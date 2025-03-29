WSJ: Глава Пентагона привел жену на секретные встречи

Шеф Пентагона Пит Хегсет привел супругу на обсуждение секретных данных с иностранными военными

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает Wall Street Journal, министр обороны США Пит Хегсет участвовал в двух встречах с иностранными военными, на которых присутствовала его жена Дженнифер Хегсет.

На одной из встреч, прошедшей 6 марта в Пентагоне, обсуждали прекращение обмена разведданными с Украиной и будущее военное сотрудничество. На другой встрече в Брюсселе в феврале обсуждалась помощь Украине.

Дженнифер Хегсет ранее работала продюсером Fox News и не является сотрудником Пентагона.

Газета отмечает, что министр обороны США может приглашать на встречи кого угодно, но обычно у приглашенных есть допуск к закрытой информации. У Дженнифер Хегсет такого допуска, как предполагается, нет. Некоторые зарубежные участники встреч не знали, кем она является, а кто-то удивился при виде нее.

Брат Пита Хегсета, Филип, также часто сопровождает его в поездках, например, они посещали военную базу в заливе Гуантанамо и базы союзников в Азии. В связи с этим возникают вопросы о соблюдении конфиденциальности.

Кроме того, редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг сообщил о попадании в чат, где обсуждались удары по движению «Ансар Алла» в Йемене. Он представил скриншоты, на которых Пит Хегсет делился информацией о типах самолетов и целях операции. Это стало поводом для правозащитной организации American Oversight подать в суд на ряд высокопоставленных лиц, включая Хегсета. Суд потребовал сохранить переписку по этому вопросу.

Ранее стало известно, что заявления о наличии у министра обороны США Пита Хегсета почты на российском хостинге Mail.ru не соответствуют действительности.

Члены администрации президента США Дональда Трампа случайно добавили журналиста в незащищенный чат, где обсуждались военные планы по операции против хуситов в Йемене.

Американская организация American Oversight подала иск в суд против пяти членов кабинета Дональда Трампа за использование зашифрованного мессенджера Signal для обсуждения служебных дел.