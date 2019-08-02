Замглавы офиса Зеленского опроверг отставку начальника

Замглавы офиса президента Украины Руслан Рябошапка опроверг сообщения СМИ об отставке руководителя офиса Андрея Богдана.

Рябошапка назвал разговоры об отставке Богдана «чепухой», передает УНИАН.

«Не дождетесь», – заявил замглавы офиса, предположив, что тему отставки «специально разгоняют в СМИ».

Юлия Мендель, пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского, назвала слухами информацию об отставке Богдана, пишет «Украинская правда».

Напомним, СМИ сообщали, что Богдан написал заявление об увольнении по собственному желанию.