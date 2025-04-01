На «Госуслугах» заработал сервис для проверки зарегистрированных сим-карт

Tекст: Валерия Городецкая

Новый сервис «Сим-карты» на портале «Госуслуги» позволяет авторизованным пользователям узнать, сколько абонентских номеров зарегистрировано на их имя, передает ТАСС.

В разделе «Профиль» можно увидеть список номеров, включая номер, привязанный к учетной записи на «Госуслугах». Если среди них обнаружится незнакомый номер, пользователи могут подать заявку на расторжение договора, выбрав его и отправив соответствующий запрос через меню действий.

По данным пресс-службы Минцифры, нововведение направлено на борьбу с телефонными мошенниками, которые могут использовать незаконно оформленные номера. Проверяя свои договоры с мобильными операторами, пользователи смогут убедиться в отсутствии «серых» сим-карт, зарегистрированных на их имя.

В ведомстве отметили, что введены ограничения на количество сим-карт, которые можно оформить на одного человека: с 1 ноября 2025 года гражданин России не сможет оформить более 20 сим-карт, а иностранцы – не более 10 карт с 1 июля 2025 года. В случае превышения этого лимита обслуживание будет приостановлено по всем номерам, связанным с владельцем.

В прошлом году Госдума одобрила лимит в 20 сим-карт на каждого россиянина, а также поправки в законопроект, ужесточающий правила оборота «серых» сим-карт и деанонимизацию Telegram-каналов.