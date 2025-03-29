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Замминистра обороны России обсудил сотрудничество с премьером Мьянмы
Замминистра обороны России Александр Фомин и премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества в рамках визита в Нейпьидо.
Как сообщает ТАСС, делегация Министерства обороны России, возглавляемая заместителем министра Александр Фоминым, завершила рабочий визит в Мьянму. В рамках визита в столице Нейпьидо состоялись переговоры с главой государственного административного совета и премьер-министром Мин Аун Хлайном.
Замглавы российского оборонного ведомства передал поздравительное письмо от министра обороны РФ Андрея Белоусова в честь 80-летия со дня создания вооруженных сил Мьянмы. Фомин и Хлайн обсудили развитие военного и военно-технического сотрудничества между двумя странами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, делегация Министерства обороны России, находящаяся в столице Мьянмы Нейпьидо, не пострадала во время землетрясения, как и российские туристы в Таиланде, которые также не пострадали при этом стихийном бедствии, в то время как жертвами землетрясения в Мьянме стали более 1 тыс. человек.