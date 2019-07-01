На Украине офис Зеленского уличили в неграмотности после заявления о русском языке

«По Минским соглашениям ты не только не можешь указывать, на каком языке и какие программы обучения вводить, а даже не можешь командовать местной полицией», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал заявление главы офиса президента Украины о том, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным.

«В Минских соглашениях прописано, что Донбасс возвращается в состав Украины при условии получения автономии. Поэтому никакие соображения Андрея Богдана в данном случае смысла не имеют», – подчеркнул киевский политолог Михаил Погребинский.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского («офис» создан взамен администрации президента Украины) Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным. Однако государственным языком должен быть украинский, а территория Донбасса – в составе страны, уточнил Богдан в интервью изданию «РБК-Украина». При этом чиновник отрицательно высказался об идее придать русскому языку статус второго государственного.

«У меня такое впечатление, что нынешние руководители Украины не удосужились прочитать Минские соглашения, – отмечает Погребинский. – То, что не читал их Зеленский, еще можно понять, все-таки эйфорическое состояние и так далее, а вот почему не читали остальные – вопрос. Если бы Зеленский читал, он не мог бы говорить: «Я против особого статуса Донбасса». Если ты так говоришь, значит, ты против Минских соглашений».

А то получается, что новый президент Украины поддерживает Минские соглашения, но все равно против особого статуса Донбасса, так же, как и против амнистии для участников противостояния, которые действовали с оружием в руках, заметил эксперт.

«Там говорится, что Донбасс возвращается в состав Украины при ряде условий. Если коротко – при условии получения автономии этого края в составе Украины. В частности, это означает право самим определять, на каком языке в школах учатся дети. Поэтому никакие соображения Андрея Богдана в данном случае смысла не имеют. Ты выполняешь Минские соглашения, Донбасс возвращается в состав Украины, и ты не суешь свой нос в дела автономии. Это не твой вопрос вообще, – подчеркнул политолог. – Ты не можешь не только указывать на каком языке и какие программы обучения вводить, а ты даже не можешь командовать местной полицией. Она тоже назначается и действует под управлением властей Донбасса».

Получается, что Андрей Богдан сделал одолжение, мол, «да пусть они там уже по-русски говорят, главное, чтобы мы командовали ими», констатировал собеседник.

«Не будет такого. Хорошо, что Богдан хотя бы не ляпнул «мы заставим их всех говорить по-украински». Надо понимать, что вся команда Зеленского – все русскоязычные. Включая самого Зеленского и Богдана. По крайней мере, последние много-много лет. Ясно, что со своим шефом Коломойским Андрей Богдан говорит исключительно по-русски», – отметил Михаил Погребинский.

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