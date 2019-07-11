Турчинов оценил намерение Зеленского люстрировать его

Экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что с удивлением узнал о намерении президента Владимира Зеленского люстрировать его и других соратников Петра Порошенко.

«С удивлением узнал, что к этой кампании присоединился и господин Зеленский, который предложил меня еще и люстрировать. Мне не стыдно за свою деятельность за последние пять лет. Я очень хорошо знаю, в каком состоянии была Украина 23 февраля 2014, и какой она стала на 19 мая 2019 года. За все свои решения, за все свои действия я готов отвечать перед Богом и страной», – написал Турчинов в Facebook.

Он выразил сожаление, что окружение Зеленского «синхронизирует его заявления с грязными провокациями тех, кто ведет против Украины жестокую и кровавую войну».

Турчинов также заявил, что он и другие соратники Порошенко «в сложных условиях полного разрушения властной вертикали и внешней агрессии» смогли «защитить и сохранить» Украину, а также «реанимировать» преддефолтную экономику.

Ранее Зеленский предложил распространить люстрацию, под которую до сих пор подпадали чиновники времен Виктора Януковича, на лица, занимавшие государственные должности и после 2014 года.