Tекст: Антон Антонов

Комментируя сообщения о том, что у Хегсета якобы «был аккаунт в российской почте» phegseth@mail.ru, Ви подчеркнул, что прежде такой «аккаунт никогда не существовал». «До сих пор. Я только что зарегистрировал его», – сообщил он в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

Как поясняет Telegram-канал «Война с фейками», он смог зарегистрировать соответствующий почтовый ящик, тем самым разоблачив фейк – правила Mail.ru запрещают создавать аккаунты с идентичным адресом даже в тех случаях, когда «пользователь сам удалил почтовый ящик или он удалился из-за неактивности в течение пяти лет». Поскольку удалось зарегистрировать адрес, значит, прежде им не пользовались.

О том, что у Хегсета есть почта на российском хостинге, заявили финский антироссийский пропагандист Пекка Каллионеми и украинские телеграм-каналы. Заявление Каллионеми Ви назвал «очевидным розыгрышем».

При этом отмечается, что «на свежезарегистрированную почту Тимофея Ви начали приходить десятки писем от американцев про то, что Пит Хегсет предатель». «На скрине, который сделал Тимофей Ви, регистрируя почту, виден его российский номер телефона. Однако этот момент украинские пользователи проигнорировали и сделали вывод, что он также принадлежит Питу Хегсету», – говорится в сообщении.

Напомним, о якобы «утечке» данных Хегсета сообщили в связи со скандалом вокруг чата Signal. Главред американского журнала The Atlantic Джеффри Голдберг случайно оказался в закрытом чате в мессенджере Signal, где члены Совета нацбезопасности США, включая Хегсета, обсуждали планы операции против йеменских хуситов.