Украинский эксперт оценил намерение Зеленского люстрировать Порошенко

«Возможно, Зеленскому окружение сказало, что нужно показать свою крутость. Выгнал чиновника – ты добавил полпроцента», – заявил газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский, комментируя внесение в Раду законопроекта о люстрации Петра Порошенко и депутатов, занимавших госдолжности после 2014 года.

«Он это делает, чтобы заслужить баллы у электората. Это одновременно и пиар-ход, и очередное проявление глупости и безнадежности юридической команды. Там (среди соратников Порошенко – прим. ВЗГЛЯД), конечно, очень много людей, которые заслуживают не просто увольнения, но и тюрьмы. Но это же наказание за принадлежность к какой-то общности, что незаконно и противоречит всяким разговорам про Европу», – добавил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, которым предлагает люстрировать своего предшественника Петра Порошенко и депутатов, занимавших государственные должности после 2014 года.

«Думаю, этого не будет. Этот парламент уже всё, в следующем тоже не проголосуют. Зеленского остановят, потому что он сам уже поназначал людей, которые работали с Порошенко. Секретарь совбеза Александр Данилюк, он был министром экономики. Глава администрации Зеленского Андрей Богдан тоже был на высокой должности во времена Порошенко», – заключил политолог.

Текст законопроекта, внесенного Зеленским, обнародован на сайте украинского парламента. Документ предлагает расширить действие люстрации на чиновников, которые работали до инаугурации Зеленского. Причиной для люстрации Зеленский назвал «злоупотребления своим служебным положением при исполнении должностных обязанностей, избегание ответственности за действия, направленные на собственное обогащение».

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