«Большая семерка» осудила планы Зеленского люстрировать Порошенко

Послы стран G7 не одобрили решение президента Украины Владимира Зеленского распространить действие закона о люстрации на чиновников, занимавших посты в период с 2014 по 2019 год.

Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном в Twitter.

В сообщении указывается, что «избирательные изменения и политическая ротация являются нормой в демократических странах, в отличие от неизбирательного наложения запретов на всех участников исполнительного и законодательного процессов управления».

Так, с 2014 года, по словам послов G7, наблюдается «прогресс в реформировании ряда важных отраслей» и в целом «привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении служебным положением – это верный шаг».

Однако сложившаяся в данный момент ситуация на Украине совершенно отличается о той, что наблюдалась после «революции достоинств» (Евромайдана – прим. ВЗГЛЯД).

Напомним, Зеленский предложил распространить люстрацию, под которую до сих пор подпадали чиновники времен Виктора Януковича, на лица, которые работали с 23 февраля 2014-го до 19 мая 2019 года. Это предложение удивило экс-главу СНБО Украины Александра Турчинова.

Кроме того, украинский лидер внес в парламент законопроект, которым предлагает люстрировать экс-президента страны Петра Порошенко.

Украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал газете ВЗГЛЯД данные инициативы Зеленского.

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