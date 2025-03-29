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    Бригады морской пехоты дослужились до дивизий
    Медведев назвал два сценария судьбы Зеленского
    Сийярто: Брюссель готовит европейцев к войне
    Суд вернул Долиной потерянную из-за мошенников квартиру
    Захарова: Команда для нанесения удара по ГИС «Суджа» была дана из Лондона
    Стало известно о приказе ВСУ вклиниться в Курскую и Белгородскую области
    Лула да Силва отказался общаться с посланником Зеленского
    Володин сообщил о вступающих в силу в апреле законах по мигрантам и соцпенсиям
    Шабутдинова обвинили в хищении миллиардов у предпринимателей
    Мнения
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Кинодеятелям не хватает любви

    Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В дружбе с заграницей надо знать меру

    Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.

    12 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Кому нужна милитаризация Европы

    Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.

    0 комментариев
    29 марта 2025, 10:14 • Новости дня

    Подполье: В ресторане в Днепропетровске ликвидировали десять офицеров НАТО

    Подполье: В результате удара по ресторану в Днепропетровске погибли десять офицеров НАТО

    Tекст: Мария Иванова

    В результате удара по фешенебельному ресторану Bartolomeo в Днепропетровске на Украине, где проходило празднование, ликвидированы более 30 человек, включая около десяти офицеров НАТО.

    В результате удара в районе Днепропетровска на Украине были ликвидированы по меньшей мере десять офицеров НАТО, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. Удар был нанесен по фешенебельному ресторану Bartolomeo, расположенному на берегу, где, как отмечается, останавливались «очень непростые» жильцы, передает РИА «Новости».

    Сергей Лебедев отметил, что в результате инцидента погибших более 30 человек, точное количество и гражданство раненых еще уточняется. Среди погибших, по предварительным данным, около десятка иностранных граждан.

    Удар, по словам Лебедева, произошел во время празднования, в котором участвовали иностранные офицеры НАТО, а также представители Службы безопасности Украины и главного управления разведки минобороны Украины.

    Раннее в субботу сообщалось, что удары по заводу «Южмаш» в Днепропетровске на Украине вызвали детонацию в одном из подземных цехов, связанном с производством ракет.

    До этого в марте около 30 офицеров стран НАТО оказались в окружении в Курской области, где они, по имеющимся данным, занимались командованием войсками и корректировкой ударов.

    28 марта 2025, 18:41 • Новости дня
    Медведев назвал два сценария судьбы Зеленского
    Медведев назвал два сценария судьбы Зеленского
    @ Stephanie Lecocq/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что возможная сделка Киева с США по полезным ископаемым приведет к серьезным последствиям для Владимира Зеленского и его режима.

    Медведев считает, что Зеленский окажется в сложной ситуации, независимо от принятого решения по сделке, передает RT.

    «Если киевский режим ее одобрит, то наркомана с компанией просто повесят на Майдане, как Муссолини. А если отвергнет, то США перезагрузят бандеровский режим. Шах и мат», – написал он в своем англоязычном аккаунте в X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что проект нового соглашения Соединенных Штатов и Украины формируется не в пользу Киева и в него включили все ископаемые, в том числе нефть и газ.

    Издание Telegraph заявило, что президент США Дональд Трамп сделкой по минералам приставил пистолет к голове Зеленского.

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    28 марта 2025, 11:53 • Новости дня
    ВСУ нанесли двойной удар из РСЗО HIMARS по ГИС «Суджа»
    ВСУ нанесли двойной удар из РСЗО HIMARS по ГИС «Суджа»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские вооруженные силы нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» с использованием реактивных снарядов, что привело к сильному возгоранию и фактическому уничтожению объекта, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в пятницу около 10.20 по московскому времени ВСУ нанесли двойной удар по газоизмерительной станции «Суджа» с использованием реактивных снарядов HIMARS.

    В результате атаки произошло сильное возгорание, и объект энергетической инфраструктуры фактически был уничтожен.

    Кроме того, российская противовоздушная оборона в Саратовской области сбила и перехватила 19 украинских ударных БПЛА самолетного типа.

    Целью беспилотников была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

    Кроме того, 27 марта в Белгородской области произошел прицельный артиллерийский обстрел объекта филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго». Это привело к отключению электроснабжения в Шебекинском районе, что повлияло на обеспечение электричеством местных потребителей.

    Ранее украинские БПЛА атаковали объекты энергетики в Брянской области и Крыму.

    В Кремле сообщали, что киевский режим предпринимал попытки бить по энергетическим объектам России, несмотря на действующий запрет, а Минобороны заявляло о новых попытках Украины сорвать энергетическое перемирие.

    Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не собирается соблюдать достигнутые в Эр-Рияде договоренности.

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    28 марта 2025, 14:16 • Видео
    США обнулили ядерные амбиции Зеленского

    Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

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    28 марта 2025, 19:36 • Новости дня
    Захарова: Команда для нанесения удара по ГИС «Суджа» была дана из Лондона

    Захарова заявила о причастности Франции и Британии к удару ВСУ по ГИС «Суджа»

    Захарова: Команда для нанесения удара по ГИС «Суджа» была дана из Лондона
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что удар Вооруженных сил Украины по газоизмерительной станции «Суджа» был осуществлен с использованием французских спутниковых систем и британской поддержки.

    Согласно заявлению Захаровой, опубликованному на сайте МИД, есть основания полагать, что наведение и целеуказание ударов осуществлялось через французские системы, а ввод координат и запуск проводили британские специалисты.

    Захарова отметила, что команда была дана из Лондона. По ее словам, неделей ранее, 21 марта, этот объект уже подвергался террористической атаке, когда киевский режим приказал своим боевикам взорвать его при отступлении из Курской области.

    Теперь, после последнего ракетного обстрела, станция «Суджа» практически уничтожена.

    Напомним, украинские Вооруженные силы нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» с использованием реактивных снарядов, что привело к сильному возгоранию и фактическому уничтожению объекта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия может не соблюдать мораторий на обстрелы энергообъектов, если Киев его нарушает.

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    28 марта 2025, 20:52 • Новости дня
    Стало известно о приказе ВСУ вклиниться в Курскую и Белгородскую области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинским войскам было дано распоряжение взять под контроль территории в Курской области, сообщили в группировке «Север».

    Источник в группировке «Север» отметил, что этот приказ был отдан киевским командованием еще до начала переговоров, передает РИА «Новости».

    «ВСУ пытаются вклиниться в нашу оборону на различных участках фронта в Курской и Белгородской областях», – сказал собеседник агентства. По его словам, можно предположить, что украинские силы действительно пытаются это сделать, но все их попытки пока не привели к результату.

    Собеседник агентства подчеркнул, что попытки украинских войск были замечены через анализ радиоэфира, допросы пленных и поведение противника.

    Ранее в Курской области на северной окраине Гуево бойцы 22-го мотострелкового полка ликвидировали украинских десантников и уничтожили бронетехнику, включая американскую MaxxPro. Российские войска сломали сопротивление противника в Суджанском приграничье, установив контроль над селом Гоголевка.

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    28 марта 2025, 14:56 • Новости дня
    Песков: Власти Украины утратили контроль над армией

    Песков: Власти Украины утратили контроль над армией и внутренними процессами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские власти утратили контроль над процессами в стране, а националистические и нацистские организации активно внедряются в различные структуры Украины.

    Все это ведет к необходимости внешнего управления, заявил Песков, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины демонстрируют полное игнорирование приказов руководства страны. По словам Пескова, ВСУ продолжают наносить удары по российским энергетическим объектам, несмотря на команды Киева отказаться от таких действий.

    Ранее Министерство иностранных дел России обвинило киевский режим в потере воли к мирному урегулированию конфликта, подчеркнув, что режим Зеленского «потерял связь с реальностью и стремится нанести поражение России» через агрессивные действия.

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    28 марта 2025, 20:29 • Новости дня
    Зеленский отказался признавать военную помощь США долгом
    Зеленский отказался признавать военную помощь США долгом
    @ Jack J. Adamyk via ABACAPRESS.COM/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский на брифинге заявил, что Украина не признает военную помощь США долгом, несмотря на новый проект соглашения, который требует компенсации за поддержку, превышающую 120 млрд долларов.

    Зеленский заявил, что Украина не намерена признавать военную помощь Соединенных Штатов долгом. Он отметил, что Украина получила от США новый проект соглашения по полезным ископаемым, который отличается от предыдущих. По его словам, этот документ требует от Киева вернуть весь объем оказанной помощи, который может превышать 120 млрд долларов, передает ТАСС.

    Зеленский подчеркнул, что Украина благодарна Вашингтону за поддержку, однако считает недопустимым, чтобы эта помощь рассматривалась как кредит. «Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим», – заявил Зеленский. Он также добавил, что Украина будет обсуждать этот вопрос с американскими партнерами.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о планах увеличить военную помощь Киеву до 7 млрд евро, благодаря поправкам в Основной закон ФРГ, ослабляющим долговой тормоз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шольца обвинили в увеличении государственного долга страны под предлогом оказания помощи Украине, а также Бундестаг внес поправки в Конституцию Германии для повышения оборонных расходов.

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    28 марта 2025, 14:53 • Новости дня
    Кремль заявил о праве России нарушить мораторий на обстрелы энергообъектов

    Россия оставила право нарушать мораторий на обстрелы энергообъектов из-за атак Киева

    Кремль заявил о праве России нарушить мораторий на обстрелы энергообъектов
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия может не соблюдать мораторий на обстрелы энергообъектов, если Киев его нарушает, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия сохраняет за собой право не соблюдать мораторий на обстрелы энергетических объектов в случае, если Киев его нарушает, передает ТАСС.

    Он добавил, что соблюдение такого моратория было бы нелогичным, учитывая атаки на российскую энергосистему.

    По словам Пескова, российская сторона достигла понимания и договоренности с американскими коллегами по поводу исполнения моратория. Тем не менее он подчеркнул, что если украинская сторона не будет придерживаться этого моратория, Россия также оставляет за собой право его не соблюдать.

    Песков подчеркнул, что российские вооруженные силы продолжают выполнять приказ верховного главнокомандующего.

    Он также обратил внимание на продолжающиеся атаки со стороны Украины на российские объекты энергоснабжения. Песков отметил, что несмотря на это, российская сторона стремится придерживаться достигнутых договоренностей с американскими переговорщиками, однако оставляет за собой право защищаться в случае нарушения моратория.

    Ранее Минобороны России сообщило о двойном ударе из РСЗО HIMARS по ГИС «Суджа», в то время как украинские БПЛА атаковали объекты энергетики в Брянской области и Крыму.

    В Кремле сообщали, что киевский режим предпринимал попытки бить по энергетическим объектам России, несмотря на действующий запрет, а Минобороны заявило о новых попытках Украины сорвать энергетическое перемирие.

    Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не собирается соблюдать достигнутые в Эр-Рияде договоренности.

    Коментарии (19)
    28 марта 2025, 12:47 • Новости дня
    Шарий сообщил о плане Зеленского поссориться с Трампом
    Шарий сообщил о плане Зеленского поссориться с Трампом
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский активно работает над созданием альянса, направленного против главы США Дональда Трампа, чтобы получить поддержку европейских элит и стать лидером свободного европейского мира без влияния США, сообщил медиаэксперт Анатолий Шарий.

    Зеленский намерен создать альянс, который можно назвать антитрамповским и антиамериканским, чтобы стать лидером свободного европейского мира без участия США, сообщил Шарий в Telegram-канале. На личных встречах в Париже Зеленский негативно отзывался об американской стороне и показал, что не собирается подчиняться требованиям США в переговорах с Россией.

    Эта идея направлена на отказ от взаимодействия с Трампом и получение поддержки европейских элит. Медиаэксперт пишет, что Зеленский стремится стать лидером Европы, свободной от влияния американцев.

    Шарий отметил, что хотя не уверен в жизнеспособности этого плана, он активно внедряется в жизнь. Кроме того, Шарий считает, что Зеленский в ближайшее время может сделать резкие заявления в адрес Трампа и американской администрации, что станет частью его стратегии укрепления позиций в Европе без участия США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что не сможет доверять Дональду Трампу, если США не будут реагировать на нарушения договоренностей со стороны России.

    На фоне ухудшения отношений между офисом Зеленского и Белым домом власти Украины предпринимают попытки внутренней политической мобилизации, включая призывы к расширению границ призывного возраста и сборы средств на ядерное вооружение.

    Напомним, что Зеленский умудрился поссориться с Трампом прямо в Белом доме, что привело к свертыванию переговоров и выпроваживанию украинской делегации.

    Коментарии (14)
    29 марта 2025, 06:56 • Новости дня
    ВСУ потеряли больше тысячи военных за сутки

    Минобороны России сообщило о массовой гибели боевиков ВСУ за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    За минувшие сутки в результате активных действий различных российских группировок войск, включая «Центр», «Север», «Запад», «Днепр» и «Восток», потери Вооруженных сил Украины составили более 1 тыс. человек, а также значительное количество техники и складов боеприпасов.

    Потери Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки составили более 520 военных в зоне ответственности российской группировки войск «Центр», передает ТАСС. Начальник пресс-центра группировки Александр Савчук сообщил, что подразделения улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад и полка ВСУ в районах Новосергеевки, Котлино, Красноармейска, Петровского и Новоалександровки.

    Кроме потерь в личном составе, украинские войска также потеряли два танка, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, включая 105-миллиметровую гаубицу М101.

    В то же время, группировка войск «Север» уничтожила до 60 военных ВСУ на белгородском направлении, также уничтожив боевую бронетехнику и артиллерию. Группировка «Запад» нанесла ущерб до 230 военным, 23 пунктам управления беспилотной авиацией и полевому складу боеприпасов.

    Группировка «Днепр» за сутки уничтожила более 85 военнослужащих ВСУ, в то время как группировка «Восток» нанесла потери до 120 военных и склад боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Запад» освободили Красное Первое в Харьковской области и Мирное в Донецкой народной республике (ДНР) .

    Всего российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в ДНР, Курской, Харьковской и Запорожской областях, в том числе Гоголевку в Курской области.

    В последние сутки группировка «Север» поразила украинские подразделения в нескольких населенных пунктах на Белгородском направлении.

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    28 марта 2025, 22:25 • Новости дня
    Украина договорилась с Западом о лицензиях на производство систем ПВО

    Зеленский заявил, что Украина получит лицензии на производство западных систем ПВО

    Украина договорилась с Западом о лицензиях на производство систем ПВО
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что договорился с Западом о получении лицензии на производство систем ПВО.

    Владимир Зеленский заявил о договоренности с западными партнерами относительно предоставления лицензий на производство систем противовоздушной обороны (ПВО), передает ТАСС.

    По его словам, работа будет вестись над лицензиями на производство некоторых видов артиллерии.

    Зеленский подчеркнул, что в ходе встреч в Европе поднимался вопрос локализации производств на территории Украины. Это касается как самих систем ПВО, так и ракет к ним.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает военную помощь США долгом, несмотря на новый проект соглашения, который требует компенсации за поддержку, превышающую 120 млрд долларов.

    Глава киевского режима признал нехватку средств на финансирование украинских Вооруженных сил и предложил Европе и США взять на себя эти расходы.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция дополнительно предоставит Украине 2 млрд евро военной помощи, в том числе ракеты Milan, MICA, Mistral.

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    28 марта 2025, 20:44 • Новости дня
    На Украине сделку с США назвали пожизненной выплатой репараций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские официальные лица обеспокоены проектом сделки с США, который, по их мнению, может переквалифицировать прежние гранты в займы, напоминая условия репараций, пишет The Washington Post (WP).

    Газета WP со ссылкой на украинского чиновника сообщает, что на Украине выражают беспокойство по поводу проекта сделки с США, который выглядит так, как будто Украина проиграла войну и теперь вынуждена платить репарации, передает РИА «Новости».

    «Выглядит как будто Украина вела войну с США, проиграла, была захвачена и теперь вынуждена выплачивать пожизненные репарации», – цитирует издание собеседника.

    Дополнительное беспокойство вызывает тот факт, что проект переквалифицирует «прошлые гранты США теперь как займы», пишет газета. По информации WP, учитывая такую реакцию украинских чиновников и депутатов, быстрое одобрение сделки вряд ли возможно.

    Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что проект нового соглашения Соединенных Штатов и Украины формируется не в пользу Киева и в него включили все ископаемые, в том числе нефть и газ.

    Издание Telegraph заявило, что президент США Дональд Трамп сделкой по минералам приставил пистолет к голове Зеленского.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что возможная сделка Киева с США по полезным ископаемым приведет к серьезным последствиям для Владимира Зеленского и его режима.

    Коментарии (25)
    28 марта 2025, 16:04 • Новости дня
    Еврокомиссия заявила о необходимом для выборов на Украине условии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что выборы на Украине не нужны, пока этого не потребует украинский народ.

    Во время брифинга в Брюсселе Пиньо подчеркнула, что украинский народ сам должен решать, нужно ли проводить президентские выборы. По ее словам, «Зеленский был избран демократическим путем», и если украинский народ не требует проведения новых выборов, то никто другой не вправе этого требовать, передает ТАСС.

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф подтвердил, что руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов.

    Коментарии (7)
    28 марта 2025, 12:43 • Новости дня
    Российские войска освободили курскую Гоголевку
    Российские войска освободили курскую Гоголевку
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили населенный пункт Гоголевка в Курской области, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, было нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады президента и бригады теробороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника возле Басовки, Беловод, Варачино, Великой Рыбицы, Веселовки, Владимировки, Водолаг, Журавки, Запселья, Локни, Могрицы, Новониколаевки, Ободов, Пролетарского, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 320 военнослужащих, уничтожены пять бронемашин, два артиллерийских орудия, два квадроцикла, станция РЭБ, а также три пункта управления БПЛА, отчитались в Минобороны.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 70 700 военнослужащих, 402 танка, 327 машин пехоты, 290 бронетранспортеров, 2233 бронемашины, 2561 автомобиль, 589 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    В пятницу утром источники в группировке «Север» сообщали, что российские войска сломали сопротивление противника в Суджанском приграничье, установив контроль над селом Гоголевка.

    Ранее стало известно, что ВС России столкнулись с бойцами ССО ВСУ в центре Гуева Курской области.

    Напомним, российские военные уже зачистили МАПП «Суджа» и установили там флаг России.

    Коментарии (3)
    28 марта 2025, 12:00 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы введения внешнего управления на Украине

    Политолог Бордачев: Внешнее управление Украиной станет предметом переговоров России и США

    Эксперт оценил перспективы введения внешнего управления на Украине
    @ Lev Radin/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    В международной практике известны примеры с введением внешнего управления под эгидой ООН. В случае с Украиной все зависит от того, как будет развиваться переговорный процесс и насколько адекватно смогут вести себя те, кто сейчас находится у власти в Киеве, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее Владимир Путин предложил ввести на Украине внешнее управление и провести выборы.

    «Спектр возможных решений украинской проблемы очень широк. Один из вариантов – введение на Украине временного управления под эгидой ООН – накануне озвучил Владимир Путин», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    По его мнению, инициатива вполне рабочая, поскольку в международной практике существуют подобные примеры, например, в частях бывшей Югославии. «В нынешнем случае все зависит от того, как будет развиваться переговорный процесс и насколько адекватно смогут вести себя те, кто сейчас находится у власти в Киеве», – считает собеседник.

    Политолог уточнил: за последние несколько недель офис Владимира Зеленского неоднократно демонстрировал, что он «слабо контролирует ситуацию, в том числе в своих головах». Говорить о реакции Соединенных Штатов на озвученный президентом России вариант преждевременно, продолжил эксперт.

    «Мы находимся внутри очень сложного многопланового процесса. Стороны ни на что не соглашаются сразу, а ведут диалог, в котором много тонкостей и деталей», – подчеркнул Бордачев, посчитав при этом не удивительным, что в западной прессе на этом фоне появляются различные спекуляции. «Не удивлюсь, если слова неназванного чиновника из Белого дома Reuters и вовсе выдумало. Тем более такое уже случалось», – заключил он.

    Напомним, Владимир Путин предложил обсудить с США, европейскими странами, а также «партнерами и друзьями» России возможность введения на Украине временного международного управления под эгидой ООН.

    По его мнению, это позволило бы провести в стране выборы и «привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство». С ним Москва могла бы начать переговоры о мирном договоре и подписывать документы, «которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными».

    «Непонятно, с кем подписывать какие документы, и так-то непонятно, какую силу они имеют, потому что завтра придут другие руководители, которые пройдут через выборы и скажут: «Кто там подписывал – мы не знаем, до свидания», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    Он напомнил, что прецеденты с введением внешнего управления уже были в Восточном Тиморе, Новой Гвинее, частях бывшей Югославии. «Это только один из вариантов, я не говорю, что других не существует. Нет, они существуют. Сейчас просто нет возможности все по полочкам раскладывать, а может быть, даже и невозможно все разложить, потому что ситуация быстро меняется», – указал российский лидер.

    Представитель Совета национальной безопасности США, комментируя предложение президента России, заявил Reuters, что система государственного управления на Украине определяется народом и конституцией страны. Агентство не назвало имени своего собеседника.


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    28 марта 2025, 14:08 • Новости дня
    Эксперт: Украина системно нарушает энергетическое перемирие

    Военный аналитик Рожин: Лучший ответ на недоговороспособность Киева даст армия России

    Эксперт: Украина системно нарушает энергетическое перемирие
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Анастасия Куликова

    Россия продолжает придерживаться моратория на удары по энергетической инфраструктуре, но атакует иные объекты ВСУ. При необходимости российское руководство может расширить список целей, сказал газете ВЗГЛЯД аналитик Борис Рожин. Ранее противник нанес двойной удар из РСЗО HIMARS по ГИС «Суджа».

    «Как следует из видеоматериалов, опубликованных Минобороны, на ГИС «Суджа» происходит выгорание газа на одном из разорванных участков трубы после прилета ракеты», – отметил военный аналитик Борис Рожин.

    Он указал, что, по имеющимся данным, атака была совершена из РСЗО HIMARS. «Противник не считает, что должен себя в чем-то ограничивать, поэтому активно применяет имеющиеся системы для ударов по курскому приграничью», – акцентировал собеседник.

    По его оценкам, произошедшее крайне показательно. «Было ожидаемо, что Украина перейдет к системному нарушению соглашения об энергетическом перемирии. Это подсказывал в том числе прошлый опыт взаимодействия с Киевом: на протяжении последних 11 лет не была выполнена ни одна договоренность», – пояснил Рожин.

    «Офис Зеленского продолжает демонстрировать недоговороспособность. На этом фоне идея Владимира Путина о внешнем управлении Украиной звучит актуально. Речь о смене «управляющего»: сейчас действия киевским властям диктуют те, кто им платит. Российский президент же предлагает действовать в рамках ООН», – добавил он.

    Аналитик также напомнил рассуждения о целесообразности для Москвы и далее придерживаться моратория на удары по украинской энергоинфраструктуре. «Мы не переставали атаковать другие объекты ВСУ. При необходимости наше руководство расширит список целей. Но это скорее политический вопрос. Военные возможности у ВС России однозначно есть», – детализировал он. В заключение спикер подчеркнул: лучшим ответом на провокации Киева является активное наступление российской армии.

    Ранее Минобороны сообщило, что газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области «фактически уничтожена». По ней был нанесен удар реактивными снарядами РСЗО HIMARS. В результате обстрела произошло сильное возгорание.

    По мнению ведомства, эта атака показывает, что «все публично заявленные обязательства» Киева об ограничении ударов по энергетической инфраструктуре оказались «уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ и восстановления своего военного потенциала с помощью европейских «союзников».

    Также по информации Минобороны, утром 28 марта российскими средствами ПВО были сбиты и перехвачены 19 украинских ударных БПЛА, которыми ВСУ пытались атаковать инфраструктуру Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

    Напомним, Россия и США согласились разработать меры о запрете ударов по российским и украинским объектам энергетики сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон.

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