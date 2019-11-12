Почему русофоб Блумберг сильнее президента Трампа

Дональду Трампу готовится бросить вызов опасный соперник − медиамагнат и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, входящий в число наиболее богатых и влиятельных людей США. Ввиду того, что другие кандидаты от демократов не в состоянии составить Трампу серьезной конкуренции, Блумберг хочет сам стать президентом. Это серьезная угроза, ведь он во многом сильнее Трампа, и вот почему.

Майкл Блумберг сильнее Трампа уже тем, что он его богаче – приблизительно в 15 раз. Согласно «Форбсу», бывший мэр Нью-Йорка входит в десятку наиболее обеспеченных людей планеты и располагает состоянием более чем в 55 миллиардов долларов. Действующий президент США с его 3,7 миллиарда не входит даже в первую сотню.

Еще важнее, что Блумберг сильнее Трампа в медийном пространстве. Трампу с этим пространством вообще не повезло – либеральные медиа (а таких в США большинство) давно назначили его своим главным врагом, из чего он, впрочем, нашел выход, общаясь со своим народом напрямую, без посредников – через Twitter.

У Блумберга, напротив, отличные отношения с либеральной прессой, кроме того, он – главный провайдер финансовых новостей в мире, не только основатель, но и владелец контрольного пакета информагентства, названного его фамилией. В этом источник его денег – и его власти.

Блумберг опытнее Трампа как политик. Да, он никогда не руководил государством в целом, но на протяжении 12 лет очень успешно рулил Нью-Йорком – самым большим, сложным и богатым городом США, бюджет которого превышает бюджет 80-миллионной Турции. Руководить Нью-Йорком означает быть одним из крупнейших работодателей в стране и постоянно находиться между наковальней финансовых кругов и молотом пестрого, противоречивого и болезненно активного общества.

Наконец, если фигура Трампа, как к ней ни относись, поляризует американскую нацию, то Блумберг ее сплачивает. Он – настоящий центрист, ходячий компромисс между республиканцами и демократами. Как политическая фигура, этот медиамагнат настолько самодостаточен и влиятелен, что партии для него вторичны – он их трижды менял.

Сперва, как и положено финансисту и еврею, был демократом. Но когда для выдвижения в мэры «Большого яблока» потребовалось пройти через горнило праймериз и что-то доказывать толпе активистов, переметнулся к республиканцам, где конкуренция была пожиже – и избрался от них мэром два раза подряд. Затем была карликовая Независимая партия Нью-Йорка, и вот теперь – опять демократы.

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С одной стороны, Блумберг – управленец старой рыночной формации, уважающий труд, здравый смысл и свободу слова. С другой – как политик, он поддерживает миграцию, борется с глобальным потеплением, уважает права меньшинств, но не скатывается при этом в истерику SJW . Он – воспитанная, чуть старомодная городская Америка в галстуке, с благотворительными ужинами, любящей семьей, честным словом и благими намерениями.

Трамп же, с точки зрения либеральной прессы и как минимум половины страны, непереносимый хам с дрянной прической, апеллирующий к худшим качествам общества – ксенофобии и невежеству.

Этому-то хаму Блумберг и собирается бросить вызов. Слухи о его выдвижении в президенты ходили давно, но теперь он официально подал документы на участие в праймериз Демократической партии в штате Алабама. Алабама в США – синоним глухой консервативной провинции, набитой протрамповским электоратом. Просто в Алабаме прием заявок заканчивается раньше, чем в других штатах, а если уж участвовать в праймериз, то в каждом из них.

Но нам в России нужно понимать не особенности выдвижения кандидатов в Америке, а прежде всего то, что Блумберг придерживается в отношении нас той самой линии, которую раньше ассоциировали с Хиллари Клинтон и другими «элитными демократами». Мы в его глазах – агрессор и соучастник военных преступлений, который сеет зло по всему миру и вмешивается в американские выборы, а потому должен быть наказан.

Основной способ взаимодействия с Москвой по Блумбергу – это последовательное разрушение экономики РФ через санкции.

Впрочем, на выборы Блумберг собрался не ради нас – до избрания Трампа президентом он наше наличие на планете вообще никак не комментировал. Блумберга волнует совсем другое – то, что кандидатом от демократов может стать Элизабет Уоррен. Ее называют социалисткой, возможно, не совсем заслуженно, но она обещает повысить налог на прибыль почти вдвое – с 37% до 70%, ввести налог на собственность в 3%, а кроме того дополнительно стрясти с 1200 крупнейших компаний страны один триллион за десять лет. Все это чрезвычайно разорительно даже для Блумберга.

Собственно, этот фокус с выдвижением в президенты он планировал осуществить еще четыре года назад, когда кандидатом от демократов имел все шансы стать Берни Сандерс – политик менее популистский, чем Уоррен, но открыто называющий себя социалистом и выступающий за столь же смелую налоговую реформу. Блумберг не любил Клинтон, не верил, что она обойдет Сандерса, считал Трампа профнепригодным для президентства – и собирался выступить как альтернативный кандидат: против и тех, и этих. То есть его амбиции были даже выше, чем сейчас.

Теперь он вроде как вернулся в стан демократов, планирует лично выбить из седла и Уоррен, и Сандерса, а в финале побороть самого Трампа.

С выдвижением Блумберг запоздал из-за того, что сделал ставку на Джо Байдена. Байден Блумберга вполне устраивает, но тот, вот незадача, попал в «украинский капкан» и сильно просел в рейтинге. С тех пор ситуацию удалось выправить, но в тех штатах, с которых начинаются праймериз, Байден по-прежнему отстает от Уоррен и продолжает пугать лояльных избирателей своей забывчивостью и потерей хватки – 76-летний возраст все-таки сказывается.

Если станет понятно, что Байден неизбираем, к ногам Блумберга буквально припадут элиты Демократической партии, прежде относившиеся к нему с недоверием – как к перебежчику. Источники самых разных американских СМИ утверждают, что крупнейшие спонсоры демократов – финансовые круги (промышленники обычно поддерживают республиканцев) – фактически поставили партии «ослов» ультиматум: вы должны что-то сделать с ситуацией, когда в авангард вырываются социалисты, иначе нам нет никакого смысла вас финансировать.

Проигнорировать такие угрозы нельзя – на кону уже не только президентская кампания, но и благополучие партии в целом. Поэтому в Блумберге – популярном политике, который при этом «в доску свой» на Уолл-стрит – руководство «ослов» видит чуть ли не спасителя и на многое для него готово.

Означает ли все это, что Блумберг с легкостью переиграет Трампа, который уступает ему по многим показателям? Ничего подобного. Победа этого человека на президентских выборах в текущих условиях выглядит фантастикой (если, конечно, за оставшийся год Трамп не натворит непоправимых глупостей).

Дело даже не в возрасте, хотя нельзя не отметить, что президентская кампания в США напоминает гонку на лафетах:

Блумберг на девять месяцев старше Байдена, а Байдену сразу после выборов стукнет 78 лет. Сандерсу к тому моменту уже исполнится 79, Уоррен чуть помоложе – ей будет только 71 год, ну а Трампу 74.

Дело в том, что Блумберг – мультимиллиардер, живой символ Уолл-стрит. То, что является его силой, одновременно стало его слабостью – настолько богатых финансовых воротил электорат демократов не любит. В первую очередь это касается молодежи – активных избирателей Сандерса и Уоррен. Да, в общем объеме электората Демпартии молодежь – всего лишь доля, недостаточная для победы на президентских выборах, но это все же значимая, пассионарная и весьма истеричная доля, которая не готова к компромиссу с «папиками».

Это означает, что и у Уоррен, и у Сандерса есть запас избирателей, за счет которого они будут изматывать капиталиста Блумберга от праймериз к праймериз, от дебатов к дебатам, ибо для современных американских социалистов не так важна победа (до нее пока еще далеко), как важно участие – и дальнейший дрейф партии в левом направлении. Борьба социалистов с традиционными демократами – это прежде всего внутрипартийная борьба, в которой радикальная молодежь, пусть даже представленная такими «старичками», как Уоррен и Сандерс, сдаваться не собирается.

Вместе они порядком потреплют Блумберга перед финалом, а после могут вовсе проигнорировать выборы – за неимением собственного достойного кандидата. Это сделает переизбрание Трампа даже более легким, чем при соперничестве с Байденом.

Поэтому в конечном счете совершенно не важно, что Блумберг гораздо богаче Трампа – действующий президент ставит рекорды по сбору средств на свою избирательную кампанию.

Не важна и любовь к Блумбергу со стороны СМИ, потому как именно кризис доверия к этим самым СМИ, возникший исключительно по их вине, сделал переезд Трампа в Белый дом реальностью.

Наконец, более половины избирателей уверены, что выборы выиграет именно Трамп, потому как поляризация поляризацией, а успехи США в экономике очевидны не только для сторонников президента, но и для противников.

А раз так, Блумберг – это не угроза для Трампа. Блумберг – это его возможный трофей, который будет добыт на глазах у всего мира и станет для президента приятной компенсацией за годы словесных унижений.

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