Зеленский захотел распространить люстрацию на чиновников времен Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский предложил распространить люстрацию, под которую до сих пор подпадали чиновники времен Виктора Януковича, на лица, занимавшие государственные должности и после 2014 года.

«Предлагаю к перечню должностей, которые подпадают под люстрацию, добавить президента Украины, депутатов, главу Рады, членов правительства, генпрокурора, главу СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, секретаря СНБО, руководителей оборонных ведомств, которые занимали должность с 23 февраля 2014 года по 19 марта 2019 года», – передает ТАСС заявление Зеленского.

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В начале июля глава пропрезидентской украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков раскритиковал закон о люстрации.

Украинский закон о люстрации («очищении власти») вступил в силу в октябре 2014 года. Он запрещает высокопоставленным чиновникам времен экс-президента Украины Виктора Януковича занимать должности в органах государственной власти на протяжении пяти или 10 лет. Сообщалось, что под действие закона подпадают 1 млн разного рода чиновников.

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