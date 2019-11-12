Почему русофоб Блумберг сильнее президента Трампа

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12 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 17:44  |  vz.ru
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Россия перестала зависеть от цен на нефть

Россия легко переживает падение нефтегазовых доходов Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Для экспорта нефти и газа 2019 год оказался не лучшим. Россия заработала на своих главных сырьевых ресурсах меньше, чем годом ранее. Доходы от экспорта нефти упали на 4%, от экспорта газа – в три раза сильнее. Несмотря на это, российская экономика не скатилась в рецессию, а российский бюджет сохранил профицит. Подробности...
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Три сценария жизни свергнутых правителей

Хуан Перон вернулся в президентский дворец в столице Аргентины спустя 18 лет, проведенных в эмиграцииФото: AP/ТАСС
Потеря власти в Боливии Эво Моралесом и сообщения о покупке семьей Башара Асада квартир в «Москва-Сити» стали поводом для потока шуток насчет «бегства в Ростов». И хотя в обоих случаях ни о каком переезде в Россию отрекшихся от власти иностранных лидеров речи не идет, сама тема заграничного изгнания бывших глав государств достаточно интересна. И вовсе не так однозначна, как кажется. Подробности...
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Либералы пляшут с отрубленными руками аспирантки

Олег Соколов заявил, что раскаивается в преступленииФото: Петр Ковалев/ТАСС
В современном политическом мире понятия добра и зла потеряли объективность. В последние дни у российской оппозиции случился повод радостно поязвить: заслуженный ученый убил и расчленил свою молодую любовницу. Ликование людей с «хорошими лицами» вызвала личность убийцы – известного историка из СПбГУ Олега Соколова. Чем же он оказался для них хуже других убийц и насильников? Подробности...
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Армию Украины реформируют по указу Януковича

На Украине вернулись к идее отменить массовый призыв на военную службу и сделать армию полностью профессиональнойФото: Zuma/ТАСС
Министр обороны Украины Загороднюк пообещал перевести армию на контрактную основу. В свое время Янукович уже отменял призыв, и с января 2014 года ВСУ должны были комплектоваться контрактниками. Но помешал Майдан. Загороднюк объясняет необходимость профессиональной армии «натовским стандартом». Министр лукавит – в НАТО есть армии с призывниками. Зачем же Украине армия, на которую у нее нет денег? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Отстаньте от кормления грудью и займитесь психиатрией

Елена Кондратьева, журналист
Отстаньте от грудного вскармливания и молодых матерей. Не надо воспевать лактацию, не надо ходить с голой грудью и висящей на ней ребенке в общественных местах. Вы, возможно, расширяете своим подвигом норму, но при этом создаете ненужный ажиотаж вокруг этой темы и собственного младенца. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Того, кто уходит, надо отпускать

Сергей Худиев, публицист, богослов
На религиозные сообщества оказывается огромное давление с тем, чтобы заставить их принять либеральную повестку дня. В отличие от большевиков, которые стремились просто и грубо физически уничтожить Церковь, основная стратегия либералов состоит в растлении ее изнутри. Подробности...
Обсуждение: 62 комментария

Общество должно быть толерантно к публичному кормлению грудью

Николай Гурьянов, журналист
Грудное вскармливание – это максимально красиво. Насколько красивыми вообще могут быть явления. И кажется невероятным, что у кого-то этот процесс может вызывать неприятие и даже желание запретить его. Подробности...
Обсуждение: 76 комментариев
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    Знаменитые дома, которые можно арендовать

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      Сборка первого серийного самолета Су-57

      Появились кадры сборки первого серийного истребителя Су-57, проходящей в Комсомольске-на-Амуре на авиазаводе им. Гагарина. Замминистра обороны Алексей Криворучко пообещал, что самолет поступит в ВКС уже к концу года, а в следующем году армия получит еще один такой истребитель
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      В России празднуют День народного единства

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          • Да, без публичной демонстрации женской груди

          • Нет

          Как падение Берлинской стены изменило мир?
          • В лучшую сторону

          • В худшую сторону

          • Не изменило

          Готовы ли вы переехать в северный регион России?
          • Готов

          • Да, но только при определенных условиях (указать в комментариях)

          • Нет, ни при каких условиях

          • Я уже живу в Арктике

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              Почему русофоб Блумберг сильнее президента Трампа

              Блумберг входит в десятку наиболее богатых людей планеты, его состояние оценивается в 55 миллиардов долларов   12 ноября 2019, 17:15
              Фото: Lucy Nicholson/Reuters
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              Дональду Трампу готовится бросить вызов опасный соперник − медиамагнат и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, входящий в число наиболее богатых и влиятельных людей США. Ввиду того, что другие кандидаты от демократов не в состоянии составить Трампу серьезной конкуренции, Блумберг хочет сам стать президентом. Это серьезная угроза, ведь он во многом сильнее Трампа, и вот почему.

              Майкл Блумберг сильнее Трампа уже тем, что он его богаче – приблизительно в 15 раз. Согласно «Форбсу», бывший мэр Нью-Йорка входит в десятку наиболее обеспеченных людей планеты и располагает состоянием более чем в 55 миллиардов долларов. Действующий президент США с его 3,7 миллиарда не входит даже в первую сотню.

              Еще важнее, что Блумберг сильнее Трампа в медийном пространстве. Трампу с этим пространством вообще не повезло – либеральные медиа (а таких в США большинство) давно назначили его своим главным врагом, из чего он, впрочем, нашел выход, общаясь со своим народом напрямую, без посредников – через Twitter.

              У Блумберга, напротив, отличные отношения с либеральной прессой, кроме того, он – главный провайдер финансовых новостей в мире, не только основатель, но и владелец контрольного пакета информагентства, названного его фамилией. В этом источник его денег – и его власти.

              Блумберг опытнее Трампа как политик. Да, он никогда не руководил государством в целом, но на протяжении 12 лет очень успешно рулил Нью-Йорком – самым большим, сложным и богатым городом США, бюджет которого превышает бюджет 80-миллионной Турции. Руководить Нью-Йорком означает быть одним из крупнейших работодателей в стране и постоянно находиться между наковальней финансовых кругов и молотом пестрого, противоречивого и болезненно активного общества.

              Наконец, если фигура Трампа, как к ней ни относись, поляризует американскую нацию, то Блумберг ее сплачивает. Он – настоящий центрист, ходячий компромисс между республиканцами и демократами. Как политическая фигура, этот медиамагнат настолько самодостаточен и влиятелен, что партии для него вторичны – он их трижды менял.

              Сперва, как и положено финансисту и еврею, был демократом. Но когда для выдвижения в мэры «Большого яблока» потребовалось пройти через горнило праймериз и что-то доказывать толпе активистов, переметнулся к республиканцам, где конкуренция была пожиже – и избрался от них мэром два раза подряд. Затем была карликовая Независимая партия Нью-Йорка, и вот теперь – опять демократы.

              С одной стороны, Блумберг – управленец старой рыночной формации, уважающий труд, здравый смысл и свободу слова. С другой – как политик, он поддерживает миграцию, борется с глобальным потеплением, уважает права меньшинств, но не скатывается при этом в истерику SJW. Он – воспитанная, чуть старомодная городская Америка в галстуке, с благотворительными ужинами, любящей семьей, честным словом и благими намерениями.

              Трамп же, с точки зрения либеральной прессы и как минимум половины страны, непереносимый хам с дрянной прической, апеллирующий к худшим качествам общества – ксенофобии и невежеству.

              Этому-то хаму Блумберг и собирается бросить вызов. Слухи о его выдвижении в президенты ходили давно, но теперь он официально подал документы на участие в праймериз Демократической партии в штате Алабама. Алабама в США – синоним глухой консервативной провинции, набитой протрамповским электоратом. Просто в Алабаме прием заявок заканчивается раньше, чем в других штатах, а если уж участвовать в праймериз, то в каждом из них.

              Но нам в России нужно понимать не особенности выдвижения кандидатов в Америке, а прежде всего то, что Блумберг придерживается в отношении нас той самой линии, которую раньше ассоциировали с Хиллари Клинтон и другими «элитными демократами». Мы в его глазах – агрессор и соучастник военных преступлений, который сеет зло по всему миру и вмешивается в американские выборы, а потому должен быть наказан.

              Основной способ взаимодействия с Москвой по Блумбергу – это последовательное разрушение экономики РФ через санкции.

              Впрочем, на выборы Блумберг собрался не ради нас – до избрания Трампа президентом он наше наличие на планете вообще никак не комментировал. Блумберга волнует совсем другое – то, что кандидатом от демократов может стать Элизабет Уоррен. Ее называют социалисткой, возможно, не совсем заслуженно, но она обещает повысить налог на прибыль почти вдвое – с 37% до 70%, ввести налог на собственность в 3%, а кроме того дополнительно стрясти с 1200 крупнейших компаний страны один триллион за десять лет. Все это чрезвычайно разорительно даже для Блумберга.

              Собственно, этот фокус с выдвижением в президенты он планировал осуществить еще четыре года назад, когда кандидатом от демократов имел все шансы стать Берни Сандерс – политик менее популистский, чем Уоррен, но открыто называющий себя социалистом и выступающий за столь же смелую налоговую реформу. Блумберг не любил Клинтон, не верил, что она обойдет Сандерса, считал Трампа профнепригодным для президентства – и собирался выступить как альтернативный кандидат: против и тех, и этих. То есть его амбиции были даже выше, чем сейчас.

              Теперь он вроде как вернулся в стан демократов, планирует лично выбить из седла и Уоррен, и Сандерса, а в финале побороть самого Трампа.

              С выдвижением Блумберг запоздал из-за того, что сделал ставку на Джо Байдена. Байден Блумберга вполне устраивает, но тот, вот незадача, попал в «украинский капкан» и сильно просел в рейтинге. С тех пор ситуацию удалось выправить, но в тех штатах, с которых начинаются праймериз, Байден по-прежнему отстает от Уоррен и продолжает пугать лояльных избирателей своей забывчивостью и потерей хватки – 76-летний возраст все-таки сказывается.

              Если станет понятно, что Байден неизбираем, к ногам Блумберга буквально припадут элиты Демократической партии, прежде относившиеся к нему с недоверием – как к перебежчику. Источники самых разных американских СМИ утверждают, что крупнейшие спонсоры демократов – финансовые круги (промышленники обычно поддерживают республиканцев) – фактически поставили партии «ослов» ультиматум: вы должны что-то сделать с ситуацией, когда в авангард вырываются социалисты, иначе нам нет никакого смысла вас финансировать.

              Проигнорировать такие угрозы нельзя – на кону уже не только президентская кампания, но и благополучие партии в целом. Поэтому в Блумберге – популярном политике, который при этом «в доску свой» на Уолл-стрит – руководство «ослов» видит чуть ли не спасителя и на многое для него готово.

              Означает ли все это, что Блумберг с легкостью переиграет Трампа, который уступает ему по многим показателям? Ничего подобного. Победа этого человека на президентских выборах в текущих условиях выглядит фантастикой (если, конечно, за оставшийся год Трамп не натворит непоправимых глупостей).

              Дело даже не в возрасте, хотя нельзя не отметить, что президентская кампания в США напоминает гонку на лафетах:

              Блумберг на девять месяцев старше Байдена, а Байдену сразу после выборов стукнет 78 лет. Сандерсу к тому моменту уже исполнится 79, Уоррен чуть помоложе – ей будет только 71 год, ну а Трампу 74.

              Дело в том, что Блумберг – мультимиллиардер, живой символ Уолл-стрит. То, что является его силой, одновременно стало его слабостью – настолько богатых финансовых воротил электорат демократов не любит. В первую очередь это касается молодежи – активных избирателей Сандерса и Уоррен. Да, в общем объеме электората Демпартии молодежь – всего лишь доля, недостаточная для победы на президентских выборах, но это все же значимая, пассионарная и весьма истеричная доля, которая не готова к компромиссу с «папиками».

              Это означает, что и у Уоррен, и у Сандерса есть запас избирателей, за счет которого они будут изматывать капиталиста Блумберга от праймериз к праймериз, от дебатов к дебатам, ибо для современных американских социалистов не так важна победа (до нее пока еще далеко), как важно участие – и дальнейший дрейф партии в левом направлении. Борьба социалистов с традиционными демократами – это прежде всего внутрипартийная борьба, в которой радикальная молодежь, пусть даже представленная такими «старичками», как Уоррен и Сандерс, сдаваться не собирается.

              Вместе они порядком потреплют Блумберга перед финалом, а после могут вовсе проигнорировать выборы – за неимением собственного достойного кандидата. Это сделает переизбрание Трампа даже более легким, чем при соперничестве с Байденом.

              Поэтому в конечном счете совершенно не важно, что Блумберг гораздо богаче Трампа – действующий президент ставит рекорды по сбору средств на свою избирательную кампанию.

              Не важна и любовь к Блумбергу со стороны СМИ, потому как именно кризис доверия к этим самым СМИ, возникший исключительно по их вине, сделал переезд Трампа в Белый дом реальностью.   

              Наконец, более половины избирателей уверены, что выборы выиграет именно Трамп, потому как поляризация поляризацией, а успехи США в экономике очевидны не только для сторонников президента, но и для противников.

              А раз так, Блумберг – это не угроза для Трампа. Блумберг – это его возможный трофей, который будет добыт на глазах у всего мира и станет для президента приятной компенсацией за годы словесных унижений.

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