Мечты американцев о социализме разрушает гей

Главным триумфатором праймериз в США опять стал Дональд Трамп, а надежды американской молодежи на избрание президентом 78-летнего социалиста Берни Сандерса тают с каждым днем. Формально прогнозы сбылись – Сандерс победил. Но это совсем не та победа, на которую он рассчитывал: фортуна сейчас на стороне открытого гея Буттиджича, несмотря на то, что сами геи Буттиджича не поддерживают: он для них… недостаточно гей.

Маленький Нью-Гэмпшир считается «политическим барометром» всей Америки. В начале истории США он стал первым штатом, объявившим о своей независимости от Британской империи, а теперь победа на праймериз в нем считается обязательной для всех кандидатов, кто хочет занять Белый дом.

С электоральной точки зрения он отнесен к т. н. колеблющимся штатам, другими словами, его население на выборах может проголосовать и за демократа, и за республиканца. При этом в истории страны было всего два случая, когда кандидат становился президентом, не сумев предварительно выиграть на праймериз в Нью-Гэмпшире: это выборы 1992 и 2000 годов, итоговыми триумфаторами которых стали Билл Клинтон и Джордж Буш – младший.

На сей раз показания «барометра» выдали сразу несколько сюрпризов разной степени сенсационности.

Во-первых, сенатор-социалист Берни Сандерс (собственно, первый крупный политик в американской истории, назвавший себя социалистом) показывает результаты значительно хуже ожидаемых. В первом штате предварительных выборов – Айове, где Демократическая партия опозорилась на всю страну, он, вопреки всем прогнозам, чуть-чуть уступил т. н. умеренному демократу и открытому гею Питу Бутиджичу. Теперь ситуация обратная: после подсчета более 85% голосов Буттиджич набирает 24,3%, а Сандерс – 26,1%. Это гораздо меньше того, на что он рассчитывал.

Четыре года назад социалист произвел фурор, разгромив в Нью-Гэмпшире Хиллари Клинтон, в результате чего бонзам Демпартии пришлось впрягаться за свою фаворитку и, как считается теперь, буквально украсть победу у Сандерса. А сегодня за него проголосовали втрое меньше избирателей, чем тогда. Молодежь, традиционно поддерживающая Сандерса (каждый второй демократ моложе 23 лет голосует за 78-летнего социалиста), попросту проигнорировала выборы. Это ставит кандидата в крайне уязвимое положение, ведь он обещал партии толпы тинейджеров, которые готовы отдать голоса на него и за «Америку будущего».

Пит Буттиджич. Фото: Allison Dinner/Global Look Press

В чем причина такой ситуации – вопрос открытый. У Сандерса есть огромная группа сторонников, которая поддерживает его и только его, но то ли возраст сказывается (в том смысле, что он выглядит слишком возрастным кандидатом для управления огромной страной), то ли «подножка» в Айове оказалась слишком чувствительной, однако шансы социалиста на номинацию тают на глазах, даже несмотря на формальную победу.

Во-вторых, праймериз в Нью-Гэмпшире стали оглушительным провалом для фаворита партийных бонз – бывшего вице-президента Джо Байдена. Он занимает только пятое место, хотя прежде неоднократно обещал победить в штате-барометре, над чем теперь потешается Трамп в своем «Твиттере». Да, провал ожидался, но все же не настолько показательный – «политический тяжеловес» не собрал и 10% голосов.

Свою роль сыграло то, что накануне голосования Байден отменил все мероприятия в Нью-Гэмпшире со своим участием и срочно отбыл в Северную Каролину – четвертый по счету штат, где проходят предварительные выборы и где он продолжает лидировать по опросам за счет существенного количества чернокожих избирателей (и Айова, и Нью-Гэмпшир более чем на 95% «белые» штаты), видящих в бывшем вице-президенте некое продолжение Обамы.

Между праймериз в Нью-Гэмпшире и Северной Каролине будут еще кокусы в «колеблющейся» Неваде, но и там опросы не сулят Байдену ничего хорошего. Кандидат, который, как считалось, единственный способен прогнать Трампа из Белого дома, пока что выглядит аутсайдером кампании и начинает испытывать острую нехватку средств – все это говорит о скором закате его политической карьеры.

Зато удивительно хорошие результаты показала сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, занявшая третье место с очень небольшим отставанием от Сандерса и Буттиджича. Ее, как и Байдена, относят к «умеренным» и «традиционным» демократам, судя по всему, избиратель бывшего вице-президента перешел именно к ней. Такая ситуация создает дополнительную сумятицу в партийных рядах, дезориентирует избирателей и является еще одним плохим знаком для Байдена, который теперь должен конкурировать за плюс-минус один и тот же электорат и с Буттиджичем, и с Клобушар.

Более левые избиратели обычно выбирают между Сандерсом и чуть менее радикальной (и гораздо более «скользкой») Элизабет Уоррен, для которой кампания в Нью-Гэмпшире тоже завершилась чувствительным поражением – она всего на «полкорпуса» обошла Байдена. Шансы на более-менее успешное выступление в дальнейшем не просматриваются, и, с учетом резкого падения количества пожертвований на ее избирательном счету, речь идет о скором выходе Уоррен из гонки и «переходе» ее левых избирателей к Сандерсу.

Таким образом, единственным человеком, который имеет все основания праздновать сейчас победу, является Дональд Трамп. У Республиканской партии свои праймериз, лидерство действующего президента на них не подвергалось сомнению (иного в американской истории вообще не было), но в Нью-Гэмпшире Трамп поставил пусть локальный, но абсолютный рекорд по количеству избирателей, проголосовавших за него. Собрать там столько голосов на стадии предварительных выборов не удавалось еще никому.

Согласно социологическим исследованиям, две трети американцев абсолютно уверены в переизбрании Трампа на новый срок, притом что только 44–46% электората открыто заявляют о его поддержке. И это, пожалуй, самый чувствительный удар из тех, которые миллиардер нанес своим соперникам.

Демократы убеждали избирателей, что Трамп станет худшим главой государства в истории и что его президентство окажется «катастрофой». И не то чтобы он с тех пор показал какие-то особенно блестящие успехи (хотя экономические показатели в его пользу – страна богатеет, а безработица падает), зато выставил своих оппонентов лжецами и паникерами одновременно.

После бардака в Айове и сумятицы в Нью-Гэмпшире шансы любого из демократов на возвращение в Белый дом в следующем году кажутся призрачными – к этому привело отсутствие явных фаворитов. Байден и Уоррен очевидным образом идут «на дно». А Сандерс – слишком возрастной и слишком радикальный кандидат, не сумевший подтвердить свой статус «народного».

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Что же касается Буттиджича, которого руководство демократов расценивает как «запасной вариант» на случай провала Байдена (Сандерс для них и их спонсоров – это неприемлемый выбор), у него собственные проблемы: отсутствие сколь-либо убедительного политического опыта и низкая популярность в некоторых важных для демократов электоральных группах.

Это, прежде всего, чернокожие и, как ни странно, геи. Средние избиратели самого молодого (38 лет) кандидата, официально женатого на мужчине, – это «нормативные» (то есть белые и гетеросексуальные) американцы среднего и старшего возраста, многим из которых импонирует религиозность Буттиджича и его статус ветерана двух войн (в Ираке и Афганистане). Геи же, традиционно голосующие за демократов, предпочитают поддерживать пожилого социалиста Сандерса, а Буттиджич для них будто бы не «свой», на тему чего в американских СМИ вышел уже не один десяток статей.

Причина, возможно, в том, что «мэр Пит» (так Буттиджича называют избиратели – его фамилия заковыриста даже для американцев) объявил о своей ориентации всего пять лет назад, а до того сидел «ниже травы», тогда как Сандерс защищал секс-меньшинства еще тогда, когда это не было модным. Кроме того, Буттиджича упрекают за «слишком традиционный» образ жизни. Можно сказать, что для избирателей геев он «недостаточно гей».

Тем не менее, многие аналитики теперь расценивают шансы Буттиджича на номинацию как лучшие в среде демократов. Теоретически это может создать некоторые проблемы для Трампа, который был явно настроен на финальную (и, как считается, легкую для него) схватку с социалистом, а в итоге получит более туманный для него электоральный расклад. Но в целом победа на выборах действующего президента, вопреки прежним прогнозам, наиболее вероятна: три года интриг и «беспощадной борьбы со всеамериканской угрозой» дискредитировали саму Демократическую партию и обещают оставить «ослов» у разбитого корыта.

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