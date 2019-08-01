Глава офиса Зеленского написал заявление об отставке

Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщили украинские со ссылкой на источник.

«Заявление подано президенту в четверг», – передает слова источника «Интерфакс-Украина».

Богдан был юридическим советником предвыборной кампании Зеленского. 21 мая был назначен главой администрации президента Украины.

Богдан известен, в частности, своим заявлением, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным.