Появились сообщения о переговорах в Пентагоне втайне от Трампа

Командование вооруженными силами США и военными частями, дислоцированными около Вашингтона, обсуждают свои действия на случай введения президентом США Дональдом Трампом военного положения, пишут СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне.

Источники Newsweek утверждают, что втайне от Белого дома и сторонников Трампа в командовании обсуждается сценарий действий на случай решения республиканца ввести военное положение до инаугурации Джозефа Байдена 20 января. Составляются планы конкретных шагов, которые могут быть предприняты, если Трамп прикажет ввести в Вашингтон регулярные войска и обеспечить порядок на время инаугурации и переходного периода, передает ТАСС.

Как утверждает Newsweek, военные допускают, что Трамп мобилизует сторонников и попытается помешать процессу передачи власти. При этом якобы не исключен практически нереальный сценарий, при котором действующий хозяин Белого дома с помощью войск попытается захватить оборудование для обработки избирательных бюллетеней и добиться пересмотра результатов голосования.

Источник из числа генералов в отставке отметил, что сейчас из-за коронавируса Трамп «наделен беспрецедентными чрезвычайными полномочиями» и может подумать, будто «обладает неограниченной властью и выше закона». При этом генерал подтвердил, что президент в исключительных обстоятельствах вправе объявлять военное положение, но военные однозначно не подчинятся каким-либо приказам, чреватым нарушением закона.

Newsweek противопоставляет позиции Пентагона и экс-советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна, который не исключал возможность использования армии для проведения перевыборов в ряде штатов. Он повторил это в Белом доме, а Пентагон сделал все возможное, чтобы отмежеваться от позиции Флинна.

Напомним, СМИ сообщали, что чиновники администрации Трампа заподозрили его в подготовке захвата власти. В Белом доме считают, что Трамп готовится отменить результаты выборов.

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