Замминистра обороны России обсудил сотрудничество с премьером Мьянмы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, делегация Министерства обороны России, возглавляемая заместителем министра Александр Фоминым, завершила рабочий визит в Мьянму. В рамках визита в столице Нейпьидо состоялись переговоры с главой государственного административного совета и премьер-министром Мин Аун Хлайном.

Замглавы российского оборонного ведомства передал поздравительное письмо от министра обороны РФ Андрея Белоусова в честь 80-летия со дня создания вооруженных сил Мьянмы. Фомин и Хлайн обсудили развитие военного и военно-технического сотрудничества между двумя странами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, делегация Министерства обороны России, находящаяся в столице Мьянмы Нейпьидо, не пострадала во время землетрясения, как и российские туристы в Таиланде, которые также не пострадали при этом стихийном бедствии, в то время как жертвами землетрясения в Мьянме стали более 1 тыс. человек.