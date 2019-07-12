Зеленский внес законопроект о люстрации Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, которым предлагает люстрировать Петра Порошенко и депутатов, занимавших государственные должности после 2014 года.

Текст законопроекта обнародован на сайте парламента. Документ предлагает расширить действие люстрации на чиновников, которые работали до инаугурации Зеленского.

Причиной для люстрации Зеленский назвал «злоупотребления своим служебным положением при исполнении должностных обязанностей, избегание ответственности за действия, направленные на собственное обогащение».

Зеленский предлагает люстрировать экс-президента, всех депутатов парламента, спикера Рады, членов правительства, генпрокурора, главу СБУ, Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, секретаря СНБО, руководство таможни и налоговой службы, руководство оборонных предприятий.

Зеленский предлагает запретить всем этим людям выполнять властные полномочия в течение 10 лет.

Ранее Зеленский предложил распространить люстрацию, под которую до сих пор подпадали чиновники времен Виктора Януковича, на лица, которые работали с 23 февраля 2014 до 19 мая 2019 года. Турчинов оценил намерение Зеленского люстрировать его.

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