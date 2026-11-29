В КСИР заявили о планах США спровоцировать новые беспорядки в Иране

Tекст: Дмитрий Зубарев

Противники Тегерана намерены использовать заранее подготовленные вооруженные отряды для организации мятежа в годовщину январских протестов, которые в Иране расценивают как попытку государственного переворота, передает ТАСС со ссылкой на иранский телеканал SNN TV.

«Враг хочет с помощью интриг, заговора, провокаций и групп, которые он заранее вооружил или подготовил, повторить свои действия в годовщину переворота 18–19 Дея», – заявил Мохеби.

Представитель элитных частей иранских вооруженных сил отметил, что потерпевшие поражение США стремятся взять реванш и добиться каких-нибудь результатов.

Массовые протесты вспыхнули в исламской республике 28 декабря 2025 года на фоне резкого падения курса национальной валюты и роста цен. Пик беспорядков пришелся на 8–9 января, иранские власти возложили ответственность за их организацию на Вашингтон и Израиль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана Хосейн Мохеби заявил о готовности Тегерана дать зеркальный ответ в случае нанесения Соединенными Штатами ударов по иранским плотинам.

Также член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки предупредил о готовности исламской республики применить новую тактику ответных операций в случае возобновления конфликта с Вашингтоном.

Кроме того, бригадный генерал Мохеби сообщил об отходе кораблей американских военно-морских сил от Ормузского пролива не менее чем на 700 км.