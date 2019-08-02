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2 августа, пятница  |  Последнее обновление — 10:42  |  vz.ru
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Доллар поможет оживить экономику России

ФРС США впервые со времен кризиса 2008 года снизила ставкуФото: Brendan McDermid/Reuters
Федеральная резервная система США впервые с кризиса 2008 года снизила ключевую ставку. Это должно было обрадовать рынки и ослабить курс доллара. Однако реакция рынков и доллара оказалась парадоксальной, а эксперты разошлись во мнениях относительно того, как решение американского регулятора отразится на российской экономике и курсе рубля. Подробности...
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Зеленский пошел против Трампа

Богдан имеет определяющее влияние на Зеленского. И этого человека почему-то невзлюбил Дональд ТрампФото: РИА Новости
Вечером в четверг грянул гром: от Зеленского уходит один из главных игроков – глава президентского офиса Андрей Богдан. Все говорило в пользу того, что Богдана выжили по указанию из Белого дома, хозяин которого Дональд Трамп в последнее время серьезно заинтересовался Украиной. Но в офисе Зеленского вдруг отрезали: «не дождетесь». Что происходит? И что это значит для России? Подробности...
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Как изменились боевые возможности и задачи ВДВ

Отличительная особенность ВДВ - использование парашютов. Но так ли они нужны в современной войне?Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Воздушно-десантные войска, которые 2 августа отмечают свой профессиональный праздник, меняются прямо на наших глазах. Крылатая пехота становится все менее крылатой и все более зубастой, получая новые огневые возможности. Одновременно с этим звучат голоса о том, что парашютное десантирование больше не актуально в современной войне. Насколько обоснованны подобные заявления? Подробности...
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Тринадцать причин для бегства Порошенко с Украины

Неясно, будет ли Волкер защищать Порошенко чисто за деньги или по идейным соображениямФото: Mykhailo Palinchak/Global Look Press
На днях Петр Порошенко отказался от госохраны и сбежал с семьей из страны. В четверг украинские СМИ узнали, что экс-президент попросил в Вашингтоне защиты от уголовного преследования на Украине. Вне зависимости от того, помогут ему в США или нет, Порошенко надо сделать сложный выбор – остаться за границей или вернуться в Киев. В данной ситуации для него опасно любое решение. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Взгляд с другого берега Угры

Сергей Зацаринный, писатель
В России может появиться новый праздник – день освобождения от монголо-татарского ига. Вот только вопрос, освобождались ли мы от него, или оно прошло само собой, а Русское государство тоже возвысилось естественным путем, а не в борьбе. Подробности...

«Полки добра» побеждают зло

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Мы слишком противоречивы, чтобы нас можно было уместить в двухмерную картинку. Русская душа – десятимерна. И столько беспредельной щедрости есть в ней, и столько тоски, зависти, памяти о голоде и несправедливости. Подробности...
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Либералы плюс националисты равно новый интернационал

Андрей Бабицкий, журналист
Вовсе не новая Россия является наследницей советской системы, как в этом пытаются убедить окружающих господа либералы. Прочнейшая нить преемственности связывает СССР как раз с ними – сразу по множеству параметров. Подробности...
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      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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          В связи с задержанием танкера Nеyma в порту Измаила, должна ли Россия запретить кораблям под флагом РФ заходить в украинские порты?
          • Да

          • Нет

          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
          • Он начнет выстраивать диалог с Россией

          • Он продолжит антироссийскую линию Порошенко

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              Зеленский пошел против Трампа

              Богдан имеет определяющее влияние на Зеленского. И этого человека почему-то невзлюбил Дональд Трамп   2 августа 2019, 10:20
              Фото: РИА Новости
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              Вечером в четверг грянул гром: от Зеленского уходит один из главных игроков – глава президентского офиса Андрей Богдан. Все говорило в пользу того, что Богдана выжили по указанию из Белого дома, хозяин которого Дональд Трамп в последнее время серьезно заинтересовался Украиной. Но в офисе Зеленского вдруг отрезали: «не дождетесь». Что происходит? И что это значит для России?

              Офис президента Украины – это «на наши деньги» АП, администрация главы государства. Еще недавно центр силы на Банковой улице в Киеве так и назывался – Администрация, но его ребрендинг стал одной из первых реформ команды Зеленского (надо же ей было чем-то заниматься в условиях, когда Верховная рада и правительство шагу ступить не дают и хватают за руки). Поэтому теперь это Офис, прежнюю монструозную структуру разобрали и собрали заново так, что остались «лишние детали».

              Новую структуру (как считается, более простую, эффективную и дешевую в содержании, чем предыдущая) возглавил тот же человек, который возглавлял последнюю Администрацию – Андрей Богдан. Как считается, это ключевой человек в системе нынешней украинской власти.

              Политическая карьера Богдана – это гонки между штабов. Он безуспешно баллотировался в Раду и от «Нашей Украины» Ющенко (тогда еще президента), и от Блока Петра Порошенко. В перерыве работал в системе власти Виктора Януковича – правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики, уйдя в отставку сразу после Майдана. Примерно тогда Богдан и поймал свою счастливую звезду: сперва он советник олигарха Игоря Коломойского, потом – его личный адвокат, затем советник кандидата Зеленского, которого упорно ассоциируют с Коломойским – и вот, наконец, глава администрации президента Украины (простите, Офиса).

              Такую политическую всеядность обычно связывают известно с какой профессией, меж тем это больше напоминает карьеру технократа – человека, любую идеологию воспринимающего сквозь призму эффективности.

              Вот пример из той же серии: около месяца назад Богдан заявил, что не видит ничего плохого, если региональным языком вернувшегося в состав Украины Донбасса будет русский, да и не только Донбасса. Он уточнил, что это его сугубо личное мнение по болезненному вопросу, впоследствии в команде Зеленского подчеркнули: да, сугубо личное мнение. Но тонкость в том, что глава президентской администрации – львовянин, которому в украинской системе координат положено биться за «едину мову», а тут вдруг такая толерантность с бегом впереди паровоза.

              На Украине считают, что Богдан не просто влиятелен, а сверхвлиятелен. Что он контролирует все коммуникации президента, держит его в некоем информационном «футляре». В то же время Богдана называют связным между Зеленским и Коломойским.

              «Богдану наверняка хватило влияния на то, чтобы в качестве кандидатов от «Слуги народа» на выборы шли конкретные представители Коломойского. Тем более, что таких людей в регионах – уйма», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, считающий, что некоторые вопросы, связанные с пропрезидентской партией, Богдан может решать и за спиной у Зеленского.

              В последнее время Богдан от имени президентской администрации вел войну с киевской мэрией и лично с златоустом Виталием Кличко, пытаясь сместить его с должности. Он даже заявил о взятке в 20 миллионов долларов, которую ему якобы предлагали за то, чтобы Кличко сохранил свой пост. И тут грянул гром: источники нескольких СМИ сообщили, что Богдан написал прошение об отставке, а Зеленский это прошение удовлетворил.  

              Через несколько часов конспирологических откровений от СМИ, политологов и других «источников», замглавы президентского офиса Руслан Рябошапка уход своего босса категорически опроверг, внятно произнеся «чепуха» и «не дождетесь». Политизированная Украина замерла в недоумении – а что это вообще было?

              Чем бы оно ни было, оно является частью большой игры, одним из действующих лиц которой является президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Это может звучать смешно, потому что где Вашингтон, а где Богдан, Кличко и «это вот всё», пусть даже уши США у нас принято видеть за каждым украинским кустом. Но это отнюдь не шутка.

              У Дональда Трампа тоже есть свои доверенные люди и один из них – его личный адвокат Рудольф Джулиани. Но было бы ошибкой считать Джулиани просто адвокатом. Бывший мэр Нью-Йорка, снискавший всеамериканскую славу как эффективный борец с преступностью, был одним из первых влиятельных республиканцев, кто поддержал Трампа еще в тот период, когда его претензия на президентство казалась анекдотом про плохую прическу.

              Теперь Джулиани воспринимается многими как спецпосланник Трампа по деликатным вопросам. И в последнее время этот спецпосланник уделяет очень много внимания Украине, хотя, повторимся, где Нью-Йорк, а где Винница. За неделю до инаугурации Зеленского он даже собирался вылететь в Киев, но в последний момент отменил свою поездку и обрушился с критикой на команду нового президента. По его мнению, в ней слишком много «людей, которые серьезнейшим образом выступали против президента Трампа», и их «стоило бы просто выгнать».

              В числе этих врагов как Трампа, так и самого Зеленского – те, кто связан с Игорем Коломойским, которого Джулиани назвал «криминальным олигархом». И это не намек на Богдана – это тычок пальцем прямо в его лицо. Являясь, по сути дела, частным лицом, который представляет другое частное лицо (и лишь по совместительству – президента), бывший мэр Нью-Йорка может позволить себе ту степень публичной откровенности, которая немыслима для чиновника или дипломата. Фамилию Богдана Джулиани называл прямо, делал это неоднократно, говорил, что был шокирован его назначением и что сам Трамп видит на посту главы администрации президента Украины совсем другого человека (из Вашингтона, видимо, виднее).

              Тут в наш рассказ вновь врывается Кличко. Дело в том, что у Джулиани и Кличко хорошие личные отношения. На фоне стычки с Богданом и угрозы антикоррупционного расследования против себя, киевский мэр вылетел в США, где встретился с Джулиани, после чего последний стал расхваливать своего протеже – и вновь атаковал Богдана.

              Примерно в это же время Трамп и Зеленский впервые пообщались лично по телефону, а всего через три дня «источник» уволил Богдана. Эти события требовали того, чтобы кто-то связал их воедино, и очередной источник очередного украинского СМИ заявил следующее: Зеленскому был поставлен ультиматум – либо он увольняет Богдана, либо его личная встреча с Трампом не состоится (предварительно она назначена на сентябрь и должна пройти на полях Генассамблеи ООН).

              Имел ли место быть такой ультиматум – вопрос открытый. Но вряд ли Джуалиани стал бы публично заявлять, что его босс резко недоволен Богданом, если бы это не соответствовало действительности. Трамп не позволил бы своему адвокату использовать президентское имя, чтобы заступиться за «кореша» – все того же Кличко. Это попросту немыслимо.

              А если отставка Богдана не состоялась и вообще, как сказал Рябошапка, «не дождетесь», получается, что Зеленский прямо пошел против воли Трампа, бесстрашный он человек.

              Какое дело Трампу до Богдана можно только догадываться, это совсем разного калибра люди. Может, и впрямь все дело с Коломойским, к которому у Трампа что-то личное. Возможно, в США этого олигарха связывают с делом Пола Манафорта: как известно, некоторые из украинских политиков пытались подыграть Хиллари Клинтон и доставили некоторое количество неприятностей Трампу, а человек он злопамятный. Никакой связи между делом Манафорта и Коломойским никто никогда не предъявлял, но у Джулиани они фигурируют в соседних предложениях.

              Или же проблема в том, что Богдан, как пишут украинские СМИ, и впрямь контролирует каждый шаг Зеленского, что мешает Трампу эффективно решать интересующие его вопросы.

              Тут можно было бы пуститься в ехидные рассуждения о лицемерии и двуличии США, которые нагло вмешиваются в дела независимых стран и кадровую политику их президентов. Можно было бы в очередной раз назвать Украину американской колонией, позубоскалив по поводу ее «незалежности». Но ничего нового в этом нет, двойные стандарты американцев общеизвестны и в дополнительном глумлении над ними уже не нуждаются. Гораздо важнее понимать, что вообще происходит – и что от этого нам, то есть России.

              По умолчанию конфликт между Трампом и Зеленским нам только на руку – учитывая ту деструктивную роль, которую США играли на Украине все эти годы, используя ее как таран против РФ.

              Лично Трамп этого не делал. Украина его вообще не интересовала и была отдана на откуп людям со старыми подходами и наработками, мол, делайте с ней, что хотите. Но теперь дела обстоят с точностью наоборот – Трампу от Украины что-то нужно, он тянет к ней руки, она вдруг очутилась в фокусе его внимания, он в нее личных эмиссаров шлет.

              Судя по всему, Трампа интересует компромат на Джо Байдена, его главного противника в борьбе за переизбрание на второй срок. О том, почему для Трампа опасен именно Байден, газета ВЗГЛЯД писала здесь. А здесь разбирала характер связи между Байденом и Украиной. Напомним вкратце: против газодобывающей кампании Burisma, совладельцем которой является сын Байдена Хантер, было начато антикоррупционное расследование, после чего Байден (тогда еще вице-президент США) потребовал уволить генпрокурора Украины, а следующий генпрокурор (он же нынешний – Юрий Луценко) дело против Хантера благополучно закрыл.

              Ситуация предельно скандальная и крайне выгодная для Трампа. Теперь ему нужны доказательства и факты, чтобы выбить Байдена из седла и обеспечить себе переизбрание. Это не предположение, считай, он сам так сказал. «Президент США уверен, что обновленная украинская власть сможет в скорейшем времени... завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США», – сообщил официальный сайт президента Украины по итогам переговоров Трампа и Зеленского. Если это не про Байдена, то про что тогда?

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              Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?



              Обсуждение: 20 комментариев
              Казалось, что Зеленский вновь вытащил счастливый билет: наконец-то у Украины есть что-то, что действительно нужно президенту США, который наверняка готов дать ей что-то от себя взамен в рамках привычной для него «сделки». Это «что-то», учитывая все обстоятельства, явно было бы нам не в радость. Но сделка неожиданно откладывается, по крайней мере, Зеленский не увольняет Богдана и тем самым идет на конфликт с Трампом, причем на личный конфликт. «Байдену можно увольнять украинцев, а мне что, нельзя, я что, хуже Байдена?» – примерно такие мысли могли пронестись в трамповой голове, не суля президенту Украины ничего хорошего.

              Впрочем, со стороны самого Зеленского сделка с Трампом может выглядеть не шансом, а угрозой. Помощь Трампу против Байдена хороша, если президентские выборы выиграет Трамп, а если их выиграет Байден – как дальше жить и главное на что?

              Если эти сомнения вынуждают Зеленского тянуть время и делать вид, что он не понимает, чего от него хочет Трамп (понятно, что отставка Богдана дала бы двум президентам почву для налаживания контакта), пусть бы они терзали его и дальше.

              Повторим это еще раз: чем хуже отношения между Вашингтоном и Киевом, тем лучше для России. И если в пятницу Андрей Богдан буднично явится в Офис, а не будет отдан Джулиани и Трампу на съедение, это будет работать на конфликт между двумя президентами, на то самое «сдерживание взаимодействия между Украиной и США».

              Осталось только понять, какую сделку в качестве альтернативы может предложить Трампу Москва, перехватив инициативу и добившись того, что Украины и ее деятелей Трампу будет уже не жалко. Нам пока что Зеленский, что Порошенко – без разницы. Украина является враждебным в отношении нас государством, исходя из этого и нужно работать. И в первую очередь, конечно, работать с Трампом, так как количество американских ушей за украинскими кустами здесь если и преувеличивают, то ненамного.


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