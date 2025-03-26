На пять членов команды Трампа подали в суд за утечку данных из секретного чата

Bloomberg: Против пяти членов команды Трампа подали иск в суд за утечку данных из секретного чата

Tекст: Вера Басилая

Пять членов кабинета президента Дональда Трампа оказались в центре судебного разбирательства по обвинению в нарушении американских законов, которые защищают правительственные записи, сообщает Bloomberg.

Иск был подан во вторник в федеральном суде Вашингтона и последовал за публикацией в Atlantic, где главному редактору Джеффри Голдбергу случайно предоставили доступ к групповому чату в Signal, в который входили высокопоставленные американские чиновники и советники Белого дома.

Белый дом признал аутентичность переписки, но старался уменьшить значимость того, что посторонний был случайно включен в обсуждение важных военных действий в Йемене. Прогрессивная адвокатская группа American Oversight, инициировавшая иск, сообщает, что использование Signal, в котором можно настроить автоудаление сообщений, нарушает федеральные законы об обязательном сохранении правительственных записей.

Предметом иска стали пять чиновников кабинета, упомянутых в статье Голдберга: министр обороны Пит Хегсет, директор Национальной разведки Тулси Габбард, директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф, министр финансов Скотт Бессент и госсекретарь Марко Рубио. Также в иске упоминается Национальное управление архивов и документации. Представитель Белого дома и представители упомянутых чиновников пока не предоставили комментариев.

American Oversight требует, чтобы суд признал нарушение законов о сохранении записей и обязал чиновников соблюдать их в будущем, включая подачу обращения к генеральному прокурору США с целью обеспечить соблюдение законов и попытаться восстановить удаленные сообщения.

Исполняющая обязанности исполнительного директора American Oversight Чиома Чукву заявила, что их иск направлен на гарантии сохранения и восстановления федеральных записей, и подчеркнула важность предоставления ответов американскому народу.

Ранее шеф ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил, что американским спецслужбам разрешено использовать мессенджер Signal для рабочих целей, что не нарушает законы США.

Напомним, члены администрации президента США Дональда Трампа случайно добавили журналиста в незащищенный чат, где обсуждались военные планы по операции против хуситов в Йемене.

Американский сенатор Марк Уорнер потребовал отставки главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома Майка Уолтца после данного инцидента.

Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке своего советника Майка Уолтца, несмотря на утечку военных планов.