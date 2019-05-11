Адвокат Трампа отказался ехать на Украину из-за «врагов президента и США»

Адвокат американского лидера Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани в интервью телеканалу Fox News заявил, что отменил поездку в Киев из-за возможной встречи в украинской столице с «врагами президента» и «врагами США».

«Я не поеду, потому что я думаю, что встречусь с группой людей, которые являются врагами президента [США], в некоторых случаях – врагами США, в одном случае – с человеком, которому уже вынесли приговор и который был уличен в причастности к помощи демократам в расследовании (мнимого «российского вмешательства» в президентские выборы в США – прим. ВЗГЛЯД) в 2016 году», – приводит его слова РИА «Новости».

New York Times ранее писала, что Джулиани запланировал поездку в Киев. Там он, как ожидалось, должен был убедить новые власти страны более энергично провести расследование по ряду интересующих Белый дом вопросов. В частности, речь шла об украинских контактах бывшего главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта и связях бывшего вице-президента США Джо Байдена с газовой компанией, принадлежащей украинскому олигарху.

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Юристы Трампа планировали с помощью новых фактов дискредитировать как «российское расследование» спецпрокурора Роберта Мюллера, так и позицию Джо Байдена – одного из вероятных противников Трампа на президентских выборах 2020 года.

Добавим, что после избрания Владимира Зеленского новым украинским президентом американские власти сменили посла США в Киеве.

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