к отставке.
Ранее газета Washington Post сообщила, что в ее распоряжении оказалась запись разговора Трампа и госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера. Американский лидер, согласно данным газеты, просил госсекретаря штата пересчитать голоса на выборах в его пользу. Он заявлял, что хочет «найти» 11 780 голосов, необходимых для победы в штате.
В последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Дональда Трампа.
В гостиничном комплексе «Уотергейт» в 1972 году находился штаб кандидата в президенты от Демократической партии Джорджа Макговерна. 17 июня 1972 года (за четыре месяца до президентских выборов) в здании были задержаны взломщики, занимавшиеся настройкой подслушивающей аппаратуры и, по некоторым данным, фотографированием внутренних документов штаба демократов. Подозрения в том, что их отправил в «Уотергейт» Никсон, переизбранный на тех выборах на второй срок, усилились после появления информации об имеющихся у президента записях разговоров демократов, сделанных, правда, не в «Уотергейте». До конца загадка так разрешена и не была, однако «уотергейтский скандал», разгоревшийся после серии публикаций Вудворда и Бернстайна, привел к скорой отставке Никсона.
Голосование на выборах двух сенаторов США завершилось в Джорджии
В американском штате Джорджия закрылись избирательные участки на выборах в Сенат США. От результатов голосования зависит, сохранят ли республиканцы контроль над Сенатом.
Участки закрылись в 19.00 вторника по восточноамериканскому времени (3.00 среды мск). За места в Сенате республиканец Дэвид Пердью борется с демократом Джоном Оссофом, а республиканка Келли Леффлер – с демократом Рафаэлем Уорноком, передает РИА «Новости».
Напомним, сейчас у Республиканской партии 50 мест в Сенате, у Демократической – 48. В том случае, если оба демократа одержат победу в Джорджии и доведут число голосов своей партии также до 50, будущая вице-президент Камала Харрис, демократ, сможет голосовать при равном распределении голосов как председатель Сената.
Трамп пообещал «адскую битву» за пост президента
Действующий глава Белого дома Дональд Трамп в очередной раз заявил, что намерен оспаривать результаты президентских выборов и не «отдаст» пост главы государства Джозефу Байдену.
Трамп пообещал устроить «адскую битву» за президентское кресло, если демократы «захватят» сенат и Белый дом, передает РИА «Новости».
По мнению американского лидера, у него «отбирают победу», поскольку он имеет «огромный перевес» по результатам голосования.
Напомним, Washington Post сообщала, что в ее распоряжении оказалась запись разговора Трампа и госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера. Американский лидер, согласно данным газеты, просил госсекретаря штата пересчитать голоса на выборах в его пользу. Он заявлял, что хочет «найти» 11780 голосов, необходимых для победы в штате. Члены Палаты представителей США от Демократической партии Тед Лью и Кэтлин Райс обратились в ФБР с просьбой начать уголовное расследование против Трампа.
В последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Трампа.
Байден захотел вернуть Нуланд в Госдеп
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Избранный президент США Джозеф Байден собирается выдвинуть кандидатуру Виктории Нуланд на пост замглавы Госдепа по политическим вопросам, сообщают источники.
Байден хочет включить в свою администрацию ряд людей, которые уже работали в Белом доме при президенте Бараке Обаме. В частности, речь идет об Уэнди Шерман, которая как раз и была заместителем госсекретаря по политическим вопросам. Байден хочет видеть ее на должности помощника госсекретаря. Старшим директором по делам Европы в Совете национальной безопасности при Белом доме может стать Аманда Слот, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Напомним, Нуланд работала помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. Это включало и решение вопросов, связанных с Россией. Кроме того, она была официальным представителем Госдепа, постпредом при НАТО. В январе 2018 года она была назначена гендиректором вашингтонского Центра новой американской безопасности. В 2019 году Нуланд выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США и предложила «болезненные санкции» против России.
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Экс-главы Пентагона предостерегли от использования ВС США в борьбе за власть
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Бывшие министры обороны Соединенных Штатов в совместном открытом письме на страницах The Washington Post предостерегли гражданское и военное руководство США от попыток вовлечь Вооруженные силы в споры относительно итогов президентских выборов.
«Попытки вовлечь Вооруженные силы США в решение споров относительно выборов подтолкнут нас на опасную территорию, к нарушению законов и конституции. Гражданскому и военному руководству, которое отдаст распоряжение претворить в жизнь подобные меры, придется отвечать за эти действия, в том числе нести уголовную ответственность за тяжелые последствия их действий для нашей республики», – приводит текст обращения бывших руководителей Пентагона ТАСС.
Среди подписавших письмо десять бывших министров обороны Соединенных Штатов, в том числе занимавших этот пост в администрации Дональда Трампа Джеймс Мэттис и Марк Эспер, а также Эштон Картер, Дик Чейни, Уильям Коэн, Роберт Гейтс, Чак Хейгел, Леон Панетта, Уильям Перри и Дональд Рамсфелд.
По их словам, нынешнее руководство Пентагона должно «воздержаться от любых политических действий, которые бы подрывали результаты выборов или же создавали препятствия для новой [президентской] команды».
Напомним, в конце декабря избранный президент США Джозеф Байден пожаловался на сопротивление Пентагона передаче власти новой американской администрации.
Ранее американские СМИ сообщали, что в администрации Трампа подозревают главу действующей администрации США в подготовке захвата власти. В Белом доме считают, что Трамп готовится отменить результаты президентских выборов. По версии СМИ, в связи с такой угрозой командование ВС США и военными частями, дислоцированными около Вашингтона, обсуждают свои действия на случай введения президентом военного положения.
Байден обещал американцам деньги при победе демократов на выборах
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Если в Джорджии на выборах в Сенат США победят демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок американцы получат выплаты в 2 тыс. долларов в качестве поддержки в условиях распространения коронавируса, заявил избранный президент страны Джозеф Байден.
«Если вы отправите Джона и Рафэля в Вашингтон, то чеки на 2 тыс. долларов будут выданы», – сказал Байден, заверив, что победа демократов «сломает тупик, в который попали Вашингтон и вся страна». Байден также заявил, что Оссофф и Уорнок «будут работать» не на него, а на «народ Джорджии», передает «Интерфакс».
Кроме того, Байден обвинил сенаторов-республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер, с которыми борются за места в Сенате Оссофф и Уорнок, в том, что они «присягнули на верность не конституции» США, а «лично Дональду Трампу».
Напомним, Сенат США отказался увеличивать выплаты американцам в связи с коронавирусом до 2 тыс. долларов без решения вопросов, касающихся расследования по выборам и установления ответственности соцсетей.
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Сторонники Трампа ворвались в Конгресс США
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Протестующим удалось прорваться в здание Конгресса США, где проходило утверждение итогов президентских выборов, сообщил сенатор Джеймс Лэнкфорд.
Он сообщил, что «протестующие находятся в здании». Лэнкфорд заявил: «Протестующие атаковали Капитолий и окружили зал Сената. Они попросили нас оставаться внутри». Конгресс США приостановил дебаты, Палата представителей и Сенат уходят на перерыв, передает РИА «Новости» и ТАСС.
PBS News сообщает, что демонстранты ведут себя мирно, проходят через центральный зал Конгресса со статуями по огороженному канатами проходу – этим же путем до них шли и сами члены Конгресса. Охранники не вмешиваются. Протестующие ходят с флагами, рассматривают внутренне убранство, снимая все на видео. Некоторые идут с селфи-палками.
При этом CBS сообщает, что стражи порядка применили газ для разгона демонстрантов в самом здании Конгресса. По данным канала, протестующие нападают на полицейских и отказываются покидать здание. Стражи порядка попросили законодателей использовать противогазы.
Президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников действовать мирно: «Пожалуйста, поддержите нашу столичную полицию и правоохранителей. Они по-настоящему на стороне нашей страны. Оставайтесь мирными!».
Как передает NBC News, в Сенате сообщили, что вице-президент США Майк Пенс вместе с сенатором Чаком Грессли были доставлены из Капитолия в безопасное место. Стражи порядка также приняли решение об эвакуации людей из двух расположенных поблизости зданий после того, как рядом с ними были обнаружены подозрительные пакеты. Речь идет о библиотеке Конгресса и одном из офисных зданий.
Протестующие сторонники Трампа тем временем окружили здание Капитолия, вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу. Полиция не вмешивается.
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер сообщила, что «в округе Колумбия с 18.00 среды (02.00 четверга мск), 6 января, до 6.00 четверга, 7 января, вводится комендантский час. На улицах можно находиться лишь тем, кто получил специальное разрешение, а также сотрудникам чрезвычайных служб.
Сенатор Эд Марки сообщил, что он со своими сотрудниками «в безопасности, укрываются и следуют указаниям и протоколам полиции Капитолия». Сенатор Том Коттон заявил: «Насилие и анархия неприемлемы. Мы страна законов. Это должно прекратиться немедленно». Сенатор Рон Джонсон призвал тех, кто «вокруг Капитолия, уважать правоохранителей и мирно разойтись».
Напомним, Конгресс США проводил процедуру формального утверждения итогов президентских выборов. Группа сенаторов возразила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона. Палата представителей и Сенат начали обсуждение возражения. Тем временем сторонники действующего президента Дональда Трампа окружили Капитолий и вступили в столкновение с полицией.
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Лидер республиканцев в Палате представителей усомнился в победе Байдена
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Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти поддержал попытки ряда парламентариев оспорить объявление кандидата от Демократической партии Джо Байдена избранным президентом Соединенных Штатов.
«Я думаю, это правильно, чтобы у нас [в Конгрессе] были обсуждения [итогов американских выборов]. Как вы видите сейчас, сенаторы будут возражать, Палата представителей будет возражать (против объявления Байдена избранным президентом Соединенных Штатов – прим. ВЗГЛЯД) – как иначе можно решить проблемы с выборами?» – приводит РИА «Новости» текст заявления Маккарти изданию Hill.
Напомним, 2 января группа сенаторов США от Республиканской партии объявила о намерении выразить формальное возражение против итогов голосования выборщиков в день утверждения результатов американских выборов Конгрессом 6 января.
В первый день 2021 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал проведение большого митинга в Вашингтоне в день официального утверждения итогов американских выборов обеими палатами Конгресса США (6 января).
В последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Ранее Трамп обвинил Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) в бездействии относительно фальсификаций в ходе американских выборов.
Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Дональда Трампа.
Пелоси переизбрали спикером Палаты представителей Конгресса США
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Представительница Демократической партии США Нэнси Пелоси избрана спикером Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов 117-го созыва.
Новый, 117-ый созыв Конгресса США начал свою работу в воскресенье, 3 января. 80-летняя Пелоси получила поддержку большинства конгрессменов, одержав верх над 55-летним республиканцем Кевином Маккарти. Пелоси избирают спикером нижней палаты Конгресса США уже в четвертый раз: этот пост она занимала в Конгрессе 116-го созыва, а также с января 2007 года по январь 2011 года (110-й и 111-й созывы), передает ТАСС.
По итогам прошедших 3 ноября 2020 года всеобщих выборов Демократическая партия США лишилась части мандатов, однако сохранила большинство в Палате представителей.
Ранее Пелоси переизбрали лидером Демократической партии в Палате представителей.
Между тем 2 января группа сенаторов США от Республиканской партии объявила о намерении выразить формальное возражение против итогов голосования выборщиков в день утверждения результатов американских выборов Конгрессом 6 января.
В первый день 2021 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал проведение большого митинга в Вашингтоне в день официального утверждения итогов американских выборов обеими палатами Конгресса США (6 января).
Напомним, в последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Ранее Трамп обвинил Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) в бездействии относительно фальсификаций в ходе американских выборов.
Демократы попросили ФБР возбудить дело против Трампа
Члены палаты представителей США от Демократической партии Тед Лью и Кэтлин Райс обратились в ФБР с просьбой начать уголовное расследование в отношении действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа после публикации записи его разговора с госсекретарем штата Джорджия.
«Кэтлин Райс и я считаем, что Дональд Трамп совершил несколько преступлений во время телефонного разговора с Раффенспергером. Сегодня попросили ФБР возбудить уголовное дело», – написал конгрессмен в Twitter.
Ранее газета Washington Post сообщила, что в ее распоряжении оказалась запись разговора Трампа и госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера. Американский лидер, согласно данным газеты, просил госсекретаря штата пересчитать голоса на выборах в его пользу. Он заявлял, что хочет «найти» 11 780 голосов, необходимых для победы в штате.
В последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Трампа.
Трамп и госсекретарь Джорджии поспорили об итогах выборов в штате
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер поспорили в Twitter о ходе и результатах президентских выборов в американском штате.
Трамп сообщил, что в субботу провел телефонный разговор с Раффенспергером о «мошенничестве на выборах» в Джорджии. При этом госсекретарь штата, по словам американского лидера, «не хотел или не смог» ответить на вопросы о предполагаемых нарушениях в ходе голосования. В ходе разговора глава американской администрации заявлял, в том числе, об уничтожении бюллетеней и «мертвых» избирателях, передает РИА «Новости».
«При всем уважении, президент Трамп. То, что вы говорите, – неправда. Правда раскроется», – ответил американскому лидеру госсекретарь Джорджии.
Ранее The Washington Post сообщила, что действующий президент США Дональд Трамп якобы требовал от секретаря Джорджии Брэда Раффенспергера «найти» достаточное количество голосов, чтобы подтвердить победу в штате на прошедших выборах.
В последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Ранее Трамп обвинил Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) в бездействии относительно фальсификаций в ходе американских выборов.
Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Дональда Трампа.
Трамп обещал представить «истинные» итоги выборов президента США
Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что озвучит «истинные» результаты президентских выборов в США во время своего выступления.
Он заявил в Twitter, что нельзя «сертифицировать результаты голосования», так как те ошибочны. «Истинные цифры» Трамп обещал представить во время своего ближайшего выступления, а также во время выступления 6 января. По его словам, у республиканцев есть и достоинства, и недостатки, но они «никогда не забывают». Администрация Twitter отметила запись Трампа как сомнительное сообщение.
Так он отреагировал на заявление сенатора-республиканца Тома Коттона, выступившего против попыток оспорить победу Джо Байдена на выборах. Axios называет сенатора близким соратником Трампа, а также заявляет, что Коттон является потенциальным кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2024 году.
Белый дом сообщал, что 5 января Трамп отправится из Вашингтона в штат Джорджия для участия в «победном митинге». В Джорджии 5 января будет проходить второй тур выборов в Сенат Конгресса США, от исхода которого зависит соотношение сил в верхней палате законодательного органа.
Прокурор в Джорджии выразила готовность расследовать звонок Трампа
Прокуратура Джорджии готова добиваться правосудия в связи с публикацией записи разговора президента США Дональда Трампа с госсекретарем штата Брэдом Раффенспергером, заявила прокурор крупнейшего в Джорджии округа Фултон Фани Уиллис.
Она заявила, что «возмущена новостями о телефонном разговоре президента». По словам Уиллис, которая вступила в должность 1 января, член избирательной комиссии штата уже предложил госсекретарю запустить расследование, после чего «комиссия сможет передать дело прокуратуре округа и штата». Уиллис обещала «бесстрашно и беспристрастно добиваться правосудия». Как заявила прокурор, «любой, кто нарушит законы Джорджии» в ее юрисдикции, будет «привлечен к ответственности», передает ТАСС.
Напомним, Washington Post сообщила, что в ее распоряжении оказалась запись разговора Трампа и госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера. Американский лидер, согласно данным газеты, просил госсекретаря штата пересчитать голоса на выборах в его пользу. Он заявлял, что хочет «найти» 11780 голосов, необходимых для победы в штате. Члены Палаты представителей США от Демократической партии Тед Лью и Кэтлин Райс обратились в ФБР с просьбой начать уголовное расследование против Трампа.
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Пенс отказал Трампу в просьбе не засчитывать голоса выборщиков
Вице-президент США Майк Пенс, которого действующий президент Дональд Трамп просил вмешаться в процесс утверждения итогов выборов в Конгрессе, не считает возможным в одностороннем порядке определять победителя выборов.
«Мое обдуманное суждение таково: моя присяга поддерживать и защищать Конституцию не дает мне претендовать на односторонние полномочия определять, какие голоса выборщиков следует засчитать, а какие нет», – говорится в заявлении Пенса, передает РИА «Новости».
По словам Пенса, одни утверждают, что он должен принять или отвергнуть голоса выборщиков в одностороннем порядке, другие считают, что голоса выборщиков никогда не должны оспариваться на общей сессии конгресса. При этом он отметил, что его роль «в основном церемониальная».
«После внимательного изучения Конституции, наших законов и истории я считаю, что ни один из этих взглядов не является верным», – заявил Пенс.
Пенс пояснил, что не считает, что вице-президент страны имеет моральное право в одностороннем порядке определять победителя выборов. Вместе с тем он обещал обеспечить, чтобы возражения против утверждения итогов выборов были заслушаны в конгрессе должным образом.
В среду в конгрессе стартовало обсуждение итогов избирательного процесса.
Ранее действующий президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Вашингтоне заявил, что никогда не сдастся и не признает поражения на президентских выборах. Трамп настаивает на том, что Пенс вправе отклонить голоса выборщиков – несмотря на то что это идет вразрез с решением федерального суда штата Техас.
Напомним, до этого Трамп в очередной раз заявил, что намерен оспаривать результаты президентских выборов и не «отдаст» пост главы государства Джозефу Байдену. Он пообещал «адскую битву» за пост президента.
Харрис обвинила Трампа в злоупотреблении полномочиями
Избранная вице-президент США Камала Харрис выразила мнение, что действующий американский лидер Дональд Трамп якобы злоупотребил полномочиями, оказав давление на секретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера с целью изменить итоги выборов в этом штате, согласно которым победу одержал Джозеф Байден.
«Вы все слушали этот записанный разговор?» – приводит ТАСС текст обращения Харрис к собравшимся на митинге в Джорджии в поддержку кандидатов от Демократической партии во втором туре выборов в Сенат Конгресса США.
«Это, определенно, было возгласом отчаяния, в первую очередь это он и был. Но также это было откровенным и неприкрытым злоупотреблением полномочиями со стороны президента Соединенных Штатов», – заявила Харрис.
Ранее в Белом доме анонсировали участие Трампа в «победном митинге» в штате Джорджия.
Незадолго до этого Трамп поспорил с госсекретарем Джорджии Брэдом Раффенспергером о ходе и результатах президентских выборов в этом американском штате. Накануне СМИ сообщили, что Трамп якобы требовал от Раффенспергера «найти» достаточное количество голосов, чтобы подтвердить победу в Джорджии на прошедших выборах.
В последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Дональда Трампа.
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