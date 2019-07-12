Порошенко ответил Зеленскому по поводу люстрации

Экс-глава Украины Петр Порошенко критически отреагировал на инициативу президента Владимира Зеленского расширить действия закона о люстрации на чиновников, которые занимали должности с 2014 по 2019 год.

«Прозвучала фантастическая инициатива: люстрировать всех, кто с 2014 по 2019 год находился в исполнительной или законодательной власти... Люстрировать для того, чтобы освободить место для «пятой колонны», – цитирует Порошенко пресс-служба партии «Европейская солидарность».

По его словам, эта инициатива может свидетельствовать о намерениях наказать тех, кто защищал Украину от российского вторжения, поскольку перечень должностных лиц совпадает с санкционным списком Кремля.

«Это еще одно доказательство неприкрытого пророссийского реванша», – заявил Порошенко.

Напомним, Зеленский предложил распространить люстрацию, под которую до сих пор подпадали чиновники времен Виктора Януковича, на лица, которые работали с 23 февраля 2014-го до 19 мая 2019 года, то есть в период правления Порошенко. Кроме того, глава Украины внес в парламент законопроект, которым предлагает люстрировать самого Порошенко.

Украинский политолог Михаил Погребинский объяснил, какие цели мог преследовать Зеленский, выступая с данными инициативами.