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В Иране заявили о подготовке США новых массовых беспорядков
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Представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби заявил, что Соединенные Штаты готовят вооруженные группы для провоцирования новых массовых беспорядков в Иране в январе.
Противники Тегерана намерены использовать заранее подготовленные вооруженные отряды для организации мятежа в годовщину январских протестов, которые в Иране расценивают как попытку государственного переворота, передает ТАСС со ссылкой на иранский телеканал SNN TV.
«Враг хочет с помощью интриг, заговора, провокаций и групп, которые он заранее вооружил или подготовил, повторить свои действия в годовщину переворота 18–19 Дея», – заявил Мохеби.
Представитель элитных частей иранских вооруженных сил отметил, что потерпевшие поражение США стремятся взять реванш и добиться каких-нибудь результатов.
Массовые протесты вспыхнули в исламской республике 28 декабря 2025 года на фоне резкого падения курса национальной валюты и роста цен. Пик беспорядков пришелся на 8–9 января, иранские власти возложили ответственность за их организацию на Вашингтон и Израиль.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана Хосейн Мохеби заявил о готовности Тегерана дать зеркальный ответ в случае нанесения Соединенными Штатами ударов по иранским плотинам.
Также член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки предупредил о готовности исламской республики применить новую тактику ответных операций в случае возобновления конфликта с Вашингтоном.
Кроме того, бригадный генерал Мохеби сообщил об отходе кораблей американских военно-морских сил от Ормузского пролива не менее чем на 700 км.