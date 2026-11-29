«Страна.ua»: В Одессе мужчину сбили микроавтобусом военкомата и мобилизовали

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники военкомата в Одессе на Украине сбили мужчину микроавтобусом, после чего применили газовый баллончик и мобилизовали, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

На опубликованном изданием видео микроавтобус останавливается возле мужчины, но тот продолжает идти по дороге. Автомобиль догоняет и сбивает молодого человека, после чего из салона выскакивают люди, хватают его и применяют газовый баллончик.

Украинские власти в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.

Отметим, что в интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя силу. Мужчины призывного возраста на Украине нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы и прячутся в домах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сотрудники ТЦК в Харькове сорвали одежду с мужчины при насильственной мобилизации.

Двое мужчин в Одесской области связали военкомов и сбежали из ТЦК.

В сентябре жители Одессы заблокировали проезд двух автобусов ТЦК и вступили в потасовку.