Запад боится потерять контроль над Украиной

Запад негативно отреагировал на планы Владимира Зеленского лишить возможности занимать государственные должности политическую элиту времен Порошенко. Хотя украинскому президенту будет очень сложно расширить действие закона о люстрации, реакция Запада все равно очень показательна – там опасаются потерять контроль над происходящим на Украине.

После того, как Владимир Зеленский выступил с сенсационным предложением распространить действие закона о люстрации, принятого на Украине после свержения Януковича, на всех высших чиновников и депутатов, занимавших свои должности с момента госпереворота 2014 года до 19 марта 2019-го, встала на дыбы не только украинская политическая элита. Мнение украинского «политикума» выразил Петр Порошенко:

«Прозвучала фантастическая инициатива: люстрировать всех, кто с 2014 по 2019 годы находились в исполнительной или законодательной власти... Люстрировать для того, чтобы освободить место для «пятой колонны». Эта инициатива инспирирована антиукраинскими силами. Это еще одно доказательство неприкрытого пророссийского реванша. Этот список очень напоминает другой список – тех, против кого государство-агрессор ввело санкции».

Сейчас Зеленский не может принять поправки в закон о люстрации. Мало того, что он предложил включить в него всех депутатов нынешней Рады, которая в пятницу закончила свою работу и в любом случае не приняла бы такой законопроект. Но шансов на то, что новая, избранная 21 июля Рада, его одобрит, тоже очень немного. Даже если Зеленский получит контроль над парламентом, то есть его партия «Слуга народа» вместе с союзниками займет большинство мест, принятие подобного закона вовсе не гарантировано.

Потому что расширив действие закона о люстрации, принятого в отношении чиновников эпохи Януковича (2010-2014) на чиновников времен Порошенко, Зеленский получит огромную власть. У него будет не только парламентское большинство и президентские полномочия, но и возможность провести масштабнейшую чистку всей послемайданной элиты.

Люстрация будет не автоматической. Но каждый чиновник и депутат должен будет доказать специальной комиссии свою чистоту. Понятно, что это станет инструментом зачистки всех противников Зеленского и стоящего за ним клана Коломойского. И никто добровольно такие рычаги в руки президента не даст. Для того, чтобы принять подобный закон в отношении януковичевской элиты потребовался переворот февраля 2014 года.

Мирным путем такие козыри в руки не получают.

Понятно, что Зеленский не особо и рассчитывает на успех с новым законопроектом. Ему важно накануне выборов сплотить вокруг своей партии как можно больше недовольных политической элитой. Это видно уже по его телеобращению, в котором он и объявил о своей инициативе:

«Я каждый день общаюсь с чиновниками разных уровней и понимаю: это безнадежный диагноз. Бело-синие, красно-белые, оранжевые, бордовые, розовые - на самом деле они все одной масти. Им всем фиолетово! Думаю, самое малое, что можно сделать сейчас, – навсегда лишить их всех возможности участвовать в управлении государством».

Естественно, что подобные предложения получат поддержку большинства украинского общества и вызовут столь же общее негодование всего «политикума».

Попытка Зеленского таким легким путем получить возможность зачистки политической элиты не сработает. Но она лишний раз подтверждает прогноз о том, что Украину в любом случае ждет новый, жесточайший раунд борьбы за власть. И это очень беспокоит Запад. Именно поэтому США и Европа так быстро отреагировали на инициативу Зеленского. Послы стран «большой семерки» на Украине опубликовали совместное заявление против расширения закона о люстрации:

«Избирательные изменения и политическая ротация являются нормой в демократических странах, в отличие от неизбирательного наложения запретов на всех участников исполнительного и законодательного процессов управления. В 2014 году мы имели честь приветствовать прогресс в реформировании ряда важных отраслей. Привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении служебным положением является верным шагом. В то же время, по нашему убеждению, нынешняя ситуация на Украине не сравнима с той, что имела место после «революции достоинства».

Тут самое главное, конечно, совершенно лживое утверждение о том, что нынешняя Украина куда лучше и демократичней, чем незалежная времен Порошенко. Сторонники мира с России запуганы, тысячи людей убежали из страны из-за страха за свою жизнь, действует закон о люстрации, тлеет замороженный конфликт на Донбассе – это всё, конечно, не сравнимо с тем, что было до 2014 года, вот только не в лучшую, а в худшую сторону. Но нет ничего удивительного в том, что Запад так нагло врет – потому что есть чего терять.

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Ведь если Зеленский примет закон о люстрации, то тем самым он уравняет послемайданную элиту с домайданной: то есть Порошенко и Турчинова с Януковичем. И получится, что в ходе поддержанной Западом «революции достоинства» одни коррупционеры и недемократы сменили других. А ведь Запад объяснял свою поддержку свержения Януковича тем, что это народное восстание против диктатора и демократическая революция. И если Украина сама объявляет постмайданную элиту антинациональной, то что получается – прав Путин, который говорил о том, что Запад устроил на Украине переворот с целью не допустить ее разворот к России?

Развенчание майдана недопустимо для Запада. Но он не может запретить новой украинской власти идти по пути демифологизации событий «революции достоинства». Ради расширения своей власти и устранения Турчинова, Порошенко и других Зеленский будет вскрывать разные язвы – от коррупционных до истинной истории гибели «небесной сотни». Закона о расширении люстрации не будет, но будет схватка за реальную власть между той частью послемайданной элиты, что правила страной, и той, что стоит за Зеленским.

Коломойскому и некоторым другим олигархам нужны две вещи: поквитаться с Порошенко за свои потери последних лет и получить контроль над основными рычагами управления Украиной. Они же готовы и на некое перемирие с Россией, то есть отказ от воинственной риторики. Просто потому, что понимают, что никакой реальной помощи от Запада не будет, а выживать стране как-то нужно. Иначе через несколько лет Зеленского с Коломойским вынесут из власти возмущенные граждане: чтобы не повторить путь Порошенко, нужно приспосабливаться к реальности.

Запад боится новой схватки за власть на Украине не потому что не доверяет Зеленскому или считает его пророссийским кандидатом, а потому что если в ходе этой схватки украинские кланы увлекутся выяснением отношений, управляемость страной ослабнет, а вся элита будет еще более дискредитирована в глазах украинского народа. Ослабнет управляемость со стороны Запада – и вдруг в этот момент Россия проведет «перехват» Украины?

При этом Запад может только пытаться притормозить идущие на Украине процессы. А переломить тенденцию не в его силах. Командовать украинскими элитами он не может: они изготовились к схватке, и будут биться до тех пор, пока не отлюстрируют друг друга до конца.

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