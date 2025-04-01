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На ЗАЭС опровергли фейки о повреждении станции после обстрела ВСУ
На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) опровергли информацию об аварии на четвертом энергоблоке в результате обстрела украинской армией, назвав это фейковыми новостями.
Сообщение об отсутствии аварийной ситуации на Запорожской АЭС передает ТАСС. В официальном сообщении станции говорится, что все шесть энергоблоков находятся в состоянии «холодный останов», а радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения остается в норме, не превышая природных значений.
На фоне слухов, распространившихся в некоторых телеграм-каналах, о якобы произошедшей аварии на четвертом энергоблоке из-за обстрела украинскими вооруженными силами, в заявлении станции указано, что такая информация является ложной и не соответствует действительности. Представители станции назвали эти сообщения «неудачным первоапрельским розыгрышем».
В заявлении также подчеркнуто, что безопасность эксплуатации ЗАЭС находится на высоком уровне благодаря эффективной работе персонала. На станции подчеркнули недопустимость манипуляции общественным мнением и призвали не доверять фейковым сообщениям.
Сообщалось, что за прошедшие сутки украинские беспилотники атаковали электроподстанции в Запорожской и Белгородской областях, что привело к отключению электричества в ряде населенных пунктов.